VERSAILLES Die Pandemie hat die EU verändert und der Krieg wird es nochmals tun: Sechs Erkenntnisse zum Ukraine-Krisengipfel In Versailles treffen sich die EU-Staats- und Regierungschefs zu einer Art «Kriegsrat». Während die Ukraine näher heranrückt, soll die Bande zu Putins Russland gekappt werden. Sechs Erkenntnisse.

Wie immer gibt es zwar Unstimmigkeiten: Über einen EU-Beitritt der Ukraine, über ein komplettes Gas-Embargo gegen Russland, über die Finanzierung der Energiekosten. Aber die russische Aggression hat die EU im Wesentlichen fest zusammengeschweisst. Nicht einmal der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban, der stets die Nähe zu Wladimir Putin gesucht hatte, schert aus. «Europa hat sich in der Pandemie verändert und wird sich angesichts des Kriegs noch schneller verändern», sagt der französische Präsident Emmanuel Macron. Dem scheinen alle 27 EU-Staats- und Regierungschefs zuzustimmen.

Das Gipfeltreffen war auch der Moment von Emmanuel Macron. Er war nicht nur Gastgeber im weltberühmten Schloss Versailles. Macron zeichnet sich auch als der neue Chefstratege der Europäischen Union ab. Die anderen EU-Chefs versammeln sich jetzt hinter den Themen, von denen der Franzose schon seit Jahren spricht: Eine starke Verteidigung, mehr Souveränität und Unabhängigkeit in strategischen Bereichen und eine Steuerung der Wirtschaft in diese Richtung. Der Zeitgeist spielt für Macron. Die EU wird französischer.

Der französische Präsident Emmanuel Macron. Keystone

Der Ausstieg aus russischer Energieversorgung kommt. Die Staats- und Regierungschefs geben Ursula von der Leyen den Auftrag bis im Mai einen Plan vorzulegen. Ein Ausstieg wird aber sehr hohe Kosten verursachen. Es könnte nötig werden, einen neuen Milliarden-Topf einzurichten, wie das in der Coronakrise mit dem 750-Milliarden-Wiederaufbaufonds getan wurde. Frankreich und Italien wollen das. Dagegen sind nordeuropäische Staaten wie Deutschland und die Skandinavier. «Gewisse Länder finden immer wieder neue Argumente, warum sie ihre Ausgaben nicht selbst bezahlen sollten», giftelte die schwedische Premierministerin Magdalena Andersson. Allgemein gilt: Die finanziellen Konsequenzen des Kriegs werden auch in Europa noch viel zu reden geben.

Der ukrainische Präsident Wolodomir Selenski ist enttäuscht: Die Ukraine wird keine Abkürzung auf dem Weg zum EU-Beitritt erhalten. Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen zwar die Türe offen halten. «Die Ukraine gehört zur europäischen Familie», hielten sie fest. Aber klar ist: Es werden noch viele Jahre und harte Reformanstrengungen nötig sein, bis die Ukraine EU-kompatibel wird. Ein Beitritt über Nacht ist nicht möglich. Wobei: Am 3. Oktober 1990 trat mit der deutschen Wiedervereinigung die ehemalige DDR vom einen auf den anderen Moment der EU bei, ohne die dafür notwendigen Reformen durchgeführt zu haben.

Die EU-Staats- und Regierungschefs verpflichten sich, ihre Militärbudgets jetzt «substanziell zu erhöhen». Bereits angemeldet hat Deutschland zusätzliche 100 Milliarden Euro. Schweden wird seinen Wehretat auf einen Schlag quasi verdoppeln. Das Land gehört zwar nicht der Nato an. Trotzdem will die sozialdemokratische Regierung das Nato-Ziel von zwei Prozent des Bruttosozialproduktes erreichen. «Europa ist in einem neuen Kontinent aufgewacht», begründete der Vorsitzende des Europäischen Rates, Charles Michel, den offensiveren Kurs. Auch wenn die EU nicht zur Militärunion wird: Europa rüstet auf.

Charles Michel, Vorsitzender des Europäischen Rates EPA

Innerhalb von 2 Wochen sind über 2 Millionen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in die EU geströmt. Im Gegensatz zur Flüchtlingskrise 2015, wo innerhalb eines Jahres rund 1 Million und 2016 nochmals rund 1,5 Millionen Menschen nach Europa kamen, gibt es bislang aber keine politischen Spannungen. Im Gegenteil: Die EU lobt explizit die sonst migrationskritischen Länder Polen und Ungarn für ihre enorme Solidarität und bietet allen Ukrainerinnen und Ukrainern pauschal Schutz an. «Wir werden sie nicht allein lassen», versicherten die Staats- und Regierungschefs. Menschenrechtsgruppierungen aus dem Land des Gipfelgastgebers Frankreich kritisierten, dass die EU die Arme für «weisse und christliche» Flüchtlinge aus der Ukraine öffne während dies gegenüber den muslimischen Syrern in einem viel geringerem Masse der Fall gewesen sei.