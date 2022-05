Brasil-Jazz Flora Purim, die fast Vergessene des Brasil-Jazz singt sich zurück Nach über zwanzig Jahren meldet sich Flora Purim mit ihrem neuen Album «If you will» musikalisch wieder und schreibt ihr letztes Kapitel.

Die brasilianische Sängerin Flora Purim.

Flora Purim war wohl die bedeutendste Jazz-Sängerin der 1970er-Jahre. Den Scat-Gesang, den melodisch-linearen Gesang ohne Worte, hat sie damals massgeblich erweitert. Lachen, Weinen, Stöhnen gehörten wie selbstverständlich zu ihrem immensen vokalen Spektrum. Ihr ganzer Körper wurde zum Klang «Ich habe gelernt, die Sounds durch meinen Körper reisen zu lassen», sagte sie einmal. Zusammen mit ihrem Mann, dem Perkussionisten Airto Moreira, hat sie entscheidend dazu beigetragen, dass brasilianische Rhythmen in den Fusion-Jazz der 70er-Jahre einflossen.

Flora Purim ist vor 80 Jahren in Brasilien geboren und ist Ende der 60er-Jahre vor der Militärdiktatur in ihrer Heimat in die USA geflohen. Mit Airto war sie ab 1972 in der ersten «Return To Forever»-Band von Chick Corea, bevor sie eine Solokarriere startete und Meilensteine wie «Butterfly Dreams» (1973) und «Stories To Tell» (1974) schuf. Auf dem Karriere-Höhepunkt verbüsste sie wegen angeblichen Kokain-Besitzes eine 18-monatige Haftstrafe, obwohl sie stets ihre Unschuld beteuerte. Aus der Haft entlassen komponierte sie mit «Open Your Eyes You Can Fly» einen der schönsten Freiheitssongs.

Ein Familienalbum zum Abschluss ihrer Karriere

In den letzten Jahren ist es um Flora Purim ruhig geworden. Doch jetzt hat sie sich 21 Jahre nach ihrem letzten Album aus ihrer Heimat Brasilien zurückgemeldet. Ihr Lebensgefährte Airto, ebenfalls 80, ist wie selbstverständlich dabei, aber auch ihre singende Tochter Diana Purim, der sie gleich den Titelsong «If You Will» überliess. Es sei ein Familienalbum, das als Feier ihrer Musik, ihres Lebens und als letztes Kapitel ihrer Karriere gedacht ist. Das Album ist pop-orientierter Brazil-Jazz, wie man ihn von Flora Purim kennt. Es vereinigt neue Kompositionen und neue Versionen von persönlichen Lieblings­liedern wie «500 Miles High» und den Titelsong «If You Will». Dabei beweist die 80-Jährige, dass sie noch sehr gut bei Stimme ist. Viel von seiner einstigen Kraft verloren hat gemäss Purim dagegen ihr Mann Airto. Aber auch von ihm soll es schon bald ein letztes Lebenszeichen geben: als Sänger.

Flora Purim: If You Will (Strut).