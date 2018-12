Verdächtiger aus Umfeld des Strassburg-Attentäters vor dem Richter Ein Verdächtiger aus dem Umfeld des Strassburg-Attentäters Chérif Chekatt wird einem Anti-Terror-Richter in Paris vorgeführt. Das gab die Pariser Staatsanwaltschaft am Montag bekannt.

Bewohner von Strassburg haben sich am Sonntag im Stadtzentrum versammelt um den Opfern zu gedenken. Am Sonntag erlag ein fünftes Opfer des Attentats seinen Verletzungen im Spital. (Bild: AP Photo/Jean-Francois Badias, Strassburg, 16. Dezember 2018)) Strassburger Bürger am Kleber Platz in der Nähe des Weihnachtsmarkts. (Bild: AP Photo/Jean-Francois Badias, Strassburg, 16. Dezember 2018)) Innehalten für die Opfer des Anschlags. (Bild: AP Photo/Jean-Francois Badias, Strassburg, 16. Dezember 2018)) Der französische Präsident Emmanuel Macron legt eine Rose nieder bei der Gedenkfeier der Opfer in Strassburg. (Bild: AP Photo/Jean-Francois Badias, Pool, 14. Dezember 2018) Menschen legen Blumen und Kerzen nieder in Strassburg. (Bild: AP Photo/Jean-Francois Badias, Pool, 14. Dezember 2018) Der französische Präsident Emmanuel Macron am Weihnachtsmarkt. (Bild: EPA/Jean-Francois Badias, Pool, 14. Dezember 2018) Polizisten führten in Strassburg Razzien durch. In diesem Bezirk wurde die Strasse gesperrt. Am Donnerstagabend wurde der mutmassliche Täter erschossen. (AP Photo/Jean-Francois Badias) Die Polizei bei Razzien in der Nachbarschaft Neudorf in Strassburg. (Bild: EPA/RONALD WITTEK) Polizisten sperren Strassen im Meinau Bezirk in Strassburg am Donnerstagabend. (Bild: AP Photo/Jean-Francois Badias) Französische Polizisten unterwegs in Strassburg am Donnerstagabend. (Bild: AP Photo/Christophe Ena) Viele Menschen sind zusammengekommen und haben Kerzen zum Gedenken aufgestellt. (Bild: AP/Christoph Ena) Menschen trauern um die Verstorbenen. (Bild:EPA/RONALD WITTEK) Blumen und Kerzen am Ort, wo eine Person getötet wurde. (Bild:EPA/RONALD WITTEK) Einsatzkräfte sind in der gesamten Stadt präsent. (Bild: AP/Christoph Ena) 620 Einsatzkräfte sind momentan in Strassburg unterwegs. (Bild: EPA/Patrick Seeger) Der Strassburger Weihnachtsmarkt bleibt am Tag nach dem Anschlag geschlossen. (Bild: EPA/Patrick Seeger) Polizisten kontrollieren die Autos am Grenzübergang zwischen Deutschland und Frankreich. (Bild: dpa/Christoph Schmidt) Der Schütze soll ein französischer Staatsbürger mit nordafrikanischen Wurzeln sein. (Bild: EPA/Patrick Seeger) Die Stadt ist im Ausnahmezustand. (Bild: EPA/Patrick Seeger) Das Stadtzentrum von Strassburg wurde nach der Schiesserei abgeriegelt. (AP Photo/Jean-Francois Badias) Polizisten stehen Wache nahe des Weihnachtsmarktes am Dienstagabend, nachdem ein Mann auf mehrere Menschen geschossen hat. (EPA/Patrick Seeger) Rettungskräfte patroullieren nach der Schiesserie im Stadtzentrum und haben ihre mobilen Notfall-Stationen aufgebaut. (AP Photo/Jean-Francois Badias) Frankreichs Innenminister Christophe Castaner (Mitte) hält eine Pressekonferenz un informiert über den aktuellen Wissensstand am Dienstagabend. Frankreichs Regierung hat die höchste nationale Sicherheitswarnstufe ausgerufen. (AP Photo/Jean-Francois Badias) Der Strassburger Weihnachtsmarkt ist einer der ältesten und grössten in Europa. (Bild: AP Photo) Soldaten sichern die Strasse in Strassburg. (Bild: AP Photo) Auch zahlreiche Polizisten..... (Bild: EPA/PATRICK SEEGER) ...und Krankenwagen waren im Einsatz. (Bild: EPA/PATRICK SEEGER) Täglich sind rund 300 Polizisten und 160 private Wachleute auf dem Weihnachtsmarkt im Einsatz. 31 Bilder Attentat bei Strassburger Weihnachtsmarkt

