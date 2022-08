Wyoming In Washington bewundert – in ihrer Heimat haben die Wähler genug: Trump-Gegnerin Liz Cheney verliert Vorwahl deutlich Die Abgeordnete Liz Cheney, ältere Tochter des ehemaligen Vizepräsidenten Dick Cheney, hat am Dienstag eine Vorwahl in der republikanischen Hochburg Wyoming verloren. Die 51-Jährige sieht in ihrer Niederlage auch eine Bestätigung.

Liz Cheney räumte am Dienstag in Jackson (Wyoming) in einer Rede ihre Niederlage in der republikanischen Vorwahl ein. Jae C. Hong / AP

So schnell gibt sich ein Mitglied der Familie Cheney nicht geschlagen. Als Liz Cheney in der Nacht auf Mittwoch in Jackson (Wyoming) ihre Niederlage eingestehen musste, da sagte die republikanische Abgeordnete: Diese Wahl sei vorbei. «Doch nun beginnt die eigentliche Arbeit erst.» Die amerikanische Demokratie werde attackiert und sie, Cheney, könne nicht einfach zuschauen, wie der ehemalige Präsident Donald Trump die Verfassung ignoriere und die amerikanische Republik zerstöre.

Im Klartext: Die 56-Jährige mag zwar die Vorwahl gegen ihre parteiinterne Konkurrentin Harriet Hageman verloren haben und damit am Ende der aktuellen Legislatur ihren Sitz im nationalen Repräsentantenhaus verlieren. Cheney aber hält an ihrer Mission fest; aus ihrem Umfeld hiess es am Dienstag, noch vor der Schliessung der Wahllokale, dass sie mit einer Präsidentschaftskandidatur liebäugle. Denn sie wolle mit allen Mitteln verhindern, dass ihr Parteifreund Trump ins Oval Office des Weissen Hauses zurückkehren kann.

Aus der Parteiführung verdrängt, aus dem Parlament gewählt

Für diese unerbittliche Kampagne gegen den einflussreichsten Republikaner, die nach dessen Niederlage in der Präsidentenwahl 2020 begann, hat Cheney einen hohen Preis bezahlt. Zuerst verlor sie ihr Amt als Sprachrohr der republikanischen Fraktionsführung im Repräsentantenhaus — nachdem sie lange (wie zuvor auch ihr Vater) als Anwärterin auf den prestigeträchtigen Posten der Vorsitzenden der grossen Parlamentskammer gegolten hatte.

Dann begannen ihre Parteifreunde unter Führung Trumps eine regelrechte Kampagne gegen sie, nachdem Cheney gegen den Willen der Fraktionsführung in die parlamentarischen Kommission Einsitz nahm, die den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 untersucht. (Cheney war eine von 10 republikanischen Abgeordneten gewesen, die sich nach den blutigen Krawallen für ein zweites Amtsenthebungsverfahren gegen Trump ausgesprochen hatten.) Mit ihrer Arbeit für die Untersuchungskommission verschaffte sich die wertkonservative Abgeordnete auch unter Demokraten viel Respekt.

Den Kontakt mit den Wählern in Wyoming verloren

In Wyoming aber, ein Bundesstaat, der so gross ist wie Grossbritannien, aber 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner weniger zählt als der Kanton Aargau, stiess dieser Positionsbezug auf wenig Zustimmung. Cheney galt als Vertreterin des republikanischen Establishments, so wie ihr Vater auch, der Wyoming von 1979 bis 1989 im Repräsentantenhaus vertreten hatte.

Die Basis ihrer Partei aber, bevorzugte eine ganz andere Art von Politiker: Ein Mann wie Trump, der 2020 in Wyoming mit fast 70 Prozent der Stimmen unterstützt worden war. Oder eine Frau wie Hageman, die während ihrer Siegesrede sagte: «Wenn sie behaupten, in Wyoming zu leben, dann müssen sie verdammt noch mal in Wyoming leben», eine Anspielung auf Cheney, die in einem Vorort von Washington lebt.

Nur ein Wunder hätte Cheney deshalb retten können. Sie wusste das wohl, und ihr (weitgehend virtueller) Wahlkampf änderte an ihrer misslichen Ausgangslage nichts — auch wenn sich selbst der 81-jährige Dick in einem Werbespot zu Wort meldete.

Cheney verlor am Dienstag den Zweikampf gegen ihre nur lokal bekannte Kontrahentin deutlich. In der republikanischen Vorwahl sprachen sich nach Auszählung von rund drei Viertel der Stimmen nur 31 Prozent der Wählerinnen und Wähler für die Amtsinhaberin aus.

Und obwohl damit die Karriere der 2016 erstmals gewählten Abgeordneten zumindest vorläufig zu Ende ist, machte Cheney in ihrer Abschiedsrede deutlich, dass sie nicht von der politischen Bühne abtreten wolle. Die Juristin und Historikerin sieht sich als Speerspitze im Kampf gegen Trump und seinen Alliierten, die noch immer behaupten, dass US-Präsident Joe Biden die Präsidentenwahl 2020 nicht legitim gewonnen habe.

Dann zitierte Cheney Worte von Abraham Lincoln und sagte: Auch der heute vielleicht angesehenste US-Präsident habe einige Wahlen verloren, bevor er dann 1861 ins Weisse Haus eingezogen sei.