Kult-Musical Erfolgsgeschichte Space Dream: Als auf dem Planeten Hexxor deutsch gesprochen und englisch gesungen wurde Vor 28 Jahren hatte im aargauischen Berikon die beispiellose Erfolgsgeschichte des Musicals «Space Dream» begonnen.

Aufwendige Kostüme und spektakuläre Kulissen: Musical-Theater Space Dream in Baden 1995 Dick Vredenbregt

«Es war ein Märchen», bringt Harry Schärer auf den Punkt, wenn er sich erinnert, was vor 28 Jahren geschah. «Mit Märchen meine ich nicht die durchaus märchenhafte Handlung vom Musical ‹Space Dream›, sondern dessen Erfolgsgeschichte.» 1994 stand auf dem Mutschellen eine Gewerbeausstellung MEGA an. Als Besitzer einer Werbeagentur und eines Tonstudios in Rudolfstetten war Schärer mitverantwortlich für die Abendunterhaltung: «Die Begeisterung für Musicals war damals von New York und London auf die Schweiz übergeschwappt, und da sagte ich mir: Versuchs doch.» Schärer Fantasie flog in den Weltraum – ein grosses Thema in jener Zeit.

«Ich dachte mir, weil hier unten kaum jemand Genaueres weiss, wie es dort aussieht, haben wir jegliche Möglichkeiten.»

Harry Schärer, Musical-Regisseur. Raphael Hünerfauth

Aus einem schier unerschöpflichen Fundus an spektakulären Ideen entstand die Geschichte rund um den Planeten Hexxor, verfeindete Völker, verliebte Roboter, einen gefährlichen Meteor und vieles mehr. In Zusammenarbeit mit dem Texter Peter Schwinger wurden schliesslich die Ideen zu Papier gebracht; dazu komponierte Schärer insgesamt 25 Orchesterstücke und englisch gesungene Songs. Als Regisseur baute er eine beeindruckende Lasershow ein – «damals noch eine absolute Sensation!» Die fünf Vorstellungen in der Mehrzweckhalle Berikon waren rasch restlos ausverkauft und das Publikum hell begeistert.

Ein echter Astronaut stand Pate

Ein damaliger Nachbar von Schärer, der Marketing-Fachmann Guido Schillig, gab den Anstoss, aus «Space Dream» etwas Grösseres zu machen. Er holte mit Darko Soolfrank einen Berufskollegen an Bord, und zu dritt wurde eine Produktions-gesellschaft gegründet. Schon bald ergab sich die Möglichkeit, in Baden eine leere ABB-Halle zu mieten. Die musikalischen Arrangements, Kostüme und das Bühnenbild wurden dazu aufgemöbelt, für die Besetzung der elf Solopartien Auditions durchgeführt, aus Platzgründen Playback-Aufnahmen der Band hergestellt – «und wir konnten Claude Nicollier als Paten gewinnen». Der einzige Schweizer Astronaut hatte damals bereits zwei Raumflüge hinter sich. «Auf seine beiden weiteren Flüge hat er dann die ‹Space ­Dream›-Kassette respektive -CD mitgenommen.»

Im März 1995 erlebte «Space Dream endlich seine Badener Premiere; geplant war eine Spielzeit von vier Monaten. Aber es kam anders: Auf Anhieb entpuppte sich «Space Dream» als Virus, das sich geradezu epidemisch verbreitete, Baden zum Mekka für Weltraum-Träumer, die alte ABB-Halle als «Musical-Theater Space Dream» zu einem neuen Wahrzeichen der Stadt werden liessen und die damals seit Jahren grassierende Lloyd-Webber-Musical-Manie in den Hintergrund verdrängte.

Noch im selben Jahr wurde das Musical mit dem Prix Walo im Bereich Bühnenproduktionen ausgezeichnet, später liessen sich auch die Magistraten Ruth Metzler und Kaspar Villiger als Zuschauer durch die Galaxie auf den Planeten Hexxor entführen. «Space Dream» war unter anderem Thema bei «10 vor 10» und im ZDF-«Fernsehgarten»; Mitwirkende in Kostüm und Maske waren zu Gast in Thomas Gottschalks «Wetten…? und auch bei Beni Thurnheers «Benissimo».

Über ein Jahr lang war das – bis heute – weitaus erfolgreichste Schweizer Musical auch in einem alten Hangar des Flughafens Berlin-Tempelhof zu Gast.

Ein Musical mit vielen Leben

Mehr als eine halbe Million Zuschauer hatten «Space Dream» besucht, als am 18. Juni 2000 das Aus für das Badener Musical-Theater kam: Die ehemalige ABB-Halle musste der Grossüberbauung «Trafo» weichen, der «Raum-Traum» schien ausgeträumt. Schien – war es aber mitnichten.

In der City Halle Winterthur fand «Space Dream» 2001 eine neue Bleibe. Dort brachte Schärer dann 2004 auch eine erste und 2006 eine zweite Fortsetzung der Weltraum-Saga auf die Bühne, und dorthin kehrte 2010 für einige Monate das Original noch einmal zurück: «Mit Unterbrüchen wurde ‹Space Dream› während fast 15 Jahren in über 1500 Vorstellungen vor mehr als einer Million Zuschauern gespielt», resümiert Harry Schärer angesichts des 25-Jahr-Jubiläums. Wo lag das Geheimnis des Erfolgs?

«Es hat einfach alles gestimmt. Wir waren in der richtigen Zeit am richtigen Ort, sämtliche Leute – im Verlauf der Jahre zig verschiedene auf und hinter der Bühne – waren mit Haut und Haar dabei. Vor allem hat die Show das Publikum ganz einfach glücklich gemacht.»

Nun hat Harry Schärer sein Baby aus seinen in die Hände von Guido Schilling und Darko Soolfrank übergeben. Als Gründer der Maag Halle und Veranstalter hatten sie Schärer nach dessen «Space Dream»-Rechten gefragt. «Nach Rücksprache mit Peter Schwinger habe ich sie ihnen überlassen.»

Nach einer Corona-bedingten Verzögerung um ein ganzes Jahr hat das Musical nun am 10. März – in stark überarbeiteter Form und in Mundart – in Zürich Premiere: «Ich freue mich darauf und bin sehr gespannt, wie sich zum Beispiel mein Lieblingssong ‹Look to the Stars› mit den Worten ‹Flüg eifach los› anhört», bekennt der Mann, für den mit seinem «Space Dream» ein Märchen wahr geworden war.