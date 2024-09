Art Basel «Art» für jeden Geschmack: Das sind die 6 Höhepunkte an der wichtigsten Kunstmesse Die Kunstmesse Art Basel verteilt die Kunst in der ganzen Stadt. Da könnte man rasch die Orientierung verlieren. Wir helfen weiter: 6 Tipps für Kunstliebhaber und Neugierige.

An der Art Unlimited gibt es ein Fitnessstudio für die Schwergewichte der Kunst (Augustas Serapinas: Čiurlionis Gym). Zvg / Art Basel

Kommende Woche wird in Basel kaum ein Weg an der Kunst vorbeiführen. Die Art nimmt ihre Heimatstadt in Beschlag, der Messeplatz ist Dreh- und Angelpunkt der Kunstsause. Und wie es sich für eine solche gehört, braucht es eine Bühne. Biennale-Künstlerin Latifa Echakhch baut und verbaut mit Luc Meier, Direktor eines Residenzprogrammes, gleich mehrere. Brett um Brett wächst damit eine irritierende Landschaft auf dem Platz. Von Dienstag bis Sonntag wird es dort Konzerte geben, die für Art-Gäste ebenso zugänglich sind wie für zufällige Passanten. Echakhch will mit ihrer Kunst Gräben überwinden und hat in der Musik die Brücke gefunden.

Die Art Unlimited ist für die meisten Messebesucher traditioneller Höhepunkt. Nach dem Rundgang durch das Galerien-Labyrinth gibt es hier Raum für alles, was nicht in einen Rahmen passt – in diesem Jahr zum Beispiel ein begehbares Matratzenlager (Guillaume Bijl) oder ein Fitnessstudio, in dem die Schwergewichte der Kunstgeschichte gestemmt werden (Augustas Serapinas).

Guillaume Bijl: Matratzentraum Zvg / Art Basel

Giovanni Carmine, Direktor der Kunst Halle Sankt Gallen, ist zum dritten Mal für die Unlimited-Sektion verantwortlich, er hat 76 monumentale Werke zusammengetragen von bekannten Grössen wie Bruce Naumann und Gerhard Richter und frischen Namen auf dem Kunstmarkt wie die Schweizerin Mai-Thu Perret. Am Donnerstag bleiben die Türen bis spät abends geöffnet, zum zweiten Mal gibt es die Unlimited Night mit einem vielseitigen Performance-Programm.

Wer hätte gedacht, dass es zwischen den Boxen der Galerien noch Platz gibt für eine kuratierte Ausstellung? Man hat ihn gefunden und nennt ihn «Kabinett». 14 Galerien präsentieren hier thematisch vertieft die Künstlerinnen und Künstler, die sie vertreten.

An einem Messetag legt der Art-Besucher locker mehrere Kilometer zurück. Wenn die Sohlen dampfen, empfehlen wir einen Besuch im Stadtkino, mit dem Filmprogramm zur Art. Am Montag läuft dort Laura Poitras’ «All the Beauty and Bloodshed» über das Engagement der grossartigen Fotografin Nan Goldin gegen die Opioid-Epidemie. Der Film ist nicht nur preisgekrönt, sondern auch hochaktuell. Die Pharma-Unternehmer und Kunst-Mezäne der Familie Sackler wurde kürzlich zur Verantwortung gezogen und müssen nun 6 Milliarden Dollar zur Bekämpfung der Krise zahlen.

Neben vielen weiteren Kunst- und Künstlerfilmen zeigt das Stadtkino am Dienstag einen Ausschnitt aus dem Schaffen von Tänzerin und Malerin Simone Forti, die an der Kunstbiennale mit dem Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk ausgezeichnet wurde.

Wer sich von der Kunst überraschen lassen will, hat zwei gute Anlaufstellen in der Art-Woche. Wörtlich gemeint ist dies beim Art Parcours. Rund um den Münsterplatz gibt es auf einem Spaziergang durch die Altstadtgassen 24 Installationen zu erwandern. Sie hängen, stehen und erstrecken sich nicht nur unter dem freien Himmel, sondern auch in Kirchen, Bibliotheken und Sitzungszimmern von Ämtern. Am Samstag gibt es bis 23 Uhr ein Live-Programm auf dem Münsterplatz.

Was schwimmt da im Rhein? Entdeckungen auf dem Art Parcours im letzten Jahr (Thomas Schulte, Maisterravalbuena). Roland Schmid / AZ

Die Liste ist die allgemeine Entdeckermesse für junge Galerien. Für einmal lohnt es sich hier nicht nur die Marktstände, sondern auch ihre Zwischenräume anzuschauen. Die Münchner Kunstvermittlerin Sarah Johanna Theurer hat eine Ausstellung rund ums Artensterben und -überleben zusammengestellt.

Nach der Messe ist vor der Messe. Die hiesige Kunstwelt zeigt sich für das gesammelte Kunstvolk von seiner besten Seite. Zürcher Ausstellungsräume veranstalten am Zurich Art Weekend Führungen und Performances in der ganzen Stadt.

In Basel gibt es neben der Art mehrere Begleitmessen und Ausstellungen. In einer Halle nebenan sind die Schweizer Kunstpreise zu entdecken. Wer es internationaler möchte, geht zur Volta Art Fair. Die Photo Basel ist als einzige Messe für Fotografie in der Schweiz ein spannendes Fenster für dieses Format. An der Kunstbuchmesse «I Never Read» finden sich Souvenirs für den Coffe Table.