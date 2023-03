Vatikan Papst Franziskus im Krankenhaus: Sorge bei Gläubigen Kurz vor Ostern ist der Papst mit einem Atemwegsinfekt im Krankenhaus. Dort wird er einige Tage bleiben müssen. Klerus und Gläubige sorgen sich um den Pontifex.

Papst Franziskus musste ins Krankenhaus gebracht werden. Alessandra Tarantino / AP

Papst Franziskus muss wegen einer Atemwegsinfektion einige Tage im Krankenhaus behandelt werden. Das gab der Sprecher des Heiligen Stuhls, Matteo Bruni, am Mittwochabend bekannt. Der 86 Jahre alte Pontifex war am Nachmittag in die Gemelli-Klinik von Rom gebracht worden. Tests zufolge handle es sich nicht um Corona, sagte der Sprecher weiter. Der Infekt erfordere aber «einige Tage» der stationären Therapie in der Universitätsklinik.

Geistliche und Gläubige wünschten Franziskus in den sozialen Medien gute Besserung. Der Erzbischof von New York, Kardinal Timothy Dolan, forderte die Gläubigen auf, für eine «schnelle Genesung» des Papstes zu beten.

Zunächst hatte Sprecher Bruno behauptet, Franziskus sei «für einige geplante Untersuchungen» in das Krankenhaus gebracht worden. Medien hatten berichtet, dass alle Termine und Audienzen von Franziskus an diesem Donnerstag und Freitag abgesagt seien. Der Heilige Vater sei berührt von den vielen Nachrichten, die er erhalten habe, und bedanke sich für die Gebete, hiess es in der Vatikan-Mitteilung weiter.

Die jüngsten Meldungen zum Gesundheitszustand des Papstes widersprachen der ersten, offiziellen Mitteilung aus dem Vatikan, wonach die Kontrollen im Krankenhaus «geplant» gewesen seien. Beobachter in Rom hatten es als sehr ungewöhnlich gewertet, dass der Papst so kurz vor dem Palmsonntag und der Karwoche vor Ostern angeblich umfangreiche Untersuchungen eingeplant haben soll.

Im Gemelli-Krankenhaus war der Argentinier im Juli 2021 am Darm operiert worden. Damals verbrachte er elf Tage in der Klinik. Jüngst deutete er in einem Interview an, erneut Probleme am Darm zu haben. Seit mehr als einem Jahr hat er zudem ein schweres Knieleiden, das ihn meist in einen Rollstuhl zwingt. Eine Knie-OP lehnte Franziskus bislang ab - wie im Vatikan zu hören war, hatte er die Narkose während des Eingriffs am Darm nicht gut vertragen. (dpa)