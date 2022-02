Bühne Schweizer Familie begrüsst prominenten Gast: Die «Müllers» und das Rätsel Wladimir Putin Im Südpol steht eine neue Episode aus der Theater-Sitcom «Müllers» an.

Szene aus der ersten Episode der zweiten «Müllers»-Staffel – mit Gastfigur Angela Merkel. Bild: Ingo Höhn (Luzern, Mitte Oktober 2021)

Die «Müllers» sind die theatrale Eingreiftruppe mit dem Blick auf das aktuelle Weltgeschehen. So definieren die Köpfe hinter dieser Bühnen-Sitcom ihr Konzept. Auch für die neueste Folge der Serie im Luzerner Südpol begrüsst die Familie Müller, bestehend aus Vater Marcel, Mutter Marlis und Sohn Leander, in ihrem typischen Schweizer Mittelstandsdomizil einen prominenten Gast aus der grossen Politwelt.

Und dieses Mal erhält der Begriff «Eingreiftruppe» eine ganz besondere Note – denn mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin (gespielt von Pascal Goffin) kommt ein Autokrat in die warme Müller-Stube, der genau solche militärische Einheiten gerade massiert an der russischen Grenze zur Ukraine zusammenzieht. Wie bei jeder Müllers-Folge bezieht sich Autor und Theatermacher Christoph Fellmann (Regie führt Sophie Stierle) auf einen Zeitungsartikel als Ausgangspunkt seines in kürzester Zeit erstellten Textes. Nicht nur die Sitcom-Form ist speziell an dieser Produktion. Auch die Tatsache, dass die Episoden jeweils innerhalb von nur zwei Wochen entstehen, ist eine bemerkenswerte Besonderheit in der Zentralschweizer Theaterlandschaft.

Blind Butcher covern Pussy Riot

Das Team hat nun die Figur des russischen Autokraten ausgewählt, «weil der Fall irgendwie klar war und wir angesichts der politischen Weltlage nicht um ihn herumkommen», erklärt Fellmann. Wladimir Putin wird den kleinen Familienkosmos der Müllers also gehörig durcheinanderwirbeln, wenn er als machthungriger Selbstdarsteller in die absurde Szenerie eintritt. «Mich hat immer fasziniert, wie sich Putin theatralisch zu inszenieren weiss», so Fellmann und verweist auf die machoiden Rollenklischees, in denen der russische Präsident aufgeht. Dabei bleibt er stets rätselhaft, ja fast wie eine Sphinx, wie es der Autor des NZZ-Artikels beschreibt, auf den Fellmann Ende Januar stiess.

Mit auf der Südpol-Bühne steht natürlich wieder die Luzerner Band Blind Butcher. Zu den vier gespielten Liedern in dem insgesamt 50-minütigen Stück gehören wie immer der Titelsong, eine Interpretation des derzeitigen Nummer-eins-Hits, eine Neukomposition sowie dieses Mal eine besondere Konzession an das Thema Putin und Russland: Roland Bucher und Christian Aregger werden einen Song der Protestband Pussy Riot covern.

Als Putin-Darsteller war zuerst Matthias Kurmann vorgesehen. Eine Covid-Infektion führte kurzfristig zum Tausch mit Pascal Goffin. Ob die Freitagsaufführung stattfinden kann oder sodann als Ersatz am Samstag eventuell zwei Aufführungen über die Bühne gehen, kann auf der Website des Südpols (www.sudpol.ch) nachgelesen werden.