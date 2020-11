Bührle-Kunstsammlung mit Waffenexporten finanziert

Wie unabhängig kann Forschung sein, wenn die öffentliche Hand als Auftraggeber sowie Vertreter des Forschungsgegenstands dreinfunken? Um diese Frage entbrannte im Vorfeld der Studie «Kriegsgeschäfte, Kapital und Kunsthaus» Streit. «Es hat öffentlich gerumpelt», sagte Zürichs Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) bei der Präsentation von Matthieu Leimgrubers Studie über Emil Bührle und das Kunsthaus.

Es rumpelte diesen Sommer via «Wochenzeitung». Dort kritisierte der Historiker Erich Keller, der an der Studie anfangs mitgewirkt hatte, dass Mauchs Kulturchef Peter Haerle sowie Lukas Gloor, Direktor der Stiftung Sammlung Emil Bührle, beschönigend hätten Einfluss nehmen wollen. Haerle gehörte dem von Mauch präsidierten Steuerungsausschuss zur Studie an, ebenso wie Vertreter der Bührle-Stiftung, des Kunsthauses und der Zürcher Kunstgesellschaft. Inhaltlich ging es um Folgendes: Wie sollte Bührles Mitwirken in einem antidemokratischen Freikorps nach dem Ersten Weltkrieg dargestellt werden? Wie seine Qualifikation einer «Nebelspalter»-Karikatur als «fratzenhafte jüdische Vorstellung», wie sein mögliches Wissen um Einkünfte aus Zwangsarbeit durch Beteiligung an einer deutschen Rüstungsfirma? Nach dem Rumpeln beauftragte die Universität Zürich den Historiker Jakob Tanner, die Vorwürfe zu überprüfen. Tanner bescheinigt der Studie nun zwar Wissenschaftlichkeit, übt aber auch Kritik: So sei das Archiv der Sammlung Bührle nicht benutzt worden. Und er schreibt: «Keller hat recht, wenn er auf die Glaubwürdigkeitshypothek, die mit der Einrichtung eines Steuerungsausschusses auf dem Forschungsbericht lastete, hinweist.» Bei einem derart heiklen Thema sei die Zusammenarbeit mit einem Steuerungsausschuss schwierig. Mauch folgerte nun: «Das würden wir nicht mehr so machen.» Keller hatte sich aus dem Projekt zurückgezogen. Und die Vertreter der Bührle-Stifung, des Kunsthauses und der Zürcher Kunstgesellschaft verliessen im Sommer den Steuerungsausschuss. (mts)