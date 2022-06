Am Montag gingen in Wien aufgrund eines Stromausfalls die Lichter grossflächig aus. Nicht nur in rund 1500 Haushalten, sondern auch im Fussballstadion. Um die Wartezeit bis zum Start des Spiels zwischen Österreich und Dänemark zu überbrücken, zückten die Fans ihre Handys und kreierten mit der Taschenlampen-Funktion eine Lichterwelle.