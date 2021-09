Sounds Open Air Stans feiert absolute Premiere Zwei Tage Musik in Stans – für Kids, Familien sowie junge und alte Erwachsene.

Perfekte Harmonie: Timothy Jaromir, Zürich, und die schweizerisch-kanadische Sängerin Rykka sind Goldschatz.

Ein Open Air auch für die Grossen

Ist das Nidwaldner Chinder Open Air inzwischen eine feste Institution, feiert das Open Air Stans am Samstag eine absolute Premiere. Bevor also traditionsgemäss am Sonntag der Familienunterhaltung gefrönt wird, treten am Samstag ab 18 Uhr «Erwachsenenbands» auf die Festival-Bühne auf dem Schulareal Pestalozzi in Stans. Den Anfang macht das schweizerisch-kanadische Duo Goldschatz mit träumerischem Americana-Folk, gefolgt von Rockabilly aus Nidwalden mit The Five. Und bevor einen DJ Manon auf eine elektronische Reise mitnimmt, sorgt die Thuner Indie-Pop-Band The Two Romans für noch mehr musikalische Bandbreite – zuständig für die Band-Auswahl ist Reto Burrell.

Musikalische Familien­unterhaltung

Für die Kids geht’s dann am Sonntag ab 11 Uhr mit Laurent & Max los. Die Zürcher machen aus Welthits Kinderlieder in Mundart. Wildi Blaatere sind Altbekannte in neuer Formation: Sibylle Aeberli, Thomas Haldimann (Schtärneföifi) und Sibylles Schwester Bice Aeberli (Baby Jail) im Trio. Zum Schluss geht’s mit Hilfssheriff Tom und Kollegen auf einen Entdeckungsritt in der Prärie. (reg)