Gemeinschaftsausstellung in der Galerie Gasshüsli: Acryl, Öl, Wolle und Ton – ein Kunstmenü, das hungrig macht Vier Zentralschweizer Künstlerinnen stellen aus – und laden zum Schlemmen für den guten Zweck ein. Der Erlös geht nach Ecuador. Susanne Holz

Die Akteurinnen (v.l.): Maria Fernanda Schulz, Betsy Stirnimann, Irmgard Scheuber, Rita Honauer und Gabriela Degiacomi. Bild: PD

Kunst regt an, Kunst macht Freude und manchmal sogar Freunde. Das dachten sich auch vier Künstlerinnen aus der Zentralschweiz, die am Wochenende ihre Werke in der Galerie am Richard-Wagner-Weg, auch bekannt als Gasshüsli, zeigen. Und damit der Austausch schön gemütlich wird – die Gemeinschaftsausstellung trägt den Titel «Ustusch» –, gibt es zur Kunst noch reichlich Kulinarik.

«Wir hatten den Wunsch, zusammen auszustellen», erzählt Gabriela Degiacomi. «Leute sollen sich treffen, Kunst anschauen und Kulinarisches geniessen. Das Gasshüsli ist perfekt dafür mit seinem tollen Garten.»

Folklore und Abstraktes, Elegantes und Zerzaustes

Wie auch Irmgard Scheuber und Maria Fernanda Schulz, gehört Gabriela Degiacomi der Künstlervereinigung palette an. Während Degiacomi bekannt ist für ihre Ölmalerei, bei der sie ihre Motive, seien es Kugeln, Viren oder Frauen beim Bootsausflug, aus kleinen Pixeln zusammensetzt, zeigt Irmgard Scheuber Tiere oder Landschaften, aus Wolle gefilzt. Und Rita Honauer präsentiert Skulpturen aus Ton, mal elegant, mal verspielt.

Die aus Kolumbien stammende Maria Fernanda Schulz zeigt Malerei in Acryl, die mitunter an den volkstümlichen Surrealismus einer Frida Kahlo erinnert. Wer jetzt Appetit bekommt, dem stehen das Dinner Buffet am Samstag, 18 Uhr (50 Franken), oder das Brunch Buffet am Sonntag, 11 Uhr (30 Franken), offen. Es kocht Betsy Stir­nimann. Der Erlös geht an bedürftige Kinder in Ecuador.

Hinweis

Gemeinschaftsausstellung «Ustusch». Kunst und Kulinarik. Galerie Gasshüsli, Richard-Wagner-Weg 2, Luzern. 23. bis 25. August 2019, 11 bis 21 Uhr. www.galerieamrichardwagnerweg.ch