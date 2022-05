Wahlen in Nordrhein-Westfalen Klatsche für Kanzler Scholz, Mega-Erfolg für die Grünen: Die «kleine Bundestagswahl» sorgt auch in Berlin für Turbulenzen Bei den Wahlen in Nordrhein-Westfalen setzte es für Olaf Scholz' Partei eine schmerzhafte Niederlage ab. Die Sozialdemokraten wurden auch für ihr Lavieren im Ukraine-Krieg abgestraft.

Die Wahlen im bevölkerungsreichsten Bundesland in Nordrhein-Westfalen sind stets ein Seismograph für die politischen Entwicklungen auf Bundesebene. 13 Millionen Menschen waren an diesem Sonntag zur Wahl aufgerufen - mehr als jeder fünfte Wahlberechtigte im Land. Auch in Berlin herrschte wegen der Wahl im tiefsten deutschen Westen Nervosität. SPD-Kanzler Olaf Scholz, ohnehin unter Druck in seiner eigenen Regierungskoalition, hätte ein gutes Resultat dringend gebraucht, um den Diskussionen über seinen Regierungskurs einen Riegel schieben zu können.

Doch es ist anders gekommen. Die Sozialdemokraten mit ihrem Spitzenkandidaten, dem ehemaligen nordrhein-westfälischen Justizminister Thomas Kutschaty (53), liegen laut den Hochrechnungen mit 27,5-Prozent deutlich hinter der CDU mit 35 Prozent, die mit Hendrik Wüst den Regierungschef einer schwarz-gelben Koalition aus CDU und FDP stellen. Der 46-jährige Wüst führt die Regierungsgeschäfte erst seit gut einem halben Jahr. Er trat die Nachfolge des vormaligen Ministerpräsidenten Armin Laschet an. Dieser hatte in Berlin auf die Kanzlerschaft spekuliert, war bei der Bundestagswahl aber krachend an der SPD gescheitert.

Laschet gelang es zuvor – bei den Wahlen 2017 – die amtierende SPD-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft vom Socke zu stossen. Schon damals erlitten die Sozialdemokraten just in ihrer einstigen «roten Hochburg» im Westen eine herbe Schlappe. Die SPD stellte zuvor jahrzehntelang mit wenigen Ausnahmen den Regierungschef im durch die Industrie geprägten Bundesland mit dem Ballungszentrum, dem «Ruhrpott.» Das Resultat vom Sonntag ist das schlechteste für die SPD in Nordrhein-Westfalen seit Bestehen der Bundesrepublik. Für die CDU gibt das Resultat Aufwind mit Blick auf die Bundestagswahl 2025.

Grüne können Wähleranteil verdreifachen

Wüst allerdings wird seine Regierung mit der FDP nicht fortführen können, er braucht mindestens zwei Partner. Der Christdemokrat dürfte versuchen, ein Jamaika-Bündnis aus CDU, FDP und Grünen zu schmieden, sofern die FDP nach Auszählung aller Stimmen im Landtag bleibt (Stand bei Redaktionsschluss: 5 Prozent). Allerdings könnte der Wahlgewinner am Ende auch das Nachsehen haben, sollten es die Sozialdemokraten schaffen, zusammen mit den Grünen und den Freien Demokraten ein Ampel-Bündnis zu formen. Die Grünen konnten bei der Wahl am Sonntag massiv zulegen und ihren Wähleranteil im Vergleich zu den Wahlen 2017 (damals 6,4 Prozent) auf 18,5 Prozent verdreifachen. Ein Mega-Erfolg für die Partei von Vizekanzler Robert Habeck und Aussenministerin Annalena Baerbock.

Für Kanzler Scholz aber bleibt die Situation turbulent. Die Niederlage kann er nicht als Regionalwahl abtun, die mit ihm nichts zu tun hat. Scholz trat im Wahlkampf eng an der Seite Kutschatys auf. Zudem steht Scholz wegen seiner Ukraine-Politik seit Wochen unter Druck. Der Kanzler musste sich massiv Kritik anhören: Er würde der Ukraine nur dann Hilfe gewähren, wenn er gar nicht mehr anders gehe, monierten seine Kiritiker.

Kommunikatives Desaster für Scholz

Doch Scholz' Desaster nahm schon vor Kriegsausbruch im Februar seinen Lauf. Die Sozialdemokraten wollten mit ihrer Verteidigungsministerin Christine Lambrecht kurz vor dem Krieg der Ukraine 5000 Helme aus Bundeswehrbeständen zukommen lassen. Lambrecht – die seither in diverse Fettnäpfchen getreten ist und deren Eignung für das wichtige Amt im Verteidigungsministerium hinter vorgehaltener Hand selbst in SPD-Kreisen in Frage gestellt wird – sah sich Spott und Hohn ausgesetzt, die Regierung in Kiew reagierte fassungslos.

Nach Kriegsausbruch gab Scholz im Bundestag dann den Macher. In seiner historischen Zeitenwende-Rede kündigte er massive Unterstützung für die Ukraine und eine Modernisierung der Bundeswehr an. Passiert ist danach wenig. Erst auf Druck des Nato-Partners in Washington gab Scholz grünes Licht für die Lieferung von Gepard-Fliegerabwehrpanzern und Panzerhaubitzen. Allerdings: Die «Gepard» sind scheinbar noch immer nicht in der Ukraine angekommen, es fehlt an Munition für die in die Jahre gekommenen Geräte.

In Beleibtheits-Ranking abgestürzt

Weit klarer agierten die Grünen mit ihrem Vizekanzler Robert Habeck und der Aussenministerin Annalena Baerbock. Das Duo geniesst hohe Glaubwürdigkeit. Die Grünen kritisierten die auch durch die SPD vorangetriebene deutsche Öl- und Gas-Abhängigkeit von Russland nicht erst seit dem 24. Februar, sondern schon immer. Baerbock war – im Gegensatz zu Scholz – auch schon in Kiew bei Präsident Wolodimir Selenski.

Und: Sowohl die Aussenministerin als auch Habeck sprachen sich schon früh für die Lieferung auch schwerer Waffen aus. In der Bevölkerung ist diese Politik gut angekommen, wie jetzt auch das Wahlergebnis in Nordrhein-Westfalen zeigt. Fast die Hälfte der Deutschen spricht sich für Panzerlieferungen in die Ukraine aus. Diese klare Kante und auch das erfrischend unkonventionelle Auftreten Habecks beschert den beiden Grünen-Politikern höchste Beliebtheitswerte. Das hatte Auswirkungen bis nach Nordrhein-Westfalen. Scholz hingegen ist im Beliebtheits-Ranking deutlich abgestürzt.

Die Niederlage bei der «kleinen Bundestagswahl» dürfte Scholz treffen. Der Druck, der auf dem Sozialdemokraten lastet, wird immer grösser.