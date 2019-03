«Katalonien ist heute fast unabhängig» Der Separatist Carles Puigdemont lebt seit eineinhalb Jahren im Exil. Noch immer glaubt er an die katalanische Unabhängigkeit – und erhebt schwere Vorwürfe gegen die Europäische Union. Interview: Pascal Ritter und Deborah Gonzalez

Trotz Exil optimistisch: der katalanische Politiker Carles Puigdemont. (Bild: Chris Iseli (Zürich, 28. Februar 2019))

Carles Puigdemont sollte diese Woche eigentlich in Madrid auf der Anklagebank sitzen. In einem Monsterprozess verantworten sich dort zwölf katalanische Politiker unter anderem wegen Rebellion. Unter ihnen auch Puigdemonts Vize Oriol Junqueras. Ihnen drohen bis zu 25 Jahre Haft. Als Rebellion, für die der 56-jährige Puigdemont als Präsident der katalanischen Regionalregierung verantwortlich sein soll, wertet die ­spanische Staatsanwaltschaft eine Reihe von Ereignissen, die am 1. Oktober 2017 in einem Unabhängigkeitsreferendum und später in der einseitigen Unabhängigkeitserklärung Kataloniens gipfelte.

Vor der Verfolgung durch Polizei und Staatsanwaltschaft floh Puigdemont Ende Oktober 2017 nach Belgien. Seither tourt er durch Europa, um die Kriminalisierung katalanischer Politiker anzuprangern und das Anliegen der Unabhängigkeit zu weibeln. Vor einem Auftritt im Zürcher «Kaufleuten» traf er sich mit unserer Zeitung zum Gespräch.

Warum sind Sie nicht in Madrid und verteidigen Ihre Ideen vor Gericht?

Carles Puigdemont: Meine Ideen verteidigen kann ich am besten in Freiheit. In Madrid wäre ich nicht frei und hätte keine Garantien für ein faires Verfahren. Darum bin ich ins Exil gegangen.

Haben Sie kein schlechtes Gewissen, wenn andere sich an Ihrer Stelle rechtfertigen müssen?

Ich befinde mich im Exil und bin damit nicht alleine. Hier in der Schweiz lebt zum Beispiel die Generalsekretärin von Oriol Junqueras Partei. Unsere Aufgabe ist es, denen eine Stimme zu geben, die keine haben. Seit 16 Monaten reise ich durch Europa und denunziere, was mit uns Katalanen in Spanien passiert. Das ist die beste Art, wie ich helfen kann. Ich bin nicht in Madrid, weil ein deutsches Gericht zum Schluss kam, dass ich nicht für Rebellion verurteilt werden kann. Ich wurde zwar in Deutschland verhaftet. Aber weil dort im Gegensatz zu Spanien rechtsstaatliche Prinzipien gelten, kam ich nach zwölf Tagen Haft wieder frei und wurde nicht ausgeliefert. Was ich getan habe, war freie Meinungsäusserung und nicht Rebellion, und darum kann ich mich nun als Bürger Europas frei bewegen.

Wie war die Zeit im Gefängnis?

Es war das erste Mal, dass ich in einer Zelle sass. Aber als ich neun Jahre alt war, schickte man mich in ein strenges Internat. Darum war der Schock für mich nicht allzu gross. Es war hart, aber ich wurde mit Respekt behandelt.

Waren Sie sich sicher, dass Sie so schnell wieder herauskommen?

Ich vertraute in die Unabhängigkeit der deutschen Justiz. Spanien verfiel nach meiner Verhaftung in Euphorie, weil man in Madrid glaubte, dass Angela Merkel das Gleiche machen würde wie Mariano Rajoy. Nämlich den Richtern sagen, was sie zu tun haben. Aber zum Glück läuft das in Deutschland anders.

In Spanien sind die Richter auch unabhängig von der Politik.

