Bourbaki-Panorama Erstes Konzert vor der Bourbaki-Armee: Am Schluss heulten die Wölfe mit Erstmals fand im Bourbaki-Panorama in Luzern ein Konzert statt. Das Duo Klexs steigerte sich vor dem Rundbild, das die Ankunft der geschlagenen Bourbaki-Armee in der Schweiz zeigt, vom Miniaturformat zu grossen Dramen.

Erstes Konzert im Bourbaki-Panorama: Das Duo Klexs (Léa Legros Pontal, Bratsche, und Silke Strahl, Saxofon) spielen auf der Zuschauerplattform. Bild: pd

Über der Szenerie des Bourbaki-Panoramas liegt eine gespenstische Stille, als hätte der Schnee alle Geräusche verschluckt. Etwa das Röcheln eines verendenden Pferdes oder das Stöhnen der verletzten Soldaten, die versorgt werden. Nur das Heulen der Wölfe habe ich von der Tonspur während einer Besichtigung in Erinnerung: als Klage aus den fernen Wäldern, in die das mit Figuren und Eisenbahnwagen realistisch nachgestellte, nach hinten nur noch gemalte Flüchtlingselend nahtlos übergeht.

Wie gut sich diese Grossleinwand für Livekonzerte eignet, zeigte am Dienstag das erste der Kleinen Konzerte Luzern an diesem Ort. Mit dem Duo Klexs – Léa Legros Pontal, Bratsche, und Silke Strahl, Saxofon – waren zwei Musikerinnen eingeladen, deren performative Arbeiten im Bereich zeitgenössischer Musik zur Theatralität der Panorama-Szenerie passten.

Das Panorama bietet einen theatralen Rahmen auch für rein performative Stücke. Bild: pd

Bourbaki-Armee zum Leben erweckt

Der Beginn des Programms zeigte allerdings, dass dessen atemberaubend grosse Geste auch ihre Tücken hat. Wie Emilio Guims «Tape Zen» im Wechsel zwischen den realen Stimmen und deren Echo ab Kassettenrekorder Meditationsfloskeln ironisiert, lebte zwar von der trockenen Komik der beiden Darstellerinnen, wirkte aber auch als belanglose Spielerei angesichts der Wucht und Weite von Edouard Castres Rundbild.

Das galt selbst für Georges Aperghis performatives Stück «Retrouvailles». Die zwei Musikerinnen nutzten auch da nur die zentrale Aussichtsplattform als Spielfläche. Die auf- und zugeklappten Umarmungsgesten wirkten zwar nach all den Coronaverboten verstörend intensiv, aber miniaturhaft angesichts des riesigen Raums, der an diesem Abend unbespielt blieb.

Zwei Werke aber hielten auf gegensätzliche Weise dem Rundbild stand und gingen regelrecht in ihm auf. In Anda Kryezius «T#2» entfalteten die Viola und vor allem das urtierhafte Röhren, Japsen und Schnauben des Saxofons eine existenziell bedrängende Kraft. Perkussive Einsprengsel schienen mit dem Klirren von Pferdegeschirr und dem Glockenton gegeneinander schlagender Gamellen die Bourbaki-Armee gespenstisch zum Leben zu er­wecken.

Klage und Zorn irren im Raum umher

Urban Mäders «Solang» setzte am anderen Ende an: Hier hauchten die beiden Instrumente zunächst zarte Seufzerklänge in den Raum und verbanden sie in einem frei schwebenden Kontrapunkt zur zeitlosen Klage. Ihr trat im zweiten Abschnitt der Zorn gegenüber, herausgeschrien und instrumental aufgepeitscht. Das theatrale Element lag darin, dass die Musikerinnen jede Station in kleine, rund um die Aussichtsplattform verstreute Musikboxen hineinspielten. Diese gaben später die Klagen wie das Geschrei raunend wieder, verselbstständigten sie und überlagerten so die Befindlichkeiten so vielschichtig wie in Castres Landschaft.

Die Klänge blieben hängen, als die Musikerinnen sich längst zurückgezogen hatten. Und hinterliessen in der Weite des Raums die Klangspur, von der Mäder im Kommentar zum Stück schreibt. Die Klagen von Saxofon und Viola irrten in den Wäldern umher, als wäre da wieder der Wolf. Als suggestiver Soundtrack zum Rundbild machte das Lust auf eine Fortsetzung der Kleinen Konzerte im Rundraum des Panoramas selber.