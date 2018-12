Weihnachten im Vatikan: Papst beklagt Masslosigkeit und ruft zu Nächstenliebe auf Papst Franziskus hat an Heiligabend Masslosigkeit und die Ungleichheiten auf der Welt beklagt.

Papst Franziskus während der Weihnachtsmesse an Heiligabend im Vatikan. (Bild: Alessandra Tarantino/AP)

(sda dpa) «Der Mensch ist gierig und unersättlich geworden», sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Montagabend bei der Mitternachtsmesse vor Tausenden Gläubigen im Petersdom in Rom.

«Eine unersättliche Gier durchzieht die Menschheitsgeschichte, bis hin zu den Paradoxien von heute, dass einige wenige üppig schlemmen und so viele kein Brot zum Leben haben.» Die Weihnachtsgeschichte gebe zu verstehen, dass nicht der Besitz, die Gier oder der Überfluss, essenziell für das Leben seien, sondern die Liebe, die Nächstenliebe und die Einfachheit.

Franziskus ist für seinen Einsatz für Arme und Ausgegrenzte in der Gesellschaft bekannt. Immer wieder lädt er Obdachlose oder Flüchtlinge in den Vatikan ein oder trifft Häftlinge. Im vergangenen Jahr hat er an Heiligabend zu Mitgefühl für Verfolgte aufgerufen.