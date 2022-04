Programm Roadtrip, Zauberei und das Erwachsenwerden – die Kinostarts ab 7. April Diese Filme starten in den Zentralschweizer Kinos.

Kurzfilmprogramm (Eintritt frei).

Stattkino, Luzern: Fr, 20.30.

Bourbaki, Luzern: So, 11.00, Premiere mit Gästen.

Dritter Film der Reihe, in der die Geschichte einer magischen Ära vor der Zeit von «Harry Potter» erzählt wird. Am Freitag, 8. April, Premiere mit Gästen aus der Filmwelt im Verkehrshaus Filmtheater. Live vor Ort: Jon Campling (Death Eater in «Harry Potter und die Heiligtümer des Todes»); Programm: 18.30 Autogrammtisch, 19.30 Talk mit weiteren Gästen, 20.00 Filmstart.

Capitol+Moderne, Luzern; Verkehrshaus Filmtheater, Luzern; Cinema Leuzinger, Altdorf; Lux, Baar; Pathé, Ebikon; Cinéboxx, Einsiedeln; Maxx, Emmenbrücke; Kino Engelberg; Cinema8, Schöftland; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; AfmCinema, Stans; Seehof, Zug.

Bourbaki, Luzern: So, 13.30 (Hello Family); Verkehrshaus Filmtheater, Luzern: Sa/So, 10.15; Cinema Leuzinger, Altdorf: So, 14.00; Pathé, Ebikon: Sa/So, 15.30; Cinema8, Schöftland: Sa, 14.00, So, 13.30, Mi, 14.15; Cinepol, Sins: Sa, 16.00, So, 15.00; Seehof, Zug: Sa, 14.30.

Gotthard, Zug: Mo, 20.00.

Carlos Saura (Spanien 1979).

Stattkino, Luzern: So, 18.00.

Das argentinische Regie-Duo Mariano Cohn und Gastón Duprat nimmt die Welt des Kinos und seinen Schaffensprozess ins Visier und schafft eine metafiktionale Kritik an Kunst, Reichtum und Auszeichnungen. Die Satire mit Penélope Cruz, Antonio Banderas und Oscar Martínez erhält von der ­Kritik lauter Topwertungen.

Bourbaki, Luzern; Cinepol, Sins; AfmCinema, Stans.

Cinéboxx, Einsiedeln: Sa, 17.00, Di, 20.15, Mi, 18.00; Seehof, Zug: Di, 20.00, anschliessend Q&A mit Erich Langjahr und Pirmin Meier.

Regisseur Samuel Theis erzählt in diesem französischen Drama ergreifend von der komplexen Erfahrungswelt eines aussergewöhnlich charismatischen Kindes.

Bourbaki, Luzern (Do, 20.30, Premiere mit anschliessendem Podiumsgespräch); Kino Engelberg.

Der Gewinner des Publikumspreises der Solothurner Filmtage hat in der ­Romandie 50'000 Besucherinnen und Besucher ins Kino gelockt: Der Bestatter Louis und der körperlich behinderte Igor freunden sich auf einer ungewöhnlichen Reise an und helfen sich gegenseitig, die Steine, die ihnen das Leben in den Weg gelegt hat, aus dem Weg zu räumen. Charmant, philosophisch, witzig und warmherzig. (reg)

Igor (Alexandre Jollien, links) ist für Louis (Bernard Campan) bald keine «Behinderung» mehr. Erst durch ihn findet er zurück ins Leben. Bild: JMH Distributions

Stattkino, Luzern; Gotthard+Seehof, Zug.

Bourbaki, Luzern: Mi, 12.15, Lunch-Kino.

Dokumentarfilm nach dem Bestseller «Warum ich euch nicht in die Augen schauen kann: Ein autistischer Junge erklärt seine Welt» von Naoki Higashida. Kritikerkonsens: Die berührende persönliche Perspektive führt zu echtem Verständnis für den Protagonisten.

Bourbaki, Luzern; Kino Engelberg; Seehof, Zug.

Dokumentarfilm von Andrea Caccia (CH 2019): Fünf Männer in verschiedenen Lebensphasen, die ihren Alltag in einem Naturtheater verbringen. Sie treffen sich nie, sind aber alle Teil einer einzigartigen Erzählung – ohne Dialog.

Bourbaki, Luzern.

Animationsfilm von Guillaume Lorin innerhalb «Grosses Kino für die Kleinen».

Bourbaki, Luzern.

Parallel zum Oscar-prämierten «Drive My Car» inszenierte Ryusuke Hamaguchi den dreiteiligen Episodenfilm. Frauen und Männer sprechen von der Liebe, die sie geträumt, erhofft, für Augenblicke sogar erfahren und verloren haben. An der Berlinale 2021 mit dem Grossen Preis der Jury ausgezeichnet.

Bourbaki, Luzern; Gotthard, Zug.