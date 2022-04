Waffenlieferungen Historischer Kurswechsel vom Parlament abgesegnet – Deutschland liefert Panzer und bildet ukrainische Soldaten aus Deutschland vollzieht eine komplette Kehrtwende: Das Land beliefert die Ukraine mit schweren Waffen und forciert auch die Lieferung sowjetischer Panzer. Kanzler Olaf Scholz war bei der hitzigen Debatte im Parlament nicht mal anwesend.

Ein Flugabwehrpanzer vom Typ «Gepard 1A2» bei einer Übung 2010 in Schleswig-Holstein. Der Panzer schiesst auf dem Bild eine Stinger-Flugabwehrrakete ab. Carsten Rehder / dpa/26.10.2010

Am Ende konnten sich die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP zusammen mit der oppositionellen Union (CDU/CSU) auf einen gemeinsamen Antrag einigen. Der trägt den unverdächtigen Titel "Frieden und Freiheit in Europa verteidigen – Umfassende Unterstützung für die Ukraine" - dahinter verbirgt sich allerdings Bemerkenswertes. "Deutschland ermöglicht in Abstimmung mit anderen NATO-Partnern, die Lieferungen schwerer Waffen", heisst es an einer Stelle in dem Papier.

Heisst: Die ukrainischen Streitkräfte können alsbald mit schwerem Geschütz aus deutscher Produktion rechnen. Bereits Anfang Woche verkündigte die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD), dass Deutschland mindestens 30 Gepard-Flugabwehrpanzer in die Ukraine schicken werde. Die für die Bekämpfung von Helikoptern und Flugzeuge in geringer Höhe geeigneten Panzer, wurden von der Bundeswehr 2010 aussortiert. Darüber hinaus wird die Regierung demnächst über Anträge der ukrainischen Regierung nach Lieferung von Kampf- und Schützenpanzern der Modelle «Marder» und «Leopard» befinden.

Harte Attacke gegen Scholz

Noch vor wenigen Tagen schlug der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz ganz andere Töne an - in einem «Spiegel»-Interview am Freitag verteidigte er seine Linie, wonach er keine schweren Waffen in das Kriegsgebiet liefern möchte. Doch der Druck sowohl seiner amerikanischen Partner als auch der Opposition im eigenen Land wurde zu gross. Am Dienstag luden die USA zwei Dutzend Verteidigungsminister auf ihren Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz ein. Um nicht ganz mit leeren Händen dazustehen, verkündete Deutschland den «Gepard»-Panzer-Deal für die Ukraine.

Schiesst scharf gegen Kanzler Olaf Scholz, um sich am Ende doch hinter den Antrag der Regierung zu stellen: Oppositionführer Friedrich Merz. Fabian Sommer / AP/28.04.2022

Der Antrag - in dem sich Deutschland auch zur Ausbildung ukrainischer Soldaten an westlichen Waffensystemen bekennt - wurde mit grosser Mehrheit von 586 Abgeordneten angenommen. Nur 100 votierten dagegen - vor allem Politikerinnen und Politiker der Pol-Parteien AfD und Linkspartei. Der Abstimmung ging eine hitzige Debatte voran. Oppositionschef Friedrich Merz (CDU) griff dabei Kanzler Olaf Scholz direkt an, obwohl der Genosse der Abstimmung nicht beiwohnen konnte, da er auf Staatsbesuch in Japan weilte.

Merz kritisierte Scholz für dessen mangelhafte Kommunikation der letzten Wochen. Dass sich der Genosse gegen die Lieferung schwerer Waffen aussprach, war deutlich - doch der Kanzler redete wochenlang um den Brei herum. Mal konnte Deutschland keine Panzer liefern, da die Bundeswehr ansonsten ihren Auftrag nicht mehr hätte erfüllen können. Dann meinte Scholz, die Panzer seien für die ukrainischen Soldaten zu komplex zu bedienen, diese bräuchten ihnen bekannte Geräte aus Sowjetzeiten. Ein Herumlavieren, das nach dem Gusto von Merz für einen Kanzler unwürdig war:

«Das ist Zögern, das ist Zaudern und das ist Ängstlichkeit.»

Scholz konnte darauf keine Replik geben, da er in Japan weilte. In Tokyo machte der Kanzler deutlich, dass die westlichen Sanktionen gegen Russland erst dann enden, wenn der Kreml seine Truppen vollständig aus der Ukraine zurückzieht. Sollte Russland seine Truppen in der Ostukraine stationiert halten, würden die Sanktionen aufrechterhalten. Zugleich warnte Scholz vor dem Szenario, dass Russland seine Gaslieferungen auch nach Deutschland bald einstellen könnte - nachdem der Kreml den Lieferstopp schon für Bulgarien und Polen angekündigt hatte. Scholz:

«Man muss darauf vorbereitet sein. Und wir waren das schon vor Kriegsbeginn und wir wissen, was wir tun müssen.»