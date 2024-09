Bühne Kritik an den Swiss Comedy Awards: Wie seriös ist die Preisvergabe? Alljährlich werden an den Swiss Comedy Awards die lustigsten Comedians der Schweiz ausgezeichnet. Doch ist die Wahl so transparent, wie sie zu sein vorgibt?

Exklusiv für Abonnenten

Stefan Büsser und Nadia Goedhart moderieren die Swiss Comedy Awards 2022. Bild: Screenshot SRF

Am Samstag wird in Zürich der lustigste Comedian der Schweiz gekürt. Zwar werden die Swiss Comedy Awards wegen eines kurzfristig abgesprungenen Sponsors nicht wie geplant als grosser Publikumsanlass im Kongresshaus Zürich, sondern lediglich als Gala-Event mit 300 geladenen Gästen durchgeführt. Doch Solokünstler wie Sven Ivanic, Helga Schneider oder Christoph Simon sowie Ensembles wie Pasta del Amore, das A-cappella-Quintett Bliss oder die aus dem gleichnamigen Podcast bekannten «Comedymänner» von und mit Stefan Büsser hoffen auch dieses Jahr wieder darauf, neben der Auszeichnung zum besten Solo- oder Ensemblekünstler auch den begehrten Publikumspreis Swiss Comedy Award zu gewinnen. Der wird jedes Jahr über eine Online-Abstimmung eruiert. 2022 konnte Charles Nguela die Wahl für sich entscheiden.

Helga Schneider. Bild: zvg

Dass 2023 gleich drei von insgesamt zehn in den Kategorien Solo oder Ensemble nominierte Künstler von der Künstleragentur Lorenz Hauser Management betreut werden, sorgt bei manchen Branchenvertretern im Vorfeld allerdings für Irritation. Denn Hauser, der die nominierten Künstler Stefan Büsser, Bliss und Helga Schneider unter Vertrag hat, ist mit seinem Geschäftspartner Rik Krieger Inhaber der Eventagentur Hauskrieg, welche die Swiss Comedy Awards in enger Partnerschaft mit dem Schweizer Fernsehen organisiert. Der Award, der Ende der 1990er-Jahre nach dem Vorbild der Sportnachwuchsförderung ins Leben gerufen wurde, um die vertrocknete Comedyszene der Schweiz neu zu beleben, ist mit seiner Übernahme durch Hauskrieg im Jahr 2017 ein bedeutender Szenetreff geworden. Längst wird nicht mehr ausschliesslich der Nachwuchs gefördert. Auch angehende Social-Media-Stars und die erfolgreichsten Künstlerinnen und Künstler von heute werden dank der Partnerschaft mit dem Schweizer Fernsehen zur besten Sendezeit ins Fernseh-Rampenlicht gestellt. Kein Wunder, erhöhen die Auszeichnungen, die mit keinem Preisgeld verbunden sind, längerfristig die Reichweite der Preisträger, deren Engagements und Gagen.

Problematische Doppelfunktion in der Szene

Die diesjährige Auswahl stellt deshalb zu Recht Fragen nach der Unabhängigkeit des Preises, der sich neben dem Prix Walo, dem Salzburger Stier und dem Cornichon auch wegen seines Fokus auf Stand-up Comedy zu einem unverzichtbaren Branchenevent gemausert hat. Dass im Reglement auf der Homepage vermerkt ist, dass die Online-Umfrage vom Organisator durchgeführt wird, ist angesichts der Bedeutung, den der Anlass mittlerweile besitzt, stossend. Können die Organisatoren damit wirklich sicherstellen, dass die Umfrageergebnisse, die mit einem Google-Tool eruiert werden, nicht an die hauseigenen Künstler weitergegeben oder gar manipuliert werden?

«‹Hauskrieg› verantwortet die Wahl und garantiert gegenüber SRF Unabhängigkeit in Bezug auf die Abstimmung», sagt Lorenz Hauser auf Anfrage. Dass er eine Doppelfunktion als Agent und Produzent habe, dürfe man hinterfragen. Die drei Nominationen seien aber vor allem der überschaubaren Grösse der Szene geschuldet. In den letzten fünf Jahren wurden 24 Sieger gekürt, davon waren lediglich zwei Produktionen bei Lorenz Hauser im Management. Hausers beide Geschäftsbereiche sind durch die beiden Firmen sauber getrennt. Daher überlässt er die Organisation der Online-Umfrage seinem Geschäftspartner Rik Krieger und seiner Mitarbeiterin von ‹Hauskrieg›.

Breit aufgestellte Jury

Für Hauser kommen die Vorwürfe so überraschend nicht: «Bei der Einführung des Online-Votings vor fünf Jahren haben mein Geschäftspartner und ich auch darüber diskutiert, ob wir das Ergebnis notariell beglaubigen lassen sollen. Wir haben uns dazumal dagegen entschieden, weil uns die finanziellen Mittel fehlten», sagt er. Auch nach fünf Jahren fahre ‹Hauskrieg› keine Gewinne durch die Swiss Comedy Awards ein. «Wenn die Organisation der Online-Abstimmung in den Augen der Branche ein Problem ist, werden wir im nächsten Jahr eine Anpassung prüfen.»

Ebenfalls nominiert: die a-capella-Band Bliss. zvg

An einer Stelle darf auch Hauser offiziell mitreden. Als einer von 150 Mitgliedern der «Academy» darf auch er Künstlerinnen und Künstler nominieren. Die der Oscar-Academy nachempfundene Jury setzt sich jedes Jahr aus Agenten, ehemaligen Preisträgern, Künstlern, Veranstaltern und wenigen Journalisten zusammen. Branchenkenner werten die Grösse der sehr breit aufgestellten Jury, in der von der Kleintheater-Leiterin bis zum Agenten kommerziell erfolgreicher Acts alles drinsitzt, als Pluspunkt bei der Verhinderung von Einflussnahme. Die Academy darf Comedyprogramme der letzten Saison vorschlagen und stimmt über sie ab. Erstmals bekamen die Mitglieder in diesem Jahr auch Videomaterial zur Verfügung gestellt, mit der sie die Programme in seriöser Juryarbeit sichten konnten. Und weil kritisiert wurde, dass das Academy-Wahlsystem vor allem Grossproduktionen zum Sieg verhilft und Nischenproduktionen chancenlos lässt, weil die Grossen dank vieler Beteiligter am meisten Academy-Stimmen auf sich vereinigen können, entscheidet neu eine Fachjury über die Auswahl der je fünf Finalisten pro Kategorie.

Nur wenige Künstleragenturen in der Schweiz

Natürlich sind damit nicht alle Schwächen behoben. Das gilt für den leicht zu manipulierenden Publikumspreis ebenso wie für die Jurypreise selbst. Die Schweiz hat heute sehr viele Bühnenkünstlerinnen und -künstler, aber nur wenige Agenturen. Die Branche ist eng verzahnt. Wenn Künstler einflussreicher Agenturen in den Jurys einsitzen und ihre Kollegen nominieren, die unter demselben Agenturdach arbeiten, lässt sich das kaum verhindern.

Immerhin ein Problem hat der Award aus der Welt geschafft: Ende der 1990er-Jahre suchte man für die Awards bei regionalen Vorausscheidungen noch händeringend nach Künstlern, die man nominieren könnte. Heute hat die Schweiz definitiv kein Nachwuchsproblem mehr.