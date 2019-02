Priester Kalamba zum Urnengang im Kongo: «Wahl ohne Blutbad ist ein Erfolg»

Joseph Kalamba wurde in der südkongolesischen Provinz Kasai geboren. Der heute 62-Jährige studierte in Freiburg und war danach im Bistum Basel tätig. Nach einigen Aushilfsmessen in Rothrist wurde Kalamba Pfarradministrator in Bellach im Kanton Solothurn.

1994 kehrte er zurück in seine Heimat. Im September 1999 wurde er in die Schweiz eingeladen für einen Missionsaustausch in Basel, wo er mit einem jungen Priester namens Felix Gmür zusammenarbeitete, dem heutigem Bischof des Bistums Basel. 2002 übernahm Kalamba die Pfarrerstelle im zugerischen Baar. Diesen Posten hatte er bis 2013 inne. Als Fidei-Donum-Priester im Bistum pendelt er jetzt zwischen Solothurn, wo er aufgrund des akuten Priestermangels Aushilfe in vielen Pfarreien leistet, und seiner Heimat Kongo. Dort ist er Professor – hält Theologie- und Philosophievorlesungen an drei Priesterausbildungsstätten – und auch Koordinator der sozialen Entwicklungsarbeit in der Provinz Kasai.

Das von ihm gegründete Zentrum für Landwirtschaft von Coobidiep ist ein langjähriger Partner von Fastenopfer. Das Projekt hat zum Ziel, die Nahrungssicherheit und die gesellschaftliche Stellung der Frauen in 40 Dörfern der Region um Kamutanga zu verbessern. (dlw)