Ich gehe davon aus, dass Sie das ironisch meinen. Eines der grössten Probleme Spaniens ist, dass die obersten Chargen der Justiz stark politisiert sind. Und das ist nicht einfach meine Meinung. Es ist ein Fakt, der mehrmals von der Gruppe der Länder gegen die Korruption Greco kritisiert wurde. Doch Spanien setzte deren Empfehlungen nicht um. Es sind die politischen Parteien an der Macht, welche die Richter und den obersten Justizrat einsetzen – unabhängig von deren Qualifikation.

Sie zahlen den Preis dafür, dass Sie die Republik ausgerufen haben, aber Katalonien gehört noch immer zu Spanien. Ein totales Scheitern.

Naja, dass sie uns in Haft stecken, ist für mich kein Scheitern, sondern eine riesige Ungerechtigkeit. Wir haben uns dafür entschieden, ein unabhängiger Staat zu sein, weil wir auf die Leute gehört haben. Wir wollten aber einen friedlichen Prozess daraus machen, das war uns wichtig. Gewalt war nie eine Option, zumindest nicht für uns. Es ist ein langer Weg. Das Referendum und die Unabhängigkeitserklärung waren Schritte auf diesem Weg. Es ist wirklich heftig und schlichtweg nicht akzeptabel, dass ­Leute dafür 25 Jahre in Haft riskieren müssen, weil sie für ein eigenständiges Katalonien kämpfen.

Wäre es besser gewesen, die Abspaltung durchzuziehen?

Das ist so. Wenn ich das Ganze Revue passieren lasse, denke ich, dass ich am 10. Oktober das hätte machen sollen, was ich eigentlich wollte: Katalonien von Spanien abspalten. Dass ich das nicht getan habe, war ein Fehler.

Wieso haben Sie es nicht gemacht?

Zu dem Zeitpunkt hatten wir Kontakt mit der spanischen Regierung und es war klar, dass sie mit uns verhandeln wollten. Am Morgen des 10. Oktober hat der Präsident des Europäischen Rats, Donald Tusk, mir auf Twitter geraten, keine unwiderrufliche Entscheidung zu treffen. Es schien, als nähmen sie das Abstimmungsresultat ernst. Deshalb setzte ich die Wirkung der Unabhängigkeitserklärung schweren Herzens ausser Kraft. Leider habe ich danach erst gemerkt, dass das eine Falle war. Man kann den Worten Spaniens nicht glauben. Genau darum wollen wir nun internationale Vermittler, damit so etwas nicht noch einmal passiert.

Höchstens die Hälfte der Katalanen wollen sich abspalten. Reicht das?

Das ist ein sehr interessanter Punkt. Könnte man sich mit der spanischen ­Regierung zusammensetzen, wäre das sicherlich ein Thema, das auf den Tisch gelegt werden müsste. Wie wir ein Referendum organisieren. In Montenegro wurde ein Minimum von 55 Prozent bestimmt. Das ist akzeptabel. Wir waren immer bereit, darüber zu diskutieren. Ich habe es dem damaligen Präsidenten ­Rajoy mehrmals vorgeschlagen und ihn direkt gefragt: «Welche Mehrheit wäre dem spanischen Staat genug?»

Was wäre für Sie persönlich genug?

Es kommt darauf an. Sollte es keine Einigung geben, denke ich, dass eine Stimme mehr ausreicht. Ich bin aber bereit, im Rahmen einer Einigung einen Kompromiss zu finden. Wenn ich spanische Politiker frage, welche Prozentzahl genug wäre, bekomme ich als Antwort: «Ihr dürft über diese Frage gar nicht erst abstimmen.»

Dass Sie in Brüssel leben, ist Teil Ihrer Strategie. Die EU liess Sie aber im Stich. Vertrauen Sie ihr noch?

