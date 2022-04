Andermatt Swiss Alps Classics: Alpen-Festival im Bann der Geige Der Klassikboom in Andermatt geht weiter: Auch Swiss Alps Classics kehrt mit seinem Festival im Juni zur Normalität zurück. Sein «Festival der Geige» ist aber auch eine Hommage an die Ukraine.

Studenten, die seine Foundation fördert, eröffnen auch dieses Jahr in Vitznau das Swiss Alps Classics: Der Pianist Lang Lang bei einer früheren Ausgabe des Klassikfestivals. Bild: Peter Fischli / Andermatt Swiss Alps Classics

Die sechste Auflage des «Swiss Alps Classics» ist vom 9. bis 12. Juni ein «Festival der Geige» mit drei Geigern verschiedener Generationen und Herkunftsländer. «Swiss Alps Classics» ist neben Andermatt Music und dem Gotthard-Klassikfestival der dritte prominente Klassik-Akteur in den Urner Alpen. Für Topniveau steht der künstlerische Leiter – und ehemalige Wiener Philharmoniker – Clemens Hellsberg. «Die Geige steht für Emotion und für die Seele», begründet er das diesjährige Motto, «wie unsere Konzert-Kulissen in den Alpen.»

Weiter Horizont mit der Ukraine und der Lang-Lang-Foundation

Der Österreicher Benjamin Schmid und die Pianistin Andrea Linsbauer rücken im Hotel The Chedi Fritz Kreislers Zugabestücke ins Zentrum eines moderierten Programms (10. Juni). Der aus China stammende Geiger Ziyu He kombiniert in der Konzerthalle Andermatt mit dem Pianisten Christopher Hinterhuber Beethoven und Brahms mit Virtuosenstücken von Paganini bis Ravel (11. Juni).

Das Schlusskonzert steht im Zeichen der Ukraine. Der aus Lemberg stammende Geiger Maxim Brilinsky spielt mit weiteren Wiener Philharmonikern ein Werk des Ukrainers Boris Ljatoschinski sowie Haydns Kaiserquartett mit der ehemaligen Hymne des Habsburgerreichs, zu dem mit Galizien auch Lemberg gehörte (12. Juni). Mit diesem Schlusskonzert geht das «Swiss Alps Classics» erstmals auf den Bürgenstock. Bereits Tradition hat das Eröffnungskonzert im Park Hotel Vitznau, das zwei von der Lang Lang International Music Foundation geförderte Pianisten vorstellt (9. Juni).