Kino Alex Garland verfilmt mit «Men» das Konzept der toxischen Männlichkeit Im thesenhaften, doch effektiven Horrorfilm des britischen Regisseurs wird eine Frau von Männern gejagt, die alle das gleiche Gesicht tragen.

Harper (Jessie Buckley) findet auch nach ihrem Rückzug in ein Landhaus keine Ruhe. ZVG

«Ich bin nicht hierhergekommen, um Angst zu haben», sagt Harper am Telefon zu ihrer Freundin Riley. Doch was anschliessend in Alex Garlands Psycho-Horrortrip «Men» folgt, ist nicht nur angsteinflössend, sondern eine Betrachtung über die Angst selbst, ihre Ursachen und Wirkungen. Vor allem jene Angst, die Männer in Frauen auslösen können.

Harper, gespielt von Jessie Buckley, hat sich in eine Hütte auf dem Land eingemietet. Es ist eine Flucht, die zum Fluch wird. Zuvor war ihr Ehemann ums Leben gekommen, in Zeitlupe sehen wir ihn vom Balkon des Londoner Apartments nach unten segeln. Ob er seine Drohung wahr gemacht und Suizid begangen hatte, nachdem Harper die Scheidung angekündigt und er sie geschlagen hat, oder ob es ein Unfall war, bleibt im Ungewissen.

Übergriffige Männer lauern überall

Aber auch ihr Rückzug in das Dorf, das nicht nur wegen seiner mittelalterlichen Gemäuer aus der Gegenwart gefallen scheint, ist trügerisch und albtraumhaft. Glimmendes Licht taucht die Räume des Landhauses ebenso in die Farbe von Blut wie die Rückblenden auf die Londoner Wohnung – und erinnert an die grausamen Giallo-Filme von Dario Argento.

Draussen treibt sich indes ein merkwürdiger, nackter, blutig zerkratzter Mann herum. Er lauert im Hintergrund, steht am Fenster, stiert ins Wohnzimmer. Der örtliche Polizist nimmt die Beschwerden Harpers nicht allzu ernst, verharmlost das Stalking als Bagatelldelikt eines Landstreichers.

Alle Männer in «Men» tragen das gleiche Gesicht, das von Schauspieler Rory Kinnear. ZVG

Nach und nach begegnet die Witwe den Männern des Dorfes, die allesamt von Rory Kinnear gespielt werden, selbst ein Kind trägt sein Gesicht. Zusammen bilden sie unterschiedliche Versionen eines männlichen Rollenbilds, für das die Zuschreibung toxische Maskulinität geprägt wurde: unangenehm, aufdringlich, gewalttätig.

Es sind Männer, die mit lauen Witzen und schlechten Ausreden übergriffiges Verhalten verschleiern, weder die eigene, noch die Grenze der anderen kennen und ihren Willen dadurch bekommen, dass sie ihn anderen aufzwingen. Dabei schert «Men» keineswegs alle Geschlechtsgenossen über einen Kamm; wir sehen stets nur die Gesichtszüge von Kinnear, die Wiederholung des Einzelfalls.

Zuerst tritt er als Vermieter auf, mit einer altväterlichen Anbiederung, die schnell die hässliche Fratze rattenhafter Verschlagenheit offenbart. Später kehrt er als Priester mit ausgeprägtem Sexualneid wieder und gesellt sich zu den Männern, die Harper verfolgen, bedrängen, bedrohen. In seinem demonstrativen Schaulaufen patriarchaler Muster ist «Men» quasi die Verfilmung der Sentenz von ungeklärter Urheberschaft: «Alles in der Welt geht um Sex. Nur bei Sex geht es um Macht.»

In den Augen der Männer im Film tragen die Frauen Schuld an den männlichen Begierden – und an deren Nichterfüllung. Das Prinzip der Täter-Opfer-Umkehr, das sogenannte «victim blaming», erlebt Harper am eigenen Leib, immer wenn ihr unverhüllt die Schuld am Tod ihres Mannes gegeben wird. Es ist ein Motiv so alt wie die Bibel, aus deren Imaginationswelten Garlands Film genüsslich zitiert.

«Men» ist zwar äusserst kreativ in seiner visuellen Präsentation männlicher Unterdrückungsmechanismen, geht dabei allerdings wenig subtil vor. Garland schwingt bei seiner Kopfgeburt häufiger den Holzhammer als das Skalpell. Die eindringliche Drastik, die grösste Stärke des Films, kann im Verlauf zugleich als Schwäche gewertet werden: Die Figuren sind mehr wandelnde Belege für Thesen als lebendige Charaktere. Effektiv ist das Ergebnis trotzdem.

Mit seinen surrealen Bilderwelten und dem enormen Anspielungsreichtum reiht sich der neue Streich des britischen Regisseurs ein in eine Riege von Horrorfilmen wie «It Follows», «Midsommar» oder «The Witch». Alle haben sie dem grossen Komplex Sex und Schuld, Geschlecht und Gewalt in den letzten Jahren frischen Wind eingehaucht, visuell wie inhaltlich. «Men» tut dies vor allem am Schluss, der die übliche Dramaturgie des Genres aufbricht.

Die Geburt der Stärke aus der Schwäche

Das Ende, das nicht zuletzt nach der Premiere des Films in Cannes Stoff für erregte Diskussionen bot, betont einmal mehr die Fragilität des Gezeigten. Wie viel davon ist in Harpers Kopf als Aufarbeitung passiert? Und spielt diese Frage überhaupt eine Rolle?

Die letzten Bilder, verstörend und überraschend versöhnlich zugleich, offenbaren zudem die Erbärmlichkeit der toxischen Männlichkeit, die aus immer weiter tradierten Gewaltvorstellungen ihre destruktive Kraft schöpft. Hierin liegt für Harper eine Möglichkeit, Schwäche in Stärke zu verwandeln – und die Angst zu bannen.