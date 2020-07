Vor 25 Jahren stachen die Musikpiraten in See und sorgten für hohen Wellengang Vor einem Vierteljahrhundert begann mit der Einführung von MP3 eine Musikrevolution. Sie hat die Musikindustrie durchgeschüttelt. Und hat unser Hörverhalten nachhaltig verändert.

Um Pirat zu werden, brauchte es nicht viel. Einen Computer, ein Modem und etwas Geduld. In den späten 1990er-Jahren dauerte der Download von ein paar Megabyte noch ein paar Minuten. Aber die Piraten schienen Geduld zu haben: Immer mehr segelten über die Weltmeere der Internetpiraterie. Sie schossen mit Kanonen aus ihren Kuttern gegen die Flugzeugträger der Musikindustrie. Am Ende siegte die schiere Masse gegen die gepanzerte Flotte. Stetes Feuern senkt den Kahn.

MP3 und MP3-Player haben die Branche in Schieflage gebracht. Heute ist das Format schon wieder veraltet. Bild: Getty Images

Aufmunitioniert wurden die Piraten vom deutschen Fraunhofer-Institut. Dort wurde MP3 ertüftelt und im Juli 1995 zum Standard erklärt. Wesentlich dabei war die Grösse der Dateien. Diese wurden dank der neuen Technologie deutlich kleiner. «Das Gefühl, dass die Lawine nun rollt und sie niemand mehr aufhalten kann, kam 1997 – als die ersten MP3-Websites entstanden und die Musikindustrie erstmals aufschrak», sagte Karlheinz Brandenburg, Miterfinder des MP3, vor ein paar Jahren in einem Interview mit dieser Zeitung. 1999 folgte Napster als neuer Heimathafen der Musikpiraten, und die alten Bas­tionen der Musikindustrie wurden gestürmt.

Der Verkauf von Tonträgern ist komplett eingebrochen

In Zahlen ausgedrückt: Im Jahr 2000 setzte die Musikbranche in der Schweiz knapp 373 Millionen Franken um, 2019 waren es noch 183,5. Noch dra­matischer sieht es bei den verkauften physischen Tonträgern aus. Noch 33 Millionen Franken gaben die Schweizer Musikkonsumenten für CDs, Kassetten und Platten aus. Das ist weniger als ein Zehntel des Standes der Jahrtausendwende. Die Piraten haben ­weltweit Tausende Arbeiter in der Musikindustrie über die Planken geschickt, Plattenfirmen in gefährliche Schräglage gebracht und den Traum vom Leben als Musiker erschwert.

Einen schweren Stand gegen die Digitalisierung in der Musikbranche hatten auch die Plattenläden. Viele gingen ein. In den letzten Jahren erlebte aber vor allem die Vinylplatte einen neuerlichen Aufschwung. (Symbolbild) Bild: Urs Jaudas

Die Musikbranche ist nicht die einzige Branche, die mit den Folgen der Digitalisierung zu kämpfen hat. Aber sie war wohl die erste, die die volle Härte zu spüren bekommen hat. Auch weil sie in den entscheidenden Momenten geschlafen hatte. Der Kampf gegen die Musikpiraten wirkte anfänglich vollkommen hilflos. Spektakuläre Gerichtsprozesse rund um den Globus. Aber für jeden geschlossenen Piratenhafen öffneten zwei andere. Und anstatt sich auf einen gemeinsamen Weg zu einigen, verlor sich die Branche in Einzelkämpfen. Viele Schlachten mindern die Siegeschancen vermeintlich mächtiger Armeen.

Apple rettet die Industrie vor dem Untergang

Karlheinz Brandenburg sagt, dass man die Musikindustrie früh darüber informiert habe, dass es einheitlichen Kopierschutz benötige und dieser die zahlenden Kunden nicht einschränken dürfe. Nur: Er fand kein Gehör. Es gab so viele Kopierschütze wie Labels und teilweise absurde Einschränkungen für die Käufer von Tonträgern. So liessen sich beispielsweise gewisse Musik-CDs am Computer gar nicht erst abspielen. Deutlich kreativer als die Musikbranche waren die Piraten. All die Kopierschütze waren rasch geknackt – böse Zungen behaupteten, dass die gleichen Leute den Kopierschutz programmierten und den Schlüssel dazu ins Internet stellten. So konnte man gleich wieder Geld verdienen mit dem Programmieren eines neuen Codes.

Die Einführung von iTunes ermöglichte es, sinnvoll legal Musik im Internet zu kaufen. Bild: Philipp Schmidli / Luzerner Zeitung

Ob das wahr ist, sei dahingestellt. Aber die Piraten waren meist einen Schritt voraus. Vor dem kompletten Untergang wurde die Musikindustrie von Apple gerettet. Im Frühjahr 2001 führte das Unternehmen iTunes ein, und im selben Jahr kam der iPod auf den Markt. So gab es endlich eine vernünftige Variante, legal an digitale Musik zu kommen und gleichzeitig ein passendes Abspielgerät. Eine richtige Erholung bot aber auch das nicht. Die Umsätze sanken weiter. Erst 2016 konnte der negative Trend nachhaltig gestoppt werden. Positiven Einfluss hat das Streaming. Hier waren die wesentlichen Player der Musikindustrie früh mit an Bord. Das Streaming bildet mit 124 Millionen Franken mittlerweile die grösste Einnahmequelle im Schweizer Musikmarkt. Das dafür verwendete Dateiformat ist meistens nicht MP3.

Man hört jetzt Songs statt ganze Alben

Es steckt aber viel Piratengeist drin. Etwa der Gedanke der ständigen Verfügbarkeit von Musik. Ohne Tonträger und Plattenläden. Und was sich auch verändert hat: Es werden Songs statt Alben gehört. Das hängt damit zusammen, dass man nicht mehr eine Platte auflegen muss, sondern einfach mit zwei Klicks zum gewünschten Lied kommt. Auch ist die Musik globaler geworden. Man stöbert durch brasilianischen Sound und tanzt zu Afro-Tunes.

Das Dateiformat MP3 mag längerfristig wohl in der digitalen Bedeutungslosigkeit verschwinden. Mittlerweile sind die Piratenfahnen eingezogen, die angestossenen Trends können aber nicht gestoppt werden.