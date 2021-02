VERTUSCHUNGSVERSUCH Ein Jahr nach dem Tod des Whistleblower-Doktors brechen die Chinesen erneut ihr Schweigen Li Wenliang warnte seine Freunde schon im Dezember 2019 vor Corona. Das passte Pekings Propagandaapparat gar nicht. Jetzt droht den Zensoren eine neue Gefahr.

Nix zu sehen: Chinas Zensurapparat macht auch ein Jahr nach dem Ausbruch der Coronapandemie in Wuhan weiterhin die Schotten dicht. Keystone

Nichts mehr erinnert im Zentralkrankenhaus von Wuhan an den jungen Augenarzt Li Wenliang, der hier vor genau einem Jahr an Covid-19 gestorben ist. Nur auf «Weibo», dem chinesischen «Twitter», haben ihm am Sonntag unzählige Menschen gehuldigt. «Das Volk wird dich niemals vergessen», schreibt ein User. «Du lebst für immer in den Herzen der Chinesen.»

Als «Whistleblower-Arzt» erlangte der 33-Jährige internationale Berühmtheit. Dabei wäre die Zuschreibung couragierter Bürger wohl treffender, denn letztendlich hatte Li nur seine Kollegen warnen wollen: In einer privaten Nachricht auf dem «Whatsapp»-Pendant «Wechat» schrieb er im Dezember 2019, dass sich in seinem Krankenhaus Fälle von Patienten mit Sars-ähnlichen Symptomen häuften. Das war mehrere Wochen, bevor die chinesischen Behörden die Existenz des neuen Coronavirus bestätigen.

Der an Covid-19 erkrankte Augenarzt Li Wenliang wenige Tage vor seinem Tod. HO

Die «Wechat»-Nachricht tauchte auf dem Radar des chinesischen Sicherheitsapparats auf und die Behörden zwangen Li Wenliang, ein Schweigeabkommen zu unterzeichnen. Zudem wurde gegen Li wegen «Verbreitung von Gerüchten» strafrechtlich ermittelt. Das Vorgehen der Behörden gegen den Arzt steht beispielhaft dafür, wie lokale Beamte anfänglich versucht hatten, den Ausbruch der Coronapandemie unter den Teppich zu kehren.

Doch trotz aller Vertuschungsversuche der Behörden: Li Wenliang infizierte sich bei der Behandlung von Patienten selbst mit dem Virus und starb am 6. Februar 2020 an Covid-19 – vier Monate vor der Geburt seines zweiten Sohnes.

Was dann passierte, hätten auch zynische Skeptiker nicht erahnen können: Von einem Tag auf den anderen wurde Li Wenliang von der offiziellen Propaganda vom Kriminellen zum Volkshelden umgedeutet. Die Staatsführung verlieh ihm Medaillen und erklärte ihn zum «Helden der Nation». Li sei ein Patriot, der sich im Kampf gegen das Virus wie ein Märtyrer geopfert habe. Das Kalkül ging auf: Die Wut vieler Chinesen auf die Vertuschungsversuche ihrer Regierung verwandelte sich in tiefe Dankbarkeit für Li Wenliang.

Westliche App bedroht Propaganda-Feldzug

An einer Aufklärung der Fehler, die in der Frühphase der Pandemie gemacht wurden, ist die Staatsführung bis heute aber keineswegs interessiert. Offiziell stilisiert Chinas Präsident Xi Jinping den Kampf gegen Covid-19 zur reinen Heldengeschichte. Platz für Kritik gibt’s nicht.

Wer Zweifel daran sät, bekommt die Härte der Staatsmacht zu spüren. Die Videobloggerin Zhang Zhan, die zu Beginn des letzten Jahres die chaotische Realität Wuhans mit ihrer Smartphone-Kamera dokumentiert hat, wurde unlängst zu vier Jahren Haft verurteilt. Von Fang Bin, dessen heimliche Aufnahmen von aufgestapelten Leichen vor einem Krankenhaus in Wuhan von Fernsehsendern weltweit ausgestrahlt wurden, fehlt bis heute jede Spur.

Die Bloggerin Zhang Zhan wurde für ihre Videoposts zu vier Jahren Haft verurteilt. EPA

Jetzt aber scheint sich in China ein neues Türchen aufzutun für jene Bürger, die der Propaganda ihrer Staatsführung nicht länger blindlings glauben. Über die App «Clubhouse», auf der sich Menschen in privaten Foren via Audiochats live miteinander unterhalten können, haben sich unzählige chinesischsprachige Gesprächszirkel gebildet. Hongkonger, Festland-Chinesen, Uiguren und Taiwaner diskutieren ungestört miteinander über Themen, die in Chinas Öffentlichkeit ansonsten absolut Tabu sind. Die Masseninternierung der muslimischen Minderheit der Uiguren, zum Beispiel.

Wie lange der zensurfreie Raum offenbleibt, bleibt abzuwarten. Gut möglich, dass sich auch etliche Regierungsbeamte des chinesischen Sicherheitsapparats in die Chaträume geschlichen haben, um die Identitäten einzelner Nutzer ausfindig zu machen und sie stummzuschalten.