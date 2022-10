Fotografie Feinfühlig und sensibel: Die Italienreisen des Schweizer Reportagefoto-Pioniers Gotthard Schuh Gotthard Schuh hat die Schweizer Reportagefotografie in die Welt hinaus- und wieder zurückgebracht. Seine sensiblen Italienbilder sind zurzeit in Baden zu sehen.

Fahrende aus Italien. 1944–1953. © Gotthard Schuh / Fotostiftung Schweiz

In diesem Italien ist vielleicht die Luft leicht, das Leben aber schwer. Die Bilder in Schwarz-Weiss erzählen mit groben Korn von einer Zeit voller Umbrüche. Die porträtierten Gesichter sind gezeichnet von harter Arbeit, hinter Furchen verborgenen Geschichten und Schicksalen, aber eben auch von Wind und Wetter einer Landschaft, die so ursprünglich schön ist, dass es einem den Atem raubt.

Der Fotograf hinter diesen Bildern ist Gotthard Schuh (1897–1969), einer der Grossen der Schweizer Reportagefotografie. Mehrere Reisen nach Italien zwischen den 1930er-Jahren bis Mitte der 1950er-Jahre brachten schliesslich das Buchprojekt hervor, dass der feinen Ausstellung in der Badener Galerie 94 vorangeht. 51 unikate Fotografien zeigt die Galerie. Es ist hier die zweite Einzelausstellung mit Werken von Gotthard Schuh, 2016 standen die Aufnahmen aus Venedig im Zentrum.

Vom Quereinsteiger zum Pionier

Neapel, Vorstadt. 1944–1953. © Gotthard Schuh / Fotostiftung Schweiz

Dabei sind es nicht unbedingt die Bilder aus Italien, für die Schuh bekannt ist. Seine grosse Reise nach Indien, Singapur, Sumatra, Java und Bali verarbeitete er im vielfach aufgelegten Band «Insel der Götter». Der Murmel «spielende Bub in Java» im weissen Hemd nah am Boden turnend ist eine Ikone seiner Geschichte.

Gotthard Schuh, 1897 in Berlin geboren, wuchs in Basel und Aarau auf. Von der Malerei kommend, er studierte an der Gewerbeschule in Basel, fand er als Quereinsteiger in die Fotografie, nachdem er kurzzeitig ein Fotografiegeschäft in Bern leitete. 1931 veröffentlichte er erstmals in der «Zürcher Illustrierten».

Fortan würde er für diese wie auch weitere internationale Magazine als Fotoreporter die Welt bereisen. Und das in gewiss hochpolitischen Zeiten. So fotografierte er in Paris Picasso und Braque, aber auch in Berlin, als die Nationalsozialisten die Macht ergriffen.

Zehn Jahre später wurde er der erste Bildredaktor der «Neuen Zürcher Zeitung». Nach Kriegsende unternahm der Fotograf mit seiner Leica-Kamera zahlreiche Reportagereisen, die ihn auch wieder nach Italien führten. Schuh erkrankte an Multipler Sklerose (MS) und nach einem ereignisreichen Leben mit zwei Ehen und drei Kindern verstarb er kurz vor Jahreswechsel 1969. Das umfassende Werk hat die Fotostiftung Schweiz vor einigen Jahren hervorragend und online frei zugänglich dokumentiert.

Die Welt, wie wir sie sehen sollen

Fischer vor der kalabrischen Küste, 1944–1953. © Gotthard Schuh / Fotostiftung Schweiz

Die Bilder von Gotthard Schuh sind feinfühlig und intim. Und sie sind authentisch, weil sie seine Sicht auf eine Szenerie, einen Moment einen (Augen-)Blick festhalten. Sein Stil ist der «poetische Realismus», er zeigt uns die Welt nicht unbedingt, wie sie ist, aber so, wie wir sie sehen sollen.

Und so zeigt Gotthard Schuh uns Italien – das Land, in dem die Zitronen blühen – kontrastreich aus vielen Perspektiven. Die aktuelle Badener Ausstellung sortiert die Bilder in drei Kapitel voller erstaunlicher Fundstücke: Landschaft und Architektur (der zerfurchte Küstenstrich vor Sizilien), Porträt und Personengruppen (die sorgende Fahrende, das Kind auf dem Arm wie eine Madonna) sowie Handwerk und Tradition (die wettergegerbte Hand am Segel).