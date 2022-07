Jubiläum Er schrieb die bösesten Lieder: Wahlbasler Georg Kreisler würde heute 100 Jahre alt Der Grossmeister des schwarzhumorigen Chansons, der lange in Basel gelebt hat, ist ein unvergessener Heimatloser.

Kabarettist Georg Kreisler vor einem Auftritt im Mai 2011. Keystone/Daniel Karmann

Was war das Multitalent Georg Kreisler (18.7.1922 – 22.11.2011) denn nun am ehesten: Komponist? Chansonnier? Dichter? Satiriker? Kulturkritiker? Theaterautor? Kabarettist? – Am liebsten wäre er ja Dirigent geworden, dafür habe es ihm allerdings an Talent gefehlt, bekennt er einmal. Aber in der Schublade des Kabarettisten war es ihm dann doch immer zu eng. Und richtig grantig konnte er werden, wenn man ihn ständig auf seinen Früherfolg mit «Taubenvergiften im Park» festnagelte, sein wohl bekanntestes Stück überhaupt, das wie ein schwerer, ikonischer Klotz auf ihm lastete.

Aber das Lied war natürlich schon ein Ohr- und Hirnwurm. Im fröhlichen Singsang der Walzermelodie prallen hier biederes Bürgerglück und fröhliche Barbarei scheinbar harmlos aufeinander – und das wenige Jahre nach Auschwitz. Prompt wird in Rundfunk und Fernsehen verboten, dieses Chanson zu spielen. Aber Kreisler legt so vielseitig wie witzig tüchtig nach: «Nichtarische Arien», «Zwei alte Tanten tanzen Tango», «Der General», «Kapitalistenlied», «Meine Freiheit, Deine Freiheit», «Wir sind alle Terroristen» …

«Niemand konnte so lustig böse Lieder schreiben wie er», sagt Daniel Kehlmann und erklärt Kreisler zum grossen surrealistischen Dichter, dessen Liedtexte zum Besten zählten, was in der deutschsprachigen Lyrik geschrieben worden sei – «auf einer Stufe mit Heinrich Heine». Man muss Kehlmanns Überschwang nicht unbedingt vollumfänglich teilen, aber als gesichert darf gelten, dass der gebürtige Wiener neben Robert Gernhardt und Kurt Tucholsky die komischsten Reime in deutscher Sprache seit Wilhelm Busch geschaffen hat.

Ein «nützlicher Ausländer» in Basel

Aufgewachsen in einer assimilierten jüdischen Familie – der Vater ist Rechtsanwalt – , charakterisiert eine Szene aus der Kindheit schlaglichtartig das prekäre Zeitklima: Als Klein-Georg einmal in der Öffentlichkeit etwas austickt, schilt ihn die Mutter scharf: «Schrei nicht so laut, wir sind Juden!»

Nach dem Anschluss Österreichs an Hitler-Deutschland 1938 muss die Familie nach Amerika flüchten. Der Vater arbeitet jetzt als Bürstenverkäufer von Tür zu Tür. Georg verdient etwas Geld als Klavierlehrer und Barpianist. 1942 wird er ins Militär eingezogen und einer Truppe in Europa zugeteilt, die Unterhaltungsshows für die US-Frontsoldaten gestaltet. Kreisler entdeckt sein Showtalent – und wird zum Glück kein bisschen leise.

Menschenfreund mit Galgenhumor: Georg Kreisler um 1978. Imago

Nach der Rückkehr in die USA dockt er in Hollywood an, schreibt bei Drehbüchern mit und wird der Klavierspieler von Charlie Chaplin, der dazu seine Finger bewegt. Ein paar Jahre schlägt er sich in New York durch, bis er 1955 nach Wien, seiner Hassliebe, zurückkehrt. Heimisch wird er hier aber nicht mehr. Die Wunde der Heimatvertreibung ist nicht zu heilen, und er wechselt insgesamt 25 Mal seinen Lebensort: Berlin, Salzburg, zwischendurch immer wieder Kalifornien, schliesslich von 1992 bis 2007 Basel, am Schluss wieder Salzburg.

Zur Basler Zeit schreibt er in seiner Autobiografie, nachdem er mit der abweisenden Dürre von Berlin abgerechnet hat: «Jahre später in Basel war es anders. Dort war ich sofort eine Bereicherung, allerdings nur, bis die Basler sicher wussten, dass ich in Basel bleiben würde. Dann zogen sie sich in ihren Teig zurück, und ich war ein nützlicher Ausländer. Als ich fünfzehn Jahre später Basel den Rücken kehrte, war ich plötzlich wieder eine Bereicherung, und man bat mich zu bleiben, aber es war zu spät.»

Anarchist und fröhliches Arbeitstier

Den bekennenden Anarchisten Kreisler muss man sich als fröhliches Arbeitstier vorstellen. Er hat mehr als tausend gesellschaftskritische Lieder geschrieben, rund dreissig Bücher veröffentlicht mit Romanen, Erzählungen, Essays und zudem mehrere Musicals und zwei Opern verfasst. Einiges wurde allerdings gar nie aufgeführt, wie zum Beispiel die Auftragsarbeit «Sodom und Andorra», eine bittere Parodie auf Frischs Stück «Andorra», dem er Antisemitismus vorwarf.

Hie und da blitzt bei diesem heiteren Misanthropen eine leichte Kränkung auf, dass er mit seinen ernsthafteren Werken nicht so wahrgenommen wurde, wie er sich das wohl gewünscht hätte. Seine grosse Liebe war immer das Theater und die Musik, nicht das Kabarett.

Omnipräsent ist aber Kreislers Selbstironie: «Ich glaube nicht, dass ich mir sympathisch wäre, wenn ich mich auf einer Cocktail-Party träfe.» Viermal war er verheiratet. Mit einer Ex-Frau führte er einen 14 Jahre dauernden Rechtsstreit um das Urheberrecht am Musical «Heute Abend: Lola Blau», bis er schliesslich in letzter Instanz Recht bekommt.

Ein träfes Kreisler-Zitat darf man wohl als zielsichere Selbstanalyse lesen: «Die einzige richtige Einstellung zur heutigen Welt ist die eines gepflegten Galgenhumors.» – Vielleicht besteht das eigentlich Wundersame an Georg Kreislers Kunst darin, dass in dieser seltsamen Mischung aus Sturheit, gutgelauntem Missmut und permanenter Oppositionshaltung, aus diesem unerbittlich allergischen Blick auf Machtgehabe und Gewalt, getränkt in raffiniertem Sprachspiel, mitunter so etwas wie Poesie, schräger Zauber und tiefe Menschenfreundlichkeit entstehen können.