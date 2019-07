Charlotte Gainsbourg am Blue Balls Luzern: Französischer geht’s nicht Auch nach ihrem Konzert am Blue Balls in Luzern vom Mittwochabend bleibt Charlotte Gainsbourg ein Faszinosum. Regina Grüter

Weisse Lichtröhren rückten sie in den Fokus: Charlotte Gainsbourg im Luzerner Saal des KKL. (Bild: Jakob Ineichen, Luzern, 24. Juli 2019)

«So ganz weiss ich nicht, woher die Faszination für Charlotte Gainsbourg rührt. Doch irgendetwas interessiert mich an dieser Frau.» Dies schrieb Journalistin Pauline Broccard in der Einleitung zu einem Interview mit der französischen Schauspielerin und Sängerin. Sind es ihr natürlicher Charme und ihr nonchalanter Stil? Ist es die zutiefst aufwühlende und absolut herausragende schauspielerische Leistung in Lars von Triers «Antichrist»? Oder will man einfach nur die Tochter von Jane Birkin und Serge Gainsbourg auf der Bühne sehen?

Was auch immer es ist: Ein Stück weit fasziniert sind wohl alle, die sich an diesem Mittwochabend im Luzerner Saal einfinden, um Charlotte Gainsbourg live zu erleben, als Sängerin natürlich. Dass sie häufig ungeschminkt aus dem Haus geht und trotz ihrer zarten Gestalt einen kräftigen Händedruck ­haben soll, macht sie auch noch sympathisch.

Im Dunst des Elektropops

Charlotte Gainsbourg, am Sonntag 48 Jahre alt geworden, setzt sich unauffällig ans Keyboard, nimmt Platz in einem poppigen Bühnenbild aus Quadraten und Rechtecken aus weissen Lichtröhren. Jeans, Jeansjacke, dezente rote Lippen. Ihre Stimme ist nicht viel mehr als ein Hauchen. «Sie ist cool, nicht?», hört man aus dem Publikum. Die einen tanzen entrückt – oder wiegen sich im Dunst des Elektropops, der sanft von der Bühne säuselt. Andere schauen leicht skeptisch drein.

Die Musikerin stellt sich ans Mikrofon und schiebt die linke Hand in die Hosentasche oder setzt sich im absichtlich zu grossen weissen T-Shirt mit über­einandergeschlagenen Beinen aufs Equipment, singt mal Englisch, mal Französisch. Als der Backgroundsänger für eine ­kleine Showeinlage ihren Platz einnimmt, entweicht der Frontsängerin zum ersten Mal an diesem Abend ein befreites Lachen.



Es wird persönlich

Dann singt sie «Kate» und «Lying With You», in Erinnerung an ihre 2013 verstorbene Halbschwester Kate Barry und ihren Vater. Ob sie Französisch sprechen könne, fragt sie. Erinnern geht nur auf Französisch. «Ce sont mes favoris», sagt sie, ganz leise und schüchtern. Ungläubiges, wenn auch wohlwollendes Erstaunen überall im Publikum. Wie kann es sein, dass eine Frau, die aus einer Familie stammt, «die den Franzosen gehörte» (Charlotte Gainsbourg), die mit zwölf Jahren ihre erste Filmrolle spielte, auf der Bühne derart steif wirkt? Oder ist es ein Spiel, gehört zu ihrem Stil?

Zum Beat von «Les Crocodiles» animiert ein Bandmitglied die Leute in der Menge zum Mitklatschen. Charlotte Gainsbourg würde ­sicher nie wollen, dass man mitklatscht. Zu den weissen Socken, die die Musiker tragen, gibt es gegen Ende eine Disco-House-Version von «Les Oxalis» und 80er-Dance-Beats.



Wenig Altes, dafür mehr Gainsbourg

Am Schluss hat Gainsbourg praktisch ihr ganzes neustes Album «Rest» durchgespielt. Und nur wenig Altes. Das ist schon ein bisschen schade. «5:55» und «IRM» sind rockiger, und manchmal singt sie darauf tatsächlich. Dafür ist in «Rest», dieser Platte über Tod und Verlust, aber auch über die Kindheit, mehr Gainsbourg drin. Sie hat alle Texte selber geschrieben.

Was ist nun mit der Faszination für diese Frau? Sie bleibt. Und sie bleibt diffus. Die Sympathien hat sie nach diesem guten, aber nicht überragenden Konzert auf ihrer Seite, wenn sie ­ihre Bandmitglieder, «les meilleures», nur mit Vornamen vorstellt. «Merci!» Mit einem aufrichtigen Lächeln geht Gainsbourg von ­der Bühne. Die Erleichterung scheint echt. Echt süss.