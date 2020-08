Video Bloggerpaar «Saturday and Sunday» publiziert Clip über den Luzerner Autor Nico Stoifberg «Saturday and Sunday» haben das Video im Auftrag von Orell Füssli produziert. Es zeigt eine von fünf Stationen einer Zugrundreise, wo das Bloggerpaar Schweizer Autorinnen und Autoren getroffen hat.

Loredana und Kilian alias «Saturday and Sunday». Bild: PD

(are) Alle fünf Kurzfilme sind inzwischen zu sehen. Derjenige über Luzern zeigt die Begegnung mit Nico Stoifberg, bei welcher sich Loredana und Kilian von «Saturday and Sunday» mit dem Autor über seinen Debütroman «Dort» (erschienen 2019) unterhalten. Darin stösst der Protagonist einen kleinen Jungen in den See, um ihn dann eigenhändig «retten» und so die Mutter des Jungen beeindrucken zu können. Doch die Rettung misslingt. Natürlich zeigen die beiden Blogger auch noch ein paar schmucke Impressionen aus Luzern: