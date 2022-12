Aarau Ein Spaziergang zur Kunst: Tanzen im Park und wiehern hinterm Hag Die Museen sind noch zu. Kunst gratis und franko und coronakonform erleben: Das geht trotzdem. Spazierend. Der Test in Aarau: Zwei Touren fördern Heiteres und Hehres zu Tage.

12 Bilder 12 Bilder Poppig bunt und bewegt: «Sweet, sweet chapel, no wedding II» von Albert Siegenthaler, 1973, im Rathausgarten. Sabine Altorfer

Zwei kurzweilige und gesunde Nachmittage hat mir die Kunst auf Aaraus Plätzen, Schulhöfen und Strassenrändern beschert. Dazu den einen oder anderen Aha-Effekt, Staunen und Kopfschütteln. Nachahmung gefällig? Starten wir beim Bahnhof. Am Behmengebäude, das sich spitz über die Gleise schiebt, melden vier blaue Tafeln im Stil der Bahnhofbeschriftungen «weise», «tapfer», «besonnen» und «gerecht». Eine Losung der dort ansässigen Kantonsverwaltung? Nein, die vier Kardinaltugenden schuf Hubert Dechant 1999 für das Kuratorium, 2006 wurden sie hierher gezügelt. Sie sollen wirken!

Zwei der vier Kardinaltugenden von Hubert Dechant am Behmen, 1999 Sabine Altorfer

Wer Aarau und Kunst sagt, meint Giebel und Brunnen. Suchen wir Anderes! Nach dem Gang um den schönsten Kreisel im Aargau, dem nachts strahlenden Kranz auf der Gais-Kreuzung, landen wir im Aeschbach-Quartier – bei Aaraus neuestem Brunnen. Brunnen? Der riesige, schön-rostige Kelch von Kris Martin brünzelt im Sommer zwar aus einem Loch, einen Schluck trinken, die Hände waschen kann man aber nicht, und die vergoldete Innenfläche sieht die Spaziergängerin auch nicht. Das Konzept der Konzeptkunst geht halt nicht immer auf.

Auf zu Lebendigem, zum Kreuzplatz und ein paar Schritte stadtauswärts. Da steht das seltsamste Pferdedenkmal ever. Ein Ross ohne Reiter, hinter Zäunen. Wie oft bin ich vorbeigeradelt und dachte, der bepackte Gaul vor dem Zeughaus wiehere alten Soldatenzeiten nach. Doch der altertümliche, «treue Eidgenoss» wurde erst 2012 zum Kavalleriegedenktag gespendet, wie die Donatorentafel verrät.

Das Denkmal für ein Pferd, «Der treue Eidgenoss» wiehert hinter Zäunen. Sabine Altorfer / Aargauer Zeitung

Der Kunstführer ist veraltet, aber hilfreich

Hehr und 100 Jahre alt sind dagegen die beiden Schützen, die sich auf hohem Sockel theatralisch die Hand zum «Gelöbnis» reichen. Sie stehen heute randständig beim Eingang zum Kasernenareal in der Laurenzenvorstadt.

Einst verkündete das Denkmal von Julius Schnyder stolz auf dem Bahnhofplatz, dass in Aarau – auch – der Schützenverein gegründet wurde. Der Turnverein erinnert vor der Zurlindenvilla an der Bahnhofstrasse daran – mit einem etwas mageren Kletterer und dem ziemlich verstörend wirkenden Sockel unter Turnpionier Karl Fricker (von Hans Trudel, 1938).

Man beachte an Hans Trudels Denkmal für Karl Fricker den Sockel! Sabine Altorfer

Daten, Standorte, Titel und Schöpfer verrät der handliche Führer «Kunst im öffentlichen Raum» der Stadt Aarau von 2009. Im Internet ist er herunterladbar – aber nicht aktualisiert. Immerhin erfahren wir, dass die zwei schwarzen Hieroglyphen an der Poststrasse von Theodor Bally und die hübsche, aber von viel Zeugs bedrängte Steinplastik bei der Kirche Peter und Paul von Daniele Aletti stammen. Der Führer erinnert auch an die fröhlich-schiefe Würfelplastik von Willy Müller Brittnau hinter der Post, die längst verschwunden ist.

Ein schieriger Platz für Daniel Alettis Skulptur im Hof der katholischen Kirche Sabine Altorfer

Den Schlossplatz prägt das grösste Kunstwerk der Stadt, die Holzschnittfiguren aus dem ortsansässigen Mammutbaum von Josef Felix Müller – plakativ, aber sympathisch.

