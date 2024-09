Analyse Donald Trump erneut angeklagt: Wieso das für den Ex-Präsidenten zum Problem werden kann Ex-Präsident Donald Trump ist bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr angeklagt worden. Auch wenn sich der Republikaner kämpferisch gibt. Die Dokumenten-Affäre wird sich nicht mit einer launigen Wahlkampfrede aus der Welt schaffen lassen. Renzo Ruf, Washington Drucken Teilen

Donald Trump befand sich in seinem Anwesen in Bedminster (New Jersey), als ihn seine Anwälte am Donnerstag über die Anklageerhebung informierten. Das Bild zeigt ihn im März während eines Wahlkampfauftrittes in Texas. Bild: Evan Vucci/AP

Ein Donald Trump lässt sich nicht unterkriegen. Auch dann nicht, wenn er juristische Probleme hat. Also machte der Ex-Präsident am Donnerstag nicht nur die Anklageerhebung vor Bundesgericht publik – notabene bereits das zweite strafrechtliche Gerichtsverfahren, das in diesem Jahr gegen den Republikaner eröffnet wurde.

Trump verschickte auch gleich einen Spendenaufruf. Darin beklagte er sich bitterlich über die «Hexenjagd», die das angeblich von seinem politischen Gegenspieler Joe Biden kontrollierte Justizministerium gegen ihn angezettelt habe. Und er rief seine Anhängerinnen und Anhänger dazu auf, mittels einer Geldspende gegen die Anklageerhebung zu protestieren. «Ich bin ein unschuldiger Mann», beteuerte er in einem eiligst veröffentlichten Videofilm,

I AM AN INNOCENT MAN. THE BIDEN ADMINISTRATION IS TOTALLY CORRUPT. THIS IS ELECTION INTERFERENCE & A CONTINUATION OF THE GREATEST WITCH HUNT OF ALL TIME. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!!! pic.twitter.com/kQxMDBBLTM — Trump War Room (@TrumpWarRoom) June 9, 2023

Diese Strategie mag, zumindest kurzfristig, bei der Basis der Republikanischen Partei auf Widerhall stossen. Als Trump im Frühjahr in New York wegen Schweigegeldzahlungen an eine Porno-Schauspielerin angeklagt worden war, da nahm er Millionen von Dollar ein und legte in den Meinungsumfragen zu. Seine Fans glauben dem einst mächtigsten Mann der Welt noch immer, wenn er behauptet, dass der «Deep State» – eine Verschwörung mächtiger Demokraten und Republikaner in Washington – es auf ihn abgesehen habe.

Die Vorwürfe gegen Trump, die informierte Kreise in der Nacht auf den Freitag zusammenfassten, enthalten happige Anschuldigen gegen den Ex-Präsidenten, die sich nicht mit einem launigen Spruch oder einem feschen Slogan aus der Welt schaffen lassen.

More details on the charges from Trump’s lawyer pic.twitter.com/7a6prChdRi — Acyn (@Acyn) June 9, 2023

Trump soll die Arbeit der Justiz behindert haben

Die Anschuldigungen, die Sonderermittler Jack Smith in sieben Anklagepunkte gebündelt haben soll, kurz zusammengefasst: Trump riss sich nach seinem Auszug aus Washington Regierungsdokumente unter den Nagel, obwohl er dazu keine Berechtigung besass. Unter diesen Aktenstücken befanden sich gemäss der Bundespolizei FBI auch streng geheime Papiere – die Rede war zuletzt von einem Angriffsplan des Pentagons gegen den Iran, aus dem Trump zitierte.

Schlimmer noch: Trump soll im Kontakt mit Regierungsstellen die Unwahrheit über diese Dokumente gesagt haben. So liess er der nationalen Archivbehörde ausrichten, dass er sämtliche Aktenstücke zurückgegeben habe. Das erwies sich aber im Sommer 2022, nach einer Hausdurchsuchung der Bundespolizei, eindeutig als Falschaussage.

Natürlich werden Trumps Anwälte vor Gericht entlastende Argumente vorbringen. So gibt es tatsächlich offene Fragen über den Spielraum, den die Archivbehörde besitzt – kann sie wirklich einen Präsidenten vor Gericht zerren, wenn dieser einige Akten nicht zurückzugeben will? Und ist es zulässig, Trump gleich der Behinderung der Justiz zu beschuldigen, wenn er sich gegen Anschuldigungen der Ermittlungsbehörden wehrt?

Weil der Prozess in Miami (Florida) über die Bühne gehen soll, weitab von der Hauptstadt Washington, ist es nicht ausgeschlossen, dass einige Geschworene dem Ex-Präsidenten Glauben schenken werden.

Die Unberechenbarkeit ist Trumps Schwachstelle

Andererseits ist die ganze Geschichte, wie so häufig bei Trump, weitgehend präzedenzlos. Kein anderer Ex-Präsident in der langen Geschichte der USA wurde bisher angeklagt. Kein Präsidentschaftskandidat einer amerikanischen Grosspartei musste sich in einem Gerichtssaal gegen den Vorwurf verteidigen, er habe gegen ein Anti-Spionagegesetz verstossen und bei der Aufbewahrung von streng geheimen Regierungsakten in grober Weise nachlässig gehandelt.

Auch wenn Trump dies abstreiten würde, weil er sich in der Rolle des einsamen Kämpfers gegen die Staatsgewalt gefällt: Er kann nicht glücklich sein über die Anklageerhebung. Denn sie wirft ein Schlaglicht auf seine Schwachstelle, seine Unberechenbarkeit.

Tatsache ist: Will Trump nach der Wahl im nächsten Jahr ins Weisse Haus zurückkehren, dann muss er Wählerinnen und Wähler von sich begeistern, die er 2020 vor den Kopf gestossen hatte. Ein Prozess in Miami, der sich um Lügen und geheime Angriffspläne gegen den Iran dreht, wird ihm dabei nicht helfen.