In die Europäische Union als bürgerverbindendes Projekt habe ich vollstes Vertrauen. Das macht für mich die EU aus. Im Moment ist sie aber eine Art Unternehmerverband. Ich bin für eine EU als Gewerkschaft der Bürger. Von einer solchen würde ich mich anerkannt fühlen und würde für sie kämpfen. Diese Vision der Ermächtigung der Leute setzen wir in Katalonien um. Wir lassen die Menschen entscheiden und betrachten sie als mündig und verantwortungsvoll. Wir haben keine Angst vor einer Demokratie, wie in der Schweiz. Die Europäische Union ist aber weit von einer solchen partizipativen Demokratie entfernt.

Sie bemängelten, dass sich die EU mehr für Venezuela interessiert als für das Schicksal Kataloniens.

Die EU mischt sich in die Innenpolitik eines Drittstaates ein und riskiert, dort einen Bürgerkrieg zu befeuern. Gleichzeitig schweigt sie zu Menschenrechtsverstössen gegen europäische Bürger. Ich kritisiere dieses Messen mit zwei Ellen. Es bereitet mir Sorgen. Die EU ­verliert damit die moralische Autorität, Menschenrechtsverstösse in anderen Ländern anzuprangern. Es erstaunt nicht, dass weniger als 50 Prozent der Bürger in die EU vertrauen.

Wer könnte sonst vermitteln?

Das Problem ist, dass Spanien keine Vermittlung akzeptiert. Nicht einmal einen runden Tisch. Ich bin überzeugt, dass es in dieser Krise Vermittlung braucht. Es wäre auch nicht das erste Mal, dass die spanische Regierung eine solche Vermittlung akzeptieren würde. Sie tat es im Fall von ETA, einer Terrorbande, die Menschen tötete. Wir haben niemanden getötet. Wir haben lediglich ein demokratisches Referendum durchgeführt. Wir verdienen es ja wohl mehr, angehört zu werden, als die, die töteten.

Könnte die Schweiz vermitteln?

Die Schweiz wäre perfekt. Sie hat Erfahrung und ist unabhängig. Aber Spanien akzeptiert eine Vermittlung nicht. Das ist das Problem.

Sie glauben immer noch an die Unabhängigkeit. Wann ist es so weit?

Katalonien ist heute unabhängiger als noch vor eineinhalb Jahren. Und in einem Jahr werden wir noch unabhängiger sein.

Spanien hat die Autonomie Kataloniens nach der Unabhängigkeit eingeschränkt.

Das stimmt aus administrativer Sicht. Aber Katalonien ist heute weltweit als Land erkennbar. Auf der ganzen Welt weiss man, was Katalonien ist. Bekanntheit ist eine Vorstufe der Anerkennung. Wir befinden uns in dieser Übergangsphase. Bevor wir de jure anerkannt werden können, müssen wir de facto anerkannt sein. Es ist ein Weg. Die Frage, wann wir unabhängig sein werden, stellt sich nicht. Wir sind schon unabhängig, wenn auch nicht vollständig. Die katalonische Wirtschaft hängt immer weniger von der spanischen ab. Die Investitionen nehmen zu, die Wirtschaft wächst. Wir sind international konkurrenzfähig. Wir befinden uns in einem Zustand der Unabhängigkeit in Bewegung.

Kommen wir zurück zum Prozess, der im Moment in Madrid stattfindet. Welche Strafe erwarten Sie?

Zweierlei. Einen fairen Ausgang, das wäre natürlich der Freispruch – das wäre eine gute Nachricht, nicht nur für uns, sondern auch für Spanien. Dann könnte das Land auf sein Rechtssystem stolz sein. Es liegt auf der Hand, dass es keine Rebellion gab. In zwei Prozesswochen wurde nicht ein Beweis vorgelegt. Leider gibt es noch eine andere Option. Ein Urteil, das schon vor Beginn des Prozesses feststand. Sie wollen uns schuldig sprechen. Ich hoffe, dass das nicht passiert, aber seien wir realistisch: Wir müssen uns auf das Schlimmste vorbereiten.