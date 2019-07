Bildstrecke

Impressionen vom Ländler-Arab-Jam am Volkskulturfestival Obwald in Giswil

Ägyptische Volksmusik und Schweizer Ländler gibt es dieses Jahr am Volkskulturfest «Obwald» in Giswil auf die Ohren. Das Fest dauert noch bis am Sonntag. Hier einige Impressionen vom Donnerstag.