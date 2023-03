Externe Untersuchung Trotz schwerer Vorwürfe: Direktorin der Ballettschule Theater Basel darf bleiben Nachdem letzten Herbst schwere Vorwürfe gegenüber der Ballettschule Theater Basel erhoben wurden, gab diese eine unabhängige Untersuchung in Auftrag. Diese bestätigt Teile der Vorwürfe. Trotzdem bleibt die Direktorin im Amt.

Die Untersuchung der Vorwürfe an die Ballettschule Theater Basel (BTB) bestätigten ein Klima der Angst und Druck auf das Körperbild. Archivbild: Kenneth Nars

Ein Klima der Einschüchterungen und Angst an der Ballettschule Theater Basel (BTB) beschrieben die «NZZ am Sonntag» und das Onlinemagazin «Bajour» in einem Artikel letzten Herbst. Die Vorwürfe an die Schule und insbesondere die Leitung sind gravierend.

Als Reaktion leitete die Schule eine unabhängige Untersuchung ein. Konkret wurden die Führung und Kommunikation der Direktorin Amanda Bennett als Ausbildungsverantwortliche unter die Lupe genommen. Besonders das Verhältnis zu den weiblichen Schülerinnen wurde untersucht.

Direktorin zurück an alter Wirkungsstätte

Die Ballettschule Theater Basel publiziert nun in einer Medienmitteilung die Erkenntnisse dieser Untersuchung. Die vergangenen zehn Jahre seien durchleuchtet worden und Teile der Vorwürfe haben sich laut BTB bestätigt, andere Vorwürfe nicht.

Bestätigt hat sich, dass die Direktorin die Fürsorgepflicht für die Schülerinnen nicht genügend wahrgenommen hat. Ein Teil der Tänzerinnen war Herabsetzungen ausgesetzt. Ausserdem sei Druck auf die Schülerinnen ausgeübt worden, Gewicht zu verlieren. Ebenfalls stellte die Untersuchung fest, dass die Direktorin Teile der Lernenden eingeschüchtert hat und für ein Klima der Angst gesorgt hat.

Dennoch hebt der Vorstand der BTB die Freistellung der Direktorin wieder auf. Sie darf in Zukunft wieder unterrichten, muss aber ein Coaching absolvieren. Ausserdem wird bis zur Schliessung der Schule jeweils eine zweite erwachsene Person in den Trainings anwesend sein.

Nicht erhärtet haben sich laut der Untersuchung die Vorwürfe, dass körperliche Beschwerden nicht genug ernst genommen wurden. (bz)