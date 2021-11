In den USA spielen sich in den Läden tumultartige Szenen ab

Besonders in den USA lockt der «Black Friday» jährlich tausende Schnäppchenjäger in die Geschäfte. Die Rabatt-Schlacht, die immer am Tag nach dem Feiertag Thanksgiving stattfindet, führt in den Vereinigten Staaten nicht selten zu absurden Szenen in Einkaufszentren.