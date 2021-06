Vatikan Papst Franziskus stemmt sich gegen Italiens Anti-Homophobie-Gesetz Der Vatikan mischt sich in einem heiklen Feld politisch ein - und findet Gehör bei Ministerpräsident Mario Draghi.

Papst Franziskus: Der Vatikan mischt sich in die Politik ein. Andrew Medichini / AP

Diese Verbalnote hat es in sich. Unterzeichnet vom britischen Erzbischof Paul Gallagher, seit 2014 de facto der vatikanische Aussenminister, bezieht der Heilige Stuhl darin Stellung gegen ein vielbeachtetes Gesetz. Mit dem geplanten italienischen Gesetz gegen Geschlechterdiskriminierung, moniert Gallagher, könnten einige Rechte der katholischen Kirche «unzulässig eingeschränkt» werden, namentlich die Meinungsäusserungsfreiheit. «Wir bitten darum, dass unsere Bedenken berücksichtigt werden», zitierte der «Corriere della Sera» aus dem Schreiben.

Die vatikanische Intervention, die vom 17. Juni datiert, aber erst diese Woche öffentlich wurde, richtet sich gegen das «Gesetz zur Verhinderung und Bekämpfung von Diskriminierung und Gewalt aufgrund von Geschlecht, Gender, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität und Behinderung». Obwohl das Gesetz landläufig als «Anti-Homophobie-Gesetz» bezeichnet wird, geht es also um die Diskriminierung von Geschlechtsidentität allgemein. Die Vorlage zielt darauf ab, diskriminierende Handlungen und Anstiftung zur Gewalt gegen Schwule, Lesben, Transgender und Behinderte unter Strafe zu stellen.

Die katholische Kirche und der Vatikan fühlen sich von dem Gesetzesentwurf direkt angesprochen - und in der Tat hatte die italienische Bischofskonferenz schon im vergangenen Jahr kritisiert, dass es nicht angehen könne, «diejenigen strafrechtlich zu verfolgen, die der Meinung sind, dass die Familie einen Vater und eine Mutter braucht und nicht die Verdoppelung derselben Figur». Dies wäre nichts anderes als die «Einführung eines Meinungsdelikts», schrieben die Bischöfe damals.

Alle Meinungen bleiben erlaubt, sagen Befürworter

Die Argumentation wirkt vorgeschoben, denn gerade darum geht es in dem Gesetz nicht: «Die Meinungsäusserungsfreiheit wird nicht in Frage gestellt. Alle Meinungen und legitimen Handlungen bleiben erlaubt - unter Strafe gestellt werden lediglich Verhaltensweisen, die eine konkrete Gefahr mit sich bringen, dass sie zur Diskriminierung und zu Gewalt führen können», betont der linke Abgeordnete Alessandro Zan, der das Gesetz eingebracht hat.

Der vatikanische Protest erinnert ein wenig an die Intervention der UEFA gegen die geplante Stadion-Beleuchtung in München in Regenbogenfarben: Es ist das Thema als solches, das den Konservativen innerhalb der Kirche ein Dorn im Auge ist.

Zwar sind Einmischungen des Vatikans in die italienische Gesetzgebung nicht unbedingt eine Seltenheit. Bisher einmalig ist jedoch, dass sich der Vatikan bei seiner erneuten Einmischung in die inneren Angelegenheiten Italiens auf das Konkordat beruft und diplomatische Schritte einleitet.

Ministerpräsident Mario Draghi zeigte sich gesprächsbereit und erklärte im Parlament, dass der Heilige Stuhl «wichtige Fragen» aufgeworfen habe und dass die Regierung selbstverständlich bereit sei, über rechtliche Fragen bezüglich einer eventuellen Verletzung des Konkordats zu diskutieren.