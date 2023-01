Nachruf Der englische Gitarren-Gott Jeff Beck ist überraschend gestorben Von all den Gitarren-Helden des Rock war er der Genialste. Am 10. Januar ist er im Alter von 78 Jahren verstorben.

Gitarren-Held Jeff Beck. Gerald Herbert / AP

Er war einer der bedeutendsten Gitarristen der Rock-Geschichte. Für Viele war er der sogar Genialste. Am 10. Januar ist der britische Musiker Jeff Beck im Alter von 78 Jahren gestorben. Er sei plötzlich an einer «bakteriellen Meningitis erkrankt», teilte seine Familie mit.

Jeff Beck wurde in den 1960er-Jahren als Mitglied der Yardbirds bekannt und startete danach eine Solokarriere. Das Magazin «Rolling Stone» listete ihn auf Platz fünf der 100 besten Gitarristen aller Zeiten. In diesem Jahr war er noch Gast am Montreux Jazz Festival, wo er zusammen mit Hollywood-Star Johnny Depp auftrat.