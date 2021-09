Aussergewöhnlicher Rahmen Auf Schloss Mauensee: Musik-Performance von HSLU-Studierenden mit Till Velten In einem ganz besonderen Setting ist am Freitagabend das Ergebnis einer aussergewöhnlichen interdisziplinären Zusammenarbeit zu sehen.

Die Uraufführung von «9 Island Pieces» findet auf Schloss Mauensee statt.



Bild: Boris Bürgisser (1. Juli 2020)

Till Velten vor einem seiner Kunstwerke. Bild: Andrea Stalder

Der deutsch-schweizerische Künstler Till Velten lädt mit Kompositionsstudierenden der Hochschule Luzern zu einer gemeinsamen musikalischen Performance. Die Uraufführung von «9 Island Pieces» findet auf Schloss Mauensee statt.

Die Werke der Studierenden beschäftigen sich mit dem Thema «Heimat und Fremde». Das Schloss auf der kleinen Insel bietet dabei einen einzigartigen Rahmen, in dem Burgherr, Kunstmäzen und Gastgeber Uli Sigg sowie das Publikum selbst «Teil des multimedialen Kunstwerkes werden», wie es in einer Mitteilung der Hochschule Luzern heisst.

Velten, der einst an der HGK Luzern dozierte, arbeitet auf Basis von Gesprächen und Interviews, die eingespielt und mit visuellen Elementen zu einer Performance-Collage ergänzt werden. Bei erwähntem Thema geht es auch um die Frage, wie man sich an einem Ort fühlt, an dem man nicht zu Hause ist. «Till Velten fand den Bezug zu dem Veranstaltungsschauplatz, einer isolierten kleinen Insel auf einem See, sehr spannend und passend. Er nahm vor Ort auch Geräusche auf und baute sie als Soundinstallationselemente in seine Interview-Klangcollage mit ein», erklärt Christian Kipper von der Hochschule Luzern, der das Projekt für seine Institution begleitet. Zum Gesamtperformance-Erlebnis gehört auch die Begrüssung vor dem Schloss und ein Apéro.

Weitere Termine im November und Januar

Die Inszenierung ist kostenlos und wird am 25. November im Hans Erni Museum sowie am 29. Januar beim Festival «Szenenwechsel 2022» der Hochschule Luzern – Musik wiederholt. Eine persönliche Anmeldung über E-Mail-Anfrage ist für den morgigen Anlass vonnöten. Das Vorlegen eines gültigen Covid-Zertifikats ebenso. Auch die späteren beiden Aufführungen werden frei zugänglich sein, benötigen jedoch keine Voranmeldung. (sw)

Hinweis