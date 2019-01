Wiener Philharmoniker starten mit Walzer und Polka ins neue Jahr Mit einer stimmungsvollen Mischung aus Walzern, Polkas und Märschen haben die Wiener Philharmoniker das Jahr 2019 musikalisch begrüsst. Der deutsche Dirigent Christian Thielemann gab dabei sein Debüt am Pult bei einem Wiener Neujahrskonzert.

Die Wiener Philharmoniker spielten im Goldenen Saal des Musikvereins. Bild: Ronald Zak / AP

Der 59-Jährige führte das Orchester unaufgeregt und konzentriert durch das Programm, das traditionell von Stücken der Komponisten-Familie Strauss dominiert wird. 6 der 17 Stücke wurden dabei überhaupt zum ersten Mal von den Wiener Philharmonikern gespielt. Zum Finale ertönten wie gewohnt der Donauwalzer und der Radetzky-Marsch.

Thielemann wirkte bei seinem Debüt entspannt und freute sich sichtlich über den Applaus nach jedem Stück. «Alles muss so sein, dass es eine Eleganz hat. Und es soll gar nicht so direkt sein», sagte der Maestro in einem Einspieler kurz vor Beginn des Konzerts und gab damit das Motto aus. Thielemann arbeitet bereits seit fast 20 Jahren mit den Wiener Philharmonikern.

Das Konzert wurde zum 61. Mal live aus dem mit einem Blumenmeer aus 30'000 Blüten geschmückten Goldenen Saal des Musikvereins übertragen. Nach Angaben des ORF wurde es auch in diesem Jahr in mehr als 90 Ländern ausgestrahlt und gehört damit zu den wichtigsten jährlichen Konzertübertragungen weltweit. (sda)