«Blaubarts Frauen» am Luzerner Theater: Acht Frauen gegen zweimal Blaubart Das Luzerner Theater zeigt mit «Blaubarts Frauen» eine Chordamen-Revue. Bestechend sind aber auch zwei Herren.

Max Christian Graeff (Mitte) lehrt als Béla Bartók Ritter Blaubart das Fürchten. Bild: PD/Ingo Höhn

Und nun? Da erhält Operettenkomponist Jacques Offenbach, geboren 1819, vom Luzerner Theater den Auftrag, den ursprünglichen Stoff seines «Blaubart» neu zu fassen, corona- und gendergerecht. Und zwar in Zusammenarbeit mit Kollege Béla Bartók, geboren 1881, der einst die Oper «Herzog Blaubarts Burg» komponierte. Dieser Béla, gespielt und gesungen von Max Christian Graeff, und dieser Jacques, gespielt und gesungen von Christov Rolla, sollen nun also in Zeiten von Maskenpflicht und Frauenstreik dem Frauenmörder Blaubart das Fürchten lehren und acht Damen des Theaterchors das Gros der Bühne überlassen.

Dass das im Kern schon wieder dem alten Chauvinisten Blaubart entspricht, nämlich zwei Männer anzufragen, etwas mit acht Frauen auf die Beine zu stellen, bringt im Programmheft zur Chordamen-Revue «Blaubarts Frauen» der Autor Max Christian Graeff ganz sachlich auf den Punkt. Jener Blaubart aus Charles Perraults Märchen von 1697 sei auch ein Symbol für die Inanspruchnahme anderer Menschen. Und nun würden auf der Bühne des Luzerner Theaters ein fiktiver Béla und ein fiktiver Jacques die Damen des Opernchores nicht nach ihrer Meinung fragen, sondern ihr Stück durchziehen – «wie tagtäglich auf allen Bühnen der Welt».

Das klingt nun etwas moralinsauer. Doch zum Glück ist die Revue, die Autor und Bassbariton Max Christian Graeff zusammen mit Christov Rolla, zuständig für die musikalische Leitung sowie an Klavier und E-Gitarre im Einsatz, auf die Beine gestellt hat, eine so leichtfüssige wie lustige. Die beiden sind ein eingespieltes Team: Seit 2010 bilden sie das Chanson-Duo «Canaille du Jour». Dass Graeff und Rolla, alias ein Béla und ein Jacques, den Abend dominieren, liegt in der Natur der Sache und darf trotzdem als ironischer Seitenhieb auf die häufige Dominanz der Männer betrachtet werden. Das allein ist eine Kunst, die man den beiden Herren von Herzen gönnt. Auch, weil sie witzig und sehr musikalisch sind.

Die Chordamen, zu Beginn plakativ in zwei Käfigen auf die Bühne gefahren und an Schminktischchen am rechten und linken Bühnenrand entlassen, auf denen sich Nähmaschinen zu Desinfektionsmitteln gesellen, sind zudem nicht auf den Mund gefallen, auch wenn sie den zwei singenden und Klavier spielenden «Blaubart»-Schreibern zumeist den Vortritt überlassen. Wunderbar, wie gutherzig und gleichzeitig gelangweilt die acht Chordamen schauen, während sie um die zwei kreativen Herren stehen, die sich stepptanzend an der «Ballade vom ertrunkenen Mädchen» (Brecht/Weill) erproben. Es gilt für die beiden, einen modernen und feministischen «Blaubart» zu schreiben und zu komponieren.

«Es ist kompliziert», bemerkt hierzu der fiktive Offenbach. Dem fiktiven Bartók fällt beim Stichwort «feministisch» Loredana ein, die so schön singt: «Wo warst du gestern Nacht / Schon wieder ohne mich / Was hast du dir gedacht / Ich brech dir das Genick.» Ganz so mörderisch kommt es aber nicht. Die Sängerinnen des Damenchors des Luzerner Theaters wurden von Zoé Brandenberg in viel zu schöne Kleider gesteckt, um sich die Finger schmutzig zu machen. Agnes Fillenz, Kyung-Bin Joo, Hanna Jung, Judith Machinek, Sofia Pollak, Xenia Romanoff, Chiharu Sato und Miriam Timme tragen rosa Abendkleid, schwarze Lederhose, blau-weisses Sommerkleid, Anzug in Schlangenmuster, smaragdgrünes Kostüm und vieles mehr. Ihr gemeinsamer Gesang ist ein Highlight des Abends, auch wenn es nicht leicht ist, sich gegen die Bühnenpräsenz von Christov Rolla und Max Christian Graeff zu behaupten. Als Solistin weiss speziell Hanna Jung zu bezaubern.

Weiteres Highlight: Nach der sorgenvollen Frage, was oder wer wohl schneller sei, Blaubart oder das Virus, kommt Béla und Jacques Bizet in den Sinn, genauer dessen «Habanera»-Arie aus der Oper «Carmen». Das Lied von der unberechenbaren Liebe: «L’amour est un oiseau rebelle...» Hier singt für einmal nicht ein Mezzosopran, sondern ein Bassbariton: «Liebst du mich nicht, bin ich entflammt, und lieb ich dich, nimm dich in Acht.» Max Christian Graeff singt das voll und toll, der Chor ertönt wundervoll harmonisch dazu und Marc Unternährer an der Tuba verstärkt die ohnehin sehr rhythmischen Akzente. Das könnte ein fröhlicher «Blaubart» werden, Bizet sei Dank, doch natürlich brauchen die zwei Protagonisten noch mehr, um ihre Chordamen zu Protagonistinnen zu machen.

Sie nehmen es leicht: Autor Graeff lässt seinen Béla am Auftrag nicht verzweifeln, und Komponist Rolla lässt seinen Jacques beschwingte Töne finden: vom «Ententanz» bis hin zu Offenbachs «Cancan» und «Barcarolle». Christov Rolla trägt als Jacques schwarzes Leder mit Glitzerschrift und auf dem Kopf ein sorglos ungekämmtes Brünett, Max Christian Graeff als Béla tut es ihm gleich. Rolla lässt seine Finger mal über die Klaviertasten hüpfen, und mal liebkost er sie. Das letzte Wort hat Rolla an der E-Gitarre mit einer träumerisch prägnanten Charakterisierung Blaubarts: «Schon so lange wartet er auf Liebe, doch am Leben bleibt sie nie.»