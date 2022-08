Bühne Zürcher Theaterspektakel eröffnet im strömenden Regen: «Gedenke Mensch, dass du Wasser bist» Das Zürcher Theater Spektakel startet im lang ersehnten, aber falsch terminierten Regen. Und macht das Wasser gleich mehrfach zum Thema.

Schwimmen wie Amphibien an Land: Die Performerinnen und Performer im Stück «Waterworks» bei der Zürcher Saffa-Insel. Bild. Christian Altorfer

Europa ist ausgetrocknet und wartet auf Regen. Auch die Wiesen auf der Landiwiese in Zürich sind mehr braun als grün. Aber wie das so ist: Wenn der Regen kommt, kommt er zur falschen Zeit. Alles versinkt zur Eröffnung des Theaterspektakels im Regen. Unschön, eigentlich. Aber passend. Denn mehrere Produktionen dieses Jahr kreisen um das Thema Wasser. Sylke Huysmans, Hannes Dereere und ihre Kompagnie Campo aus Belgien inszenieren mit «Out of the Blue» ein Werk über Deep Sea Mining und Rohstoffhandel. Die litauische Künstlerin Lina Lapelyte lässt für «What happens with a dead fish (Lake Zurich edition)» ihre Sänger und sich selbst im Zürichsee floaten und über das Werden und Vergehen des Lebens, der Lebensmittel und der Natur singen. Und «The Children of Amazi (Kinder des Wassers)» mit Künstlern aus Burundi, der Demokratischen Republik Kongo, Ruanda, Kenia und Belgien spielt in einer Zukunft, in der die grossen afrikanischen Seen ausgetrocknet sind.

«Waterworks» von Meg Stuart: Wasser als eigene Klangspur

Zuallererst aber hat sich die amerikanische Choreografin Meg Stuart mit der Zürcher Kompagnie The Field zusammengetan. Die will mit ihren Arbeiten «weit über das hinausgehen, was wir gemeinhin unter Tanz verstehen». Die Arbeit «Waterworks» erfüllt diesen Anspruch. Gespielt wird auf und vor der Saffa-Insel, die der Landiwiese vorgelagert ist. Das Publikum sitzt auf zwei grossen Pontons, die zangenförmig im Wasser schwimmen und eine kleine Hafenbucht bilden. Darin agieren die sieben Tänzerinnen und Tänzer, grossteils im Wasser, geschützt und gewärmt von schwarzen, leicht glitzernden Neoprenanzügen. Sie bewegen sich meist unendlich langsam, versinken im Wasser, kippen um, kopfüber, treiben. Erschrocken denkt man an Wasserleichen; weil Pierre Piton ein Tarnhemd-T-Shirt trägt auch an sterbende Soldaten in Seen, Meeren, Flüssen. Sie werden hektischer, schlagen mit Armen, Beinen um sich oder lassen mit langen Haaren die Tropfen fliegen. Das spritzt, das gluckert und blubbert; das Wasser spielt eine eigene Klangspur. Plötzlich schwimmen sie auf uns zu, kriechen an Land, wie Tiere im Zoobecken, machen uns zu Voyeuren und Gefängniswärterinnen. Diejenigen, die über die grossen Steine mühsam an Land geklettert sind, stellen sich ungelenk an, knicken weg in den Knien. Wasserwesen, die zu Landwesen werden, ein mühsamer Prozess.

Assoziation an sterbende Soldaten in Seen, Meere und Flüssen werden wach im Stück von Meg Stuart auf der Zürcher Saffa-Insel. Bild: Christian Altorfer

«Waterworks» lässt sich lesen als Wasser-Geschichte des Menschen, gedenke Mensch, dass du Wasser bist und wieder zum Wasser zurückkehrst. Am Ende werden sie dem Wasser entsagt haben, in bunten Badehosen auf Strandtüchern unter Sonnenschirmen liegen und die Neige aus ihren Kühlboxen ins Wasser kippen, das daraufhin heftig zu brodeln und zu dampfen beginnt. Das Wasser als Müllhalde, vergiftet, verseucht.

Auch im Soundtrack von Mieko Suzuki, auch hier gluckert und blubbert es und wabert. All das lässt Raum für Assoziationen, die sich meist verlässlich einstellen, erfreuen, beängstigen, faszinieren. Zuweilen finden sie auch keinen Halt, vor allem das Ende zieht sich in die Länge. Übrigens sitzt auch das Publikum im Regen, geschützt mit Pelerinen, ist eins mit dem Wasser und der Kühle, die vom See heraufzieht, wenigstens an diesem Tag, wenigstens an diesem Abend. Das bisschen Wasser, das im rekordtiefen See noch ist, erfüllt getreulich auch diesen Zweck.