Die Fassade des Stadtmuseums mit der Arbeit von Josef Felix Müller. Sabine Altorfer / Aargauer Zeitung

Luftig hängt das geometrische Gebilde von Jürg Stäuble im Hof der Winterthur-Versicherung. Ein Gang rund ums runde Gebäude gleicht übrigens einem Kreisen in Aaraus Baugeschichte.

Jürg Stäubles luftige Installation von 1992. Sabine Altorfer

Hotspots für Kunst sind die Schulen

Die Alte Kanti hätte im Innern viel zu bieten, aber wir haben uns als Spielregel gesetzt, keine Gebäude zu betreten. Also schauen wir uns die obligate nackte Frau im Park an («Kauernde» von Max Weber, 1948), bewundern Hugo Suters poetische Glasätzungen aus den 1980ern und wundern uns über die wenig aussichtsreiche Platzierung des «Stadtobservatoriums» von Vincenzo Baviera an der Rückseite des Naturamas.

Die «Kauernde» von Max Weber, 1948, im Park der Alten Kanti. Sabine Altorfer

Noch reicht es vor dem Eindunkeln in die Altstadt. Von wem stammt die in ihren Proportionen rätselhafte Plastik an der Rathausecke? Es ist der «Fährmann» von Alexander Zschokke von 1955. Er schuf auch das einzige Denkmal für eine Frau in Aarau, den Gertrud-Wagner-Brunnen am Rain.

Das einzige Denkmal in Aarau für eine Frau. Der Gertrud-Wagner-Brunnen von 1969. Es war ein Geschenk an die Stadt. Sabine Altorfer / Aargauer Zeitung

An den Stadträndern sollt ihr sie messen

Bei der zweiten Tour umkreise ich die Innenstadt – per Velo. Start ist in der Telli. Beim Berufsschulhaus bleibt mir der schönste Lift leider verschlossen, der Brunnen davor überzeugt dafür nach wie vor mit seiner kühnen Konstruktion.

Zugänglich sind die drei Höfe des Aareschulhauses ennet des Flusses. Je eine Skulptur aus den 1970er-Jahren, der Bauzeit, setzt einen Akzent. Geschmunzelt habe ich über den Titel von Paul Suters bewegter abstrakter Eisenplastik: «Eidgenoss».

Paul Suters Eisenplastik: «Eidgenoss» von 1975 im Hof des Aareschulhauses. Sabine Altorfer

Aareaufwärts gehts zum Kraftwerk, über den Süffelsteg mit dem Tierlibrunnen von Ernst Suter zum frühesten Aarauer Werk einer Künstlerin: Irma Russos eleganter, nackter «Pomona» auf dem Inselspitz von 1958.

Von Irma Russo: «Pomona» auf dem Inselspitz von 1958. Sabine Altorfer / Aargauer Zeitung

Dann pedale ich hoch, zum Rathausgarten, der alleine würde einen Spaziergang lohnen. Hier tanzt das Cortenstahlpaar von Gillian White (der jüngste Ankauf), sammelt sich Regenwasser auf Heiner Richners Steinen, leuchtet bunt Albert Siegenthalers «Sweet, sweet chapel», schwankt ein roter Tropfen von Herbert Distel...

Am Rand liegt einer der zahlreichen über die Stadt verstreuten Oktaeder von Peter Hächler vor Rémy Zauggs Fassadentafel «ICH / ICH / NICHT /ICH».

Der Lenzburger Peter Hächler ist einer der meist vertretenen Künstler in Aarau. Hier eine Chromstahlplastik von ihm vor dem Schriftbild von Rémy Zaugg am Bücherturm der Kantonsbibliothek. Sabine Altorfer

Engel und Löwen findet man im Friedhof Rosengarten, und an der Wand der Zelgliturnhalle spielen Kinder auf dem Sgraffito von Guido Fischer. Bei der Neuen Kanti müssen sich hervorragende Werke aus den 1990er-Jahren von Aargauer Künstlerinnen und Künstlern gegen Sitzbänke und Schachtdeckel behaupten.

Christian Rothachers Bronzebücher von 1994 auf dem Sockel haben ein schwieriges Leben zwischen orangen Sitzbänken. Sabine Altorfer

Die kahlen Hecken erlauben zur Zeit Einblick in die privaten Gärten im Zelgli und Gönhard. Die Flaneurin sichtet darin allerdings deutlich mehr Swimmingpools als Kunst. Einen der vielfältigsten Kunsthotspots spare ich mir noch auf: das Areal des Kantonsspitals. Das ist zur Zeit bereits Baustelle – und pandemisch zu fragil fürs Lustwandeln.