Ukraine-Krieg «Meisterstratege» Putin sei Dank: Schweden und Finnland steuern Nato-Beitritt an Zwei skandinavische Länder könnten schon im Juni ihr Beitrittsgesuch für die Verteidigungsallianz einreichen. Die Nato dürfte sie mit offenen Armen empfangen.

Finnlands Premierministerin Sanna Marin (rechts) mit ihrer schwedischen Amtskollegin Magdalena Andersson. (Archiv) Keystone

Der russische Präsident Wladimir Putin will die Nato-Osterweiterung rückgängig machen und die westliche Verteidigungsallianz am liebsten zerschlagen. Mit seinem Überfall auf die Ukraine erreicht er nun genau das Gegenteil: Nicht nur stockt die Nato ihre Truppen an ihrer Ostflanke auf. Sehr bald schon dürften Schweden und Finnland ihre bisherige Neutralitätspolitik aufgeben und der Nato beitreten.

Bereits im Juni könnten die beiden Länder ihre Gesuche einreichen, berichten finnische und schwedische Medien. Während in Finnland die Entscheidung schon weiter gereift scheint, soll nun auch Schwedens Premierministerin ihre Magdalena Andersson ihre Meinung gemacht haben, schreibt die Zeitung «Svenska Dagbladet».

Statsminister Magdalena Anderssons mål är att Sverige går med i Nato i juni i år – partiledningen har bestämt sig, uppger S-källor för SvD.https://t.co/VCsEP0COzB — Svenska Dagbladet (@SvD) April 13, 2022

Magdalena Andersson: «Es gibt ein Vor und ein Nach dem 24. Februar»

Andersson wollte dies am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Marin in Stockholm zwar nicht bestätigen. Ähnlich wie Finnland werde Schweden dem Parlament einen sicherheitspolitischen Bericht vorlegen und nach einer «gründlichen Analyse» einen Beschluss fassen.

Aber mit Blick auf den russischen Angriff am 24. Februar hält die Sozialdemokratin hält fest: «Es gibt ein Vorher und ein Nachher». Die Sicherheitslage in der Region habe sich grundlegend verändert und Schweden müsse sich jetzt fragen, was das Beste für das Land sei. Es gäbe Argumente für einen und gegen einen Nato-Beitritt. Den Schutz durch die Beistandspflicht unter Artikel 5 des Nato-Vertrags gäbe es aber nur als Mitglied der Allianz.

Das sieht auch ihre finnische Amtskollegin so. Man müsse sich fragen, was es brauche, damit in Finnland niemals passiere, was in der Ukraine passiert sei, so Marin. Sie wolle nun den «breitestmöglichen Konsens» in Finnland herstellen, bevor eine Entscheidung gefasst werde. Marin: «Unser Entscheid wird sehr schnell kommen. Es handelt sich nicht um Monate, sondern um Wochen».

Alarmbereitschaft erhöht: Schwedischer Panzer auf der Insel Gotland. Keystone

Ein Beitritt birgt Risiken – aber kein Beitritt birgt auch Gefahren

Die beiden skandinavischen Länder haben ihre Armeen und Sicherheitspolitik in den vergangenen Jahren eng miteinander verflochten. Auf beiden Seiten ist das Interesse gross, nun auch den nächsten Schritt im Tandem zu machen. Tatsächlich rechnet man in Finnland bereits jetzt mit Destabilisierungsversuchen wie Cyber-Angriffen und hybriden Aktionen durch Russland, wie Premierministerin Marin sagte.

Auch Andersson warnte vor russischer Einflussnahme. Dazu passt, dass Russland in den letzten Tagen gemäss Medienberichte ein zusätzliches Raketensystem zur Abwehr von Schiffen an die finnische Grenze verlegt hat. Militärblogger deuten dies als offenkundige Drohung vor dem Hintergrund der Nato-Debatte.

Finnland teilt nicht nur eine 1300 Kilometer lange Grenze mit Russland. Sondern mit dem Überfall der Sowjetunion im Jahr 1939 und dem folgenden, blutigen Winterkrieg eine leidvolle Geschichte. Finnland konnte zwar seine Unabhängigkeit bewahren, musste aber grosse Gebiete Kareliens an Russland abtreten.

Im "Winterkrieg" 1939/40 konnte Finnland der Sowjetunion starke Verluste beifügen, musste aber schlussendlich Gebiete abtreten. Keystone

Bericht: Nato-Beitritt würde Sicherheit im Ostseeraum erhöhen

Es sei klar, dass ein Nato-Beitritt Risiken mit sich bringe, sagt Marin und verdeutlich, dass Russland das Ende der finnischen Neutralität als Provokation versteht. Aber ohne Beitritt würden ebenfalls Gefahren bestehen. Marin: «Wir dürfen keine Angst haben, eine Entscheidung zu fällen».

Die finnische Regierung hat am Mittwoch ihren sicherheitspolitischen Bericht an das Parlament übergeben. Bei der Präsentation hielt Aussenminister Pekka Haavisto fest, dass sich Finnland in der kompliziertesten Situation seit dem Beginn des Kalten Krieges befinde. Russland respektiere die Souveränität seiner Nachbarn nicht, wenn es darum gehe, seine militärischen Interessen zu wahren. Der Bericht kommt zum Schluss, dass ein Nato-Beitritt Finnlands und Schwedens die Sicherheit im Ostseeraum langfristig erhöhen würde.