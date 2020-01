Auf kühne Fragen fundierte Antworten bekommen: «aha – Ein Festival für Wissen» findet zum zweiten Mal im Südpol Kriens statt 16 Expertinnen und Experten antworten auf 16 pointierte Fragen, die brennende Themen unserer Zeit aufwerfen.

Auch heuer wieder zu Gast: Kai Strittmatter (links). Der Autor und Journalist beim letztjährigen Eröffnungstalk unter der Leitung von Ana Matijasevic und Christoph Fellmann.Franca Pedrazzetti/PD

Ein Festival, an dem ausschliesslich geredet und zugehört wird – funktioniert das? Es funktioniert, wie das erste «aha»-Festival vor einem Jahr gezeigt hat. Die Organisatoren Christoph Fellmann und Ana Matijasevic waren von der Qualität der Vorträge und vor allem den positiven Reaktionen des Publikums selber überrascht. Der Anlass war sehr gut besucht. Die Hirne sprühten Funken. Der Büchertisch florierte.

Und als am Ende des Festivals der Journalist und China-Experte Kai Strittmatter zu später Stunde antrat, um einen Überblick über den digitalen Überwachungsstaat China zu geben, wurde das Publikum von seinen Ausführungen trotz Übermüdungserscheinungen nochmals so richtig elektrisiert. Strittmatter wird auch dieses Jahr wieder Gast sein: In einem Gespräch mit dem Soziologen und Politikwissenschafter Stein Ringen geht es um die Frage «Was will China in Europa?».

Breite Palette

Die Palette der Fragen, die im Südpol von Wissenschaftern und Expertinnen erörtert werden, ist bunt und vielseitig (siehe Box). Das ist gewollt. «Das Festival ist kein Kongress, an dem es in der Regel um ein einziges Thema geht, das aus verschiedenen Perspektiven verhandelt wird», sagt Ana Matijasevic. «Wir verzichten auch auf Podiumsdiskussionen, in denen es eher um Meinung geht als um Wissen», so Fellmann. Das Ziel ist ein anderes. «Wir wollen aktuelle Debatten aus der Welt von heute ins Haus holen und sie mit kundigen Experten und Kompetenz behandeln.»

Dass der ursprüngliche Arbeitstitel für das Festival «Shut up and listen!» lautete, behält von der Haltung her seine Richtigkeit. Das Publikum soll nicht mit Häppchen abgespeist oder mit unterhaltendem Beigemüse auf Draht gehalten werden. Es gibt auch keine Fragerunden. «Stattdessen sitzt das Publikum da und fokussiert sich auf Menschen, die auf ihrem Gebiet etwas zu sagen haben», erläutert Fellmann. «So kann man sich begeistern lassen vom Wissen und von der Erfahrung, die an diesem Wochenende konzentriert zu erleben sind», schiebt Matijasevic nach.

Die Referate der Wissenschafter und Experten sind grundsätzlich niederschwelliger als in einem universitären Umfeld, aber trotzdem kompetent und wissenschaftlich. Die Besucherinnen und Besucher werden auch die Komplexität vermittelt bekommen, die dem wissenschaftlichen Arbeiten und Forschen innewohnt. So kann längst nicht jede Frage so pointiert und plakativ beantwortet werden, wie sie gestellt wurde. Inputs und Bereicherung sind trotzdem garantiert.

Mehr Pausen

Die Fragen werden von einem fünfköpfigen Kuratorium sowie den beiden Organisatoren formuliert. Zusätzlich können sie vom Publikum auf aha-festival.ch online eingereicht werden. «In der Regel kommen 70 bis 80 Fragen zusammen, die dann in mehreren Runden nach einem Punktesystem auf rund 20 reduziert werden», sagt Fellmann. Das Organisationsduo achtet auf eine gute Mischung und nimmt sich die Freiheit, je nachdem Fragen zu ergänzen oder zu streichen. «Das ist auch immer davon abhängig, wie gut wir für eine bestimmte Frage einen passenden Experten oder eine passende Wissenschafterin finden.»

Eine Lehre haben die Organisatoren aus der ersten Durchführung ge­zogen. «Entgegen unseren Erwartungen haben sich letztes Jahr viele Besucherinnen und Besucher nicht einfach zwei oder drei Themen ausgewählt, sondern sich Vortrag um Vortrag reingezogen, bis dann alle zur gleichen Zeit durstig und hungrig waren, die Küche aber schon geschlossen hatte.» Also wird es dieses Jahr auch Pausen geben, damit mehr Zeit bleibt, das Gehörte zu verdauen, im Gespräch mit anderen nochmals zu reflektieren oder an der Bar etwas zu essen und zu trinken.

Andere Glaubwürdigkeit

Die Idee des Festivals entstand mit dem ehemaligen Südpol-Leiter Patrick Müller. «Wir trafen uns zu einem Kaffee, um zu überlegen, wie man aktuelle Themen, die uns bewegen, in ein Kulturhaus bringen könnte», sagt Fellmann. «Nach dem Gespräch lag die Idee des Festivals auf dem Tisch.» Zusammen mit Ana Matijasevic, einer ehemaligen Arbeitskollegin vom «Tages-Anzeiger», ging Fellmann daran, das Konzept auszuarbeiten und den Anlass zu organisieren.

Die Albert Koechlin Stiftung unterstützte die erste Ausgabe grosszügig. Dieses Jahr bildet ein Beitrag der selektiven Produktionsförderung des Kantons Luzern das Fundament der Finanzierung, zusammen mit Geldern von Stiftungen. Das Budget beläuft sich auf 90000 Franken.

Es ist nur auf den ersten Blick erstaunlich, dass dieses «trockene» Format funktioniert. Zum einen ist in einer informationsüberfluteten Welt das Bedürfnis gross, mehr zu erfahren, Ereignisse einzuordnen, sich Orientierung zu verschaffen. «Die bewusste Einfachheit der Fragen spricht die Leute an, sie haben mit ihnen zu tun», sagt Matijasevic. Zum andern schafft ein Festival Nähe und Begegnungen. Die Experten sind leibhaftig auf der Bühne und mischen sich auch unters Publikum. Fellmann: «Das ermöglicht eine andere Glaubwürdigkeit, als wenn man sich Vorträge über einen Youtube-Kanal anhört.»