Sie beantragte Untersuchungshaft für den Verdächtigen, der nach Angaben aus Ermittlerkreisen eine Rolle bei der Beschaffung der Pistole für Chekatt gespielt haben soll. Aus Ermittlerkreisen hiess es, gegen den am Donnerstag festgenommenen Mann werde unter anderem wegen Mordes und versuchten Mordes im Zusammenhang mit einem Terroranschlag ermittelt.

Die übrigen sechs nach dem Anschlag Festgenommenen waren bereits wieder auf freien Fuss gesetzt worden. Chekatts Eltern und zwei seiner Brüder waren am Samstag freigekommen, zwei weitere Verdächtige am Sonntag - «mangels Beweisen».

Weiteres Opfer gestorben

Die Zahl der Toten durch den Anschlag stieg unterdessen auf fünf. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft erlag ein 36-jähriger Pole am Sonntag seinen schweren Verletzungen durch den Anschlag.

«Mein Bruder Barto Pedro Orent-Niedzielski hat uns eben verlassen», schrieb der Bruder des Opfers auf Facebook. Der polnische Staatsbürger wohnte seit zwei Jahrzehnten in der elsässischen Stadt.

Chekatt hatte den 36-Jährigen am Dienstagabend schwer verletzt. Der Mann war in Begleitung des Italieners Antonio Megalizzi unterwegs, der ebenfalls schwer verletzt wurde und am Freitag starb.

Bekannten zufolge wollten der Pole und mehrere seiner Freunde den Angreifer am Betreten einer Bar hindern. Später hiess es aber, sie seien nicht vor der Bar, sondern in einer Strasse attackiert worden.

Orent-Niedzielski arbeitete unter anderem für ein europäisches Comic-Festival und berichtete als Journalist aus dem EU-Parlament in Strassburg. EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani äusserte am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter seine Trauer über den Tod des Polen: «Möge er ihn Frieden ruhen.»

Chekatt hatte am Dienstagabend in der Strassburger Innenstadt auf Passanten geschossen und eingestochen. Zwei Tage später erschoss die Polizei den flüchtigen Angreifer beim Versuch ihn festzunehmen.

Unklar ist weiterhin, ob der polizeibekannte und als Gefährder eingestufte Angreifer Komplizen hatte und ob die Tat islamistisch motiviert war. Die Terrormiliz IS hatte den Anschlag kurz nach dem Tod Chekatts für sich beansprucht. Innenminister Christophe Castaner äusserte in einer ersten Reaktion jedoch erhebliche Zweifel an dem Bekenntnis.

Weihnachtsmarkt wieder gut besucht

Der Strassburger Bürgermeister Roland Ries äusserte sich erfreut über den grossen Andrang auf dem Weihnachtsmarkt, der am Freitag wiedereröffnet worden war. Dies zeige, dass sich die Menschen nicht einschüchtern liessen von denjenigen, «die unsere gemeinsame Wertebasis angreifen wollen».

Staatspräsident Emmanuel Macron war am Freitag nach Strassburg gereist, um den Einwohnern der Elsass-Metropole sein Mitgefühl auszusprechen. «Die ganze Nation steht an der Seite der Strassburger», sagte Macron, der eine weisse Rose an dem improvisierten Denkmal auf der Place Kléber niederlegte.

Der polizeibekannte Attentäter Chérif Chekatt hatte am Dienstagabend auf dem Strassburger Weihnachtsmarkt auf Passanten geschossen und eingestochen. Vier Menschen wurden getötet, ein weiteres Opfer, ein 36-jähriger Mann ist laut Behörden am Sonntag seinen Verletzungen erlegen. Bei ihm war zuvor der Hirntod festgestellt worden. Elf weitere Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer.

Hunderte Polizisten hatten nach der Tat nach dem flüchtigen Angreifer gefahndet. Am Donnerstag wurde Chekatt schliesslich in Strassburg gestellt und von der Polizei erschossen.