Klassiksommer Festival-Crash im Aargau: Ist eine Ballung eine Stärke? Die drei grossen Aargauer Musikfestivals finden gleichzeitig statt – den Machern und dem Subventionsgeber ist das erstaunlich egal.

Barocke Pracht und Stars am Solsberg Festival von Sol Gabetta. KUL

Wenn bei den Musikfreunden dieser Tage die Lust auf den Festspielsommer steigt und sie Konzerte im Aargau buchen wollen, staunen sie nicht schlecht: Die Lenzburgiade beginnt am 21. Juni, das Solsberg Festival am Freitag, 23. Juni, und der Boswiler Sommer am Samstag, 24. Juni. Es gibt eine enorme Ballung an Veranstaltungen, die ein und dasselbe Publikum ansprechen – sprich: sich konkurrenzieren. Doch der Kanton Aargau und Swisslos unterstützen diesen Kampf.

2021 feierte der Boswiler Sommer den 20. Geburtstag mit einem STändchen im Garten. Alex Spichale

Alex Hürzeler lässt via Departement Bildung, Kultur und Sport mitteilen, dass die Kumulation zwar ungewöhnlich, aber aus Sicht des Aargauer Departements weitgehend unproblematisch sei, da sich die drei Festivals bezüglich ihrer geografischen Ausstrahlung wie auch ihrer inhaltlichen Schwerpunkte unterscheiden.

«Es liegt in der Verantwortung der Veranstalter, den geeigneten Zeitraum festzulegen. Seitens Förderung wird allenfalls auf Überschneidungen aufmerksam gemacht, aber nicht Einfluss genommen.»

Die Festivals nehmen sich aus drei Gründen gegenseitig Besucherinnen und Besucher weg: Erstens weil die meisten Leute nicht mehr als ein Konzert pro Woche besuchen, zweitens weil es schlicht Überschneidungen von sehr reizvollen Abenden gibt: Nicht nur am 26. Juni möchte sich der Musikfreund und die Musikliebhaberin dreiteilen. Und drittens liegen die Orte nahe beisammen: Von Boswil nach Lenzburg sind es 17 Kilometer, von Lenzburg nach Olsberg 52 Kilometer.

Das Auftaktkonzert der Lenzburgiade 2019 im Schloss Lenzburg mit Pianist Oliver Schnyder und Argovia Philharmonic unter Dirigent Douglas Bostock. Colin Frei

Die drei Intendanten bzw. künstlerischen Leiter bleiben gelassen. Andreas Fleck, künstlerischer Leiter des Boswiler Sommer, meint: «Von mir aus kann gerne alles gleichzeitig stattfinden, sind wir ja nicht in Hörweite voneinander. Es fragt sich auch, ob sich dann nicht alle im Umkreis von je 50 Kilometern abstimmen müssten, egal aus welchem Kanton.»

Andreas Fleck, künstlerischer Leiter des Boswiler Sommer. Alex Spichale

Oliver Schnyder, Leiter der Lenzburgiade, ist es keineswegs egal, dass die Festivals zusammen stattfinden, sagt aber, dass die gewählte Woche auch dem Hauptsponsor und Museum Aargau passt, die beide auf eine langfristige und verbindliche Planung angewiesen seien, und fügt, dass für ein reines Open-Air-Festival die klimatischen Gegebenheiten eine nicht unerhebliche Rolle spielen.

Gibt es ein Recht des Ersten beim Datum?

Ob das schöne Wetter dank des Beginns am 21. Juni vorherrschen wird? Lenzburg hat jedenfalls vor Festlegung dieser Periode auch alternative Sommerperioden mit «weniger Konkurrenz» geprüft, doch offenbar keine Alternative gefunden, und so beginnt die Lenzburgiade seit Jahren in der dritten Monatswoche im Juni. Das ist mal früher, mal später.

