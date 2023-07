Visite Emmanuel Macron besucht die Schweiz: Sein Abschiedsgeschenk an Alain Berset kommt nicht von ungefähr Im November kommt der französische Präsident Emmanuel Macron doch noch in die Schweiz. Das hat einen speziellen Grund – an dem Bundesrat Alain Berset seit 2018 geduldig gearbeitet hat.

Alain Berset zwischen Madame und Monsieur le Président. Bild: keystone

Sechs Jahre lang hat Emmanuel Macron die Schweiz warten lassen. Das ist mit ein Zeichen, wie getrübt die Beziehungen zwischen Bern und Paris seit Jahren sind: Das sehr europhile Frankreich übernimmt und steuert regelmässig die Positionen der EU-Kommission, und die ist seit den Mühen mit dem Rahmenabkommen nicht gut auf die Schweiz zu sprechen.

Zudem hätten die Franzosen gerne ihren Rafale-Kampfjet an die Schweizer Armee verkauft; durch den eidgenössischen Entscheid für den amerikanischen F-35 fühlten sie sich umso mehr vor den Kopf gestossen, als Bern zuvor offenbar positive Signale an die Rafale-Bauer gesendet hatte.

Die zwei letzten Besuche eines französischen Präsidenten gehen deshalb auf François Hollande zurück: Macrons Vorgänger weilte 2015 in offizieller Funktion in der Schweiz, 2016 wohnte er der Eröffnung des neuen Gotthardtunnels bei. Macron fand seit seiner Wahl 2017 bis heute keine Zeit für die «amis suisses». Dabei gäbe es zwischen Bern und Paris etliche Sachthemen – von den Grenzgängern und dem Disput um das Erbschaftsrecht bis hin zum leidigen Rahmenabkommen.

Zudem hiess es häufig, zwischen den zwei Ego-Politikern Macron und Berset stimme die Chemie. Vor allem spürte der frankophone Freiburger schon 2018, als er zum ersten Mal Bundespräsident war, wie man Macron nehmen muss: Nicht, indem man ihm billig hofiert oder gar den Schmus bringt – dafür ist der französische Präsident zu intelligent –, sondern indem man ihn diplomatisch ganz konkret unterstützt. Berset fiel in den letzten Jahren mehrfach auf, dass er Macrons grandiosen Inszenierungen zuvorderst beiwohnte. Das kostete den Schweizer Bundespräsidenten wenig, wurde aber im Élysée-Palast wohlwollend registriert.

Bersets Präsenz an den Macron-Treffen

So reiste Berset am 11. November 2018 nach Paris, wo Frankreich auf Betreiben Macrons den 100. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkriegs feierte. Ein Muss war das für die Schweiz nicht. Doch Berset wusste, dass solche Zeremonien für Franzosen oft mehr zählen als inhaltliche Fragen.

Das zeigt sich auch 2023, als er erneut Bundespräsident wurde. Im Mai nahm er am Gipfel der neuen «europäischen Gemeinschaft» teil, im Juni am Gründungsakt für einen «neuen globalen Finanzpakt». Die beiden Treffen hatten etwas gemein: Sie gehen auf Ideen Macrons zurück und komplettieren den reichhaltigen Fundus seiner Weltdiplomatie. Dem französischen Staatschef blieb nicht verborgen, dass die neutrale Schweiz, die sich sonst aus der europäischen Politik heraushält, beide Male seinem Appell folgte – und mit Berset nie nur im hintersten Glied.

Kontaktpflege am Europaratsgipfel in Reykjavik. Bild: key

Wie sehr diese Präsenz für Macron zählte, dürfte sich nun in seiner Retourgeste in Form eines Besuches in der Schweiz äussern. Bersets Sprecher hat nicht unrecht, wenn er kommentierte, die Visite sei «eine Folge der guten Kontakte, die Bundespräsident Alain Berset mit dem französischen Präsidenten geknüpft» habe. Der Genfer SP-Ständerat Carlo Sommaruga spricht von einem «diplomatischen Erfolg für Berset und die Schweiz».

Politische Gegner werden einwenden, Macrons Besuch werde allein noch keine Berge versetzen, solange es in den Gesprächen seit Jahren keine Fortschritte gäbe. Das ist ebenso richtig. Als Schritt zu einer Normalisierung der Beziehungen zwischen Bern und Brüssel ist es aber allemal gut, auf einen französischen Goodwill zählen zu können, wie er sich nun in dieser Visite äussert. Und der sicher mehr ist als ein blosses Abschiedsgeschenk an einen Ende Jahr scheidenden Bundesrat.