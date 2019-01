Schindlers Liste kommt wieder in die Kinos - genau zu rechten Zeit

Steven Spielbergs preisgekrönter Film «Schindlers Liste» kommt nach 25 Jahren digital restauriert wieder in die Kinos. Der Kampf gegen das Vergessen ist aktueller denn je. Was viele nicht wissen: Schindler versuchte in die Schweiz zu flüchten.