Intendantenpaar Fränzi Frick und Oliver Schnyder mit dem Plakat 2022 Fritz Thut / Lenzburger Bezirksanzeiger

Das Datum ist für Andreas Fleck durchaus ein heikler Punkt, insofern nämlich, dass er sich auf die Tradition beruft, auf das Recht des Ersten: Der Boswiler Sommer findet seit 20 Jahren am gleichen Datum statt: «Wir sind an die Tradition gebunden.»

Und er fragt durchaus, ob sich die anderen Festivals dessen bewusst seien. Immerhin hätten die anderen immer wieder mal ihre Daten geändert und lägen jetzt 2022 aber auf den «Boswiler Daten». Und da erinnert man sich ungern an die Gründung der Lenzburgiade beziehungsweise an das böse Blut, das es damals zwischen den zwei Festivals gab.

Für Christoph Müller vom Solsberg Festival ist diese Tradition kein Thema. Er sagt klar: «Wir sollten uns nicht durch äussere Zwänge einschränken lassen. Datenüberschneidungen sind in der Branche üblich.» Die auffällige Überschneidung dieses Jahr kommt auch daher, weil das Solsberg Festival nicht mehr an vier Wochenenden, sondern erstmals geballt an einem Stück durchgeführt wird.

Christoph Müller vom Solsberg Festival. Raphael Faux

Bei der Frage, ob sich die Festivals Publikum wegnehmen, erstaunt die Gelassenheit: «Wohl kaum», meint Andreas Fleck, «zumindest nicht generell; höchstens an einem bestimmten Tag für vereinzelte Konzerte.» Und auch der «Lenzburger» Oliver Schnyder ist entspannt, sagt aber immerhin, dass man sich im Grunde dasselbe musikaffine Publikum in der Region teile: «Es kommen uns aktuell durchaus Rückmeldungen von Personen zu Ohren, die gerne zwei zeitgleich stattfindende Konzerte besuchen

würden.»

Kommt nur nach Olsberg ein nationales Publikum?

Christoph Müller hingegen meint, dass die drei Festivals inhaltlich dermassen unterschiedlich ausgerichtet seien, dass sie auch unterschiedliches Publikum ansprechen oder jedenfalls sich in den Angeboten nicht überschneiden.

Zudem betont er, dass das Solsberg Festival an der Peripherie des Kantons angesiedelt sei und der Grossteil der Leute aus dem Fricktal, dem Baselbiet und der Stadt Basel komme – 20 Prozent schliesslich aus dem nahen Ausland, vor allem Deutschland. Damit impliziert er allerdings, dass in Lenzburg und Boswil ein regionales Publikum auftauche, was nicht stimmt.

Idylle gibt es in Olsberg, Lenzburg und Boswil: Gäste beim Boswiler SOmmer 2015. Andre Albrecht

Müller beschwört gar einen Idealfall, bei dem das Publikum alle drei Festivals an unterschiedlichen Tagen besucht und so die unglaubliche Vielfalt, die im Kanton angeboten wird, geniesst.

Ein Punkt, den auch Oliver Schnyder thematisiert und die Ballung als Stärke hervorhebt: Es gibt bestimmt gute Gründe dafür, dass zum Beispiel moderne Museumslandschaften eine grosse Dichte an Angeboten aufbauen, die sich im Einzelnen durchaus konkurrenzieren mögen (wie auch auf etwas anderem Gebiet McDonald’s und Burger King, die man überall auf der Welt in gegenseitiger Nähe vorfindet). Also: Konkurrenz ja. Aber die synergetischen Faktoren scheinen sie zumindest aufzuwiegen.

Sorge um Konkurrenz macht man sich nicht – und doch glaubt Andreas Fleck, dass von der Angebotsseite betrachtet eine Entzerrung nicht verkehrt wäre, denn damit gäbe es einen insgesamt grösseren Zeitraum, der von den Festivals bespielt wird. Nicht ganz zu Unrecht erwähnt er, dass es letztlich auch um die Aufmerksamkeit der Medien gehe, die bekanntlich ebenfalls endlich ist.