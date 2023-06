USA Rauch von Kanadas Waldbränden trübt Himmel über New York Die Waldbrände im Osten Kanadas machen sich nun auch in der US-Metropole New York bemerkbar. Die Behörden warnen vor der schlechten Luftqualität.

7 Bilder 7 Bilder New York verschwindet im Rauch. Die Behörden warnen vor der schlechten Luftqualität. Justin Lane / EPA

Die zahlreichen Waldbrände in Kanada machen sich auch an der Ostküste der USA bemerkbar. Der Rauch Hunderter Feuer im Osten Kanadas sei in südliche Richtung gezogen und habe die US-Metropole New York in einen nebligen Schleier gehüllt, schrieb die «New York Times» am späten Dienstagabend (Ortszeit). Auf Fotos war zu sehen, wie stark der Himmel über der Skyline von Manhattan eingetrübt war. Die Stadt sprach eine Warnung wegen schlechter Luftqualität aus.

Nach Messungen um 22.00 Uhr (Ortszeit) sagte New Yorks Bürgermeister Eric Adams laut einer Mitteilung, die Luft sei in Teilen der Stadt «sehr ungesund» geworden, wie die Zeitung weiter berichtete. Auch in Kanadas Metropolen Ottawa und Toronto sowie in US-Staaten Minnesota und Massachusetts warnten Behörden die Einwohner demnach vor schlechter Luft.

Bereits seit Wochen wüten in Kanadas Westen und mittlerweile auch im Nordosten des Landes zahlreiche Feuer. In der südöstlichen Provinz Nova Scotia hatte sich die Lage zuletzt wieder etwas entspannt. (dpa)