Zoff bei den Royals Die verheerendsten Aussagen aus dem Interview von Harry und Meghan - und was sie für den Palast bedeuten Prinz Harry hat sich bei seiner Kritik am Königshaus auf seinen Vater eingeschossen, und nicht auf die Queen oder seinen Bruder. Das hat einen Grund.

Ernster Blick: Harry und Meghan im Interview mit Tlkkönigin Oprah Winfrey. Joe Pugliese / AP

Sie habe so etwas wie Gefangenschaft erlebt, sagte Meghan Markle in ihrem explosiven Gespräch mit der US-Talkkönigin Oprah Winfrey. Und ihr Gatte legte nach: «Ich war gefangen, aber ich wusste das nicht einmal.» Erst die Flucht nach Kalifornien im vergangenen Jahr, so Prinz Harry, habe ihm ein «märchenhaftes Leben» an der Seite seiner Frau ermöglicht. Hingegen existieren sein Vater Charles und sein Bruder William, der Erste und Zweite der Thronfolge, auch weiterhin in einem unbewussten Zustand der Gefangenschaft.

Die Herzogin von Sussex schildert Szenen aus ihrer kurzen Amtszeit als arbeitendes Mitglied der Königsfamilie, die langjährige Beobachter der Windsor-Dynastie stark an ihre verstorbene Schwiegermutter Diana erinnern. Auch sie habe sich eingeengt gefühlt, ohne Pass, Führerschein und Schlüssel; 2018 habe sie sogar mit Suizid-Gedanken gespielt. Weder ein «hohes Mitglied» der Königsfamilie noch die Personalabteilung des Buckingham-Palastes habe Hilfe angeboten.

Rassismus im Palast?

Verheerend wirkt auch Markles Behauptung, ein nicht genanntes Mitglied der Königsfamilie habe sich darüber Gedanken gemacht, «wie dunkel die Hautfarbe» ihres damals noch ungeborenen Sohnes Archie ausfallen werde. Die Schwangere selbst war nicht Teil dieser Konversation, sondern gab Harrys Version weiter.

Dass die beiden Winfreys Nachfragen nach dieser Person abwehrten, stellten sie als Schutz der Institution dar. In Wirklichkeit würde es natürlich einen beträchtlichen Unterschied machen, ob der 99-Jährige Prinz Philip sich einen seiner notorisch schlechten Witze erlaubt oder die 39-Jährige Herzogin von Cambridge Kate Middleton diese Art von Rassismus offenbart hatte.

Die Attacke auf Prinz Charles

Für die Zukunft der Monarchie noch schwerer wiegt Harrys Angriff auf seinen Vater Charles: Von diesem sei er schwer enttäuscht worden, weil der Thronfolger nach dem Umzug des Herzogpaares die Annahme von Anrufen verweigert habe. «Da ist viel Schmerz entstanden. Ich werde auch weiterhin versuchen, diese Beziehung zu kitten», sagte der Prinz.

Nicht ganz ungeschickt hat sich der 36-Jährige den doppelt so alten Vater als Zielscheibe seines Frustes gewählt. Ein Angriff auf die Queen käme weder bei Briten noch bei Amerikanern gut an, zu sehr geniest die 94-Jährige die Achtung vieler Menschen weltweit vor ihrer Lebensleistung. Auch den Bruder William, Zweiten der Thronfolge, frontal anzugreifen, würde jedenfalls auf der Insel wohl zu einer Gegenreaktion führen. Charles hingegen betrachten viele Briten ohnehin mit Skepsis, nicht zuletzt seiner Selbstbezogenheit und Larmoyanz wegen, die sich offenbar stufenlos auf die nächste Generation vererbt hat.

Antworten aus dem Palast wird die Öffentlichkeit wohl keine erhalten, jedenfalls dann nicht, wenn die altgedienten Royals und ihre Berater gemeinsam noch einen Funken Verstand haben. Die Entfremdung vom Sechsten der Thronfolge und seiner Celebrity-Gattin in Kauf genommen zu haben ist eine Sache. Nun noch nachzutreten verliehe dem traurigen Konflikt eine ganz andere Dimension, die man allen Beteiligten kaum wünschen kann.