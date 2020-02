«A Race in Space»-Festival: Chicagoer Bands fallen in Luzern ein Fünf Tage, vom 26. Februar bis 1. März 2020, dauert das Festival, das bekannte Protagonisten aus Chicago nach Luzern bringt. Hier treffen sie auf einheimische Musiker und auf die krautige Kunstszene. Ein Austausch.

Die Festival-Initianten Christoph Erb, Musiker, und Sabina Oehninger, Künstlerin, im Mullbau Luzern.PD

Es ist mal wieder an der Zeit, den Brückenschlag mit der Chicago-Szene zu machen, sagten sich die Organisatoren. Und: «Wir haben extrem gerne Feste», grinst der Musiker Christoph Erb, der mit der Künstlerin Sabina Oehninger das Festival «A Race in Space» lanciert hat. Musik und Kunst, Luzern und Chicago, Konzert und Jam-Session, radikal und wohlklingend, Leute quer durch die Szenen: die besten Voraussetzungen für ein Fest(ival)!

Über ein Dutzend Bands werden am Festival auf der Bühne stehen. Es sind namhafte internationale Mu­sikerinnen und Musiker darunter, etwa die Natural Information So­ciety des Gimbri-Spielers Joshua Abrams, der Cellist Fred Lonberg-­Holm, die Cellistin Tomeka Reid oder der Schlagzeