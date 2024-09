Mundart-Literatur In Andreas Neesers neuem Buch schickt das Leben den Figuren immer ein Rettungswägelchen Andreas Neeser schaut im Mundart-Erzählband «Solangs no goht chunnts guet» genau und liebevoll in die verwirrten Köpfe seiner Figuren.

Hier «tötterlets» und «verchrügelets», es ist ein «zimlichs Puff mit alte Flick» und es ertönt «es hässigs Gschnörr» – «gopfridstutz» und «vertoori»! Ja, dieser Andreas Neeser hat in seinen Mundartbänden hörbar eine unbändige Lust, den Menschen ihre ureigene Stimme zu geben. «Bim Uuftue häts mer tötterlet» klingt ja schon mal viel gefühlsnaher als «Beim Auspacken hatte ich Herzklopfen». Und wer über diese Aargauer Mundartwörter stolpert, dem sei Entwarnung mitgeteilt.

Der Zytglogge-Verlag macht es nämlich vorbildlich. Dank den QR-Codes hinter jeder Erzählung kann man das Buch via eigenes Handy gleich noch als Hörbuch erleben. Man lässt sich von Andreas Neesers sanfter, freundlicher Stimme die Mundartgeschichten vorlesen und folgt gleichzeitig mit dem Auge dem Text im Buch. Das ergibt ein wunderbares Literaturerlebnis. Ein ausführliches Glossar von «aba» bis «zwaschple» am Ende des Buches hilft zudem bei der Übersetzung der Aargauer Mundartspezialitäten.

Sind wir Schweizer wirklich so lieb und demütig?

Harmlos-gefühlsselige Mundartliteratur muss man aber nicht befürchten. Denn schon der Buchtitel ist natürlich eine versteckte Provokation: «Solangs no goht, chunnts guet» steht als Motto auf dem Titelblatt von Andreas Neesers neuem Mundart-Erzählband. Aber sind wir Deutschschweizer wirklich so demütig und lieb und nett, dass wir alles hinnehmen? Hauptsache, es geht noch irgendwie? Auch wenn das Leben ein verdammter Murks ist? Ja, dieser Andreas Neeser besitzt ein richtig gutes Gespür, uns mit einem hinterlistig lockenden Fatalismus, mit einem ironischen ­Augenzwinkern aus der Reserve zu locken.

Dieses Zuzwinkern muss man aber erst einmal erkennen. Gut, man könnte ihn und seine Literatur als gewitztes Gegenprogramm zur forcierten Dramatisiererei auf Bühnen und zwischen Buchdeckeln taxieren. Denn die europäische Kultur lebt schliesslich in schier unendlicher Zahl an Theaterstücken, Opern und Romanen nach einem ganz anderen Grundmuster: vom dummen und tragischen und heroischen bis zum absurden Scheitern, welches da heisst «Der Krug geht zum Brunnen, bis er bricht».

In Andreas Neesers neuen Erzählungen hingegen passiert fast immer das Gegenteil: Übermut mit einem Elektrotrotti endet nicht tödlich, mongolische Springmäuse bringen ein bisschen Leben in die Corona-Abgeschiedenheit, ein imaginiertes Baby in Form einer Puppe tröstet eine Altersheimbewohnerin und die sanfte Lebensruhe von Gattin und Kind schützt den nervösen Dauergrübler vor einer suizidalen Verzweiflungstat. Man kann aufatmen: Das Leben schickt in diesen Geschichten immerzu ein kleines Rettungswägelchen zu Neesers Figuren.

Neeser macht sich über seine Figuren nicht lustig

Aber ist das nicht doch kitschige Versöhnungsprosa, wenn die Figuren in seinen Erzählungen nett und aufmerksam statt hinterhältig und verkorkst sind? Schliesslich ist «es chunnt schon guet» ja die besänftigende Floskel der Gutmütigen. Aber nein! Neesers Texte bestechen durch feine Ironie, menschenfreundliche Haltung, geschickten Aufbau, Reflexionen über moderne Medien sowie durch Bild- und Dialogstärke. Der Aargauer Autor zeigt sich hier als Routinier, der für seine Pointen keine Katastrophen braucht und der seinen Figuren sehr genau aufs Maul schaut, ohne sich über sie lustig zu machen.

Neesers Figuren sind Alltagsschweizer mit einem Hang zur grüblerischen Verschrobenheit, zum Rückzug, zur Lebensuntüchtigkeit. Ein wiederkehrendes Motiv in der Schweizer Literatur, spätestens seit Robert Walser. Neesers Texte bieten ja auch keine Königsdramen, sondern Minidramen. Sie erzählen vom schrulligen Überlebenskampf von Durchschnittsmenschen. Und das in klassischen Erzählungen, Dialogstücken und in Monologen, die uns Lesende immer zunächst im Unklaren lassen, wo wir uns befinden.

Da reden etwa zwei über das ideale Liegen, bis man merkt, hier redet ein Sterbenskranker mit seiner Frau. Nesser lässt die beiden miteinander so verständnisvoll und in sanftmütiger Vertrautheit reden, dass sogar das Makabre humorvoll Platz bietet für Ausstattungsfragen des Sargs: «Schöön bequem, chli polschteret: Es darf di de nid röije. Samet, wiiss, au a de Wand.» Oder wenn da einer aufgewühlt sich verteidigt, «Blätter gfrässe han i nid», dann wird erst nach drei Seiten aufgelöst, dass er Blätter abgeleckt und an Nachbars Baum Rindenstücke abgeschnitten und daraus Puder in den Salat gerieben hat. Warum? Als Kur gegen Burnout: «Wo isch jetz doo genau s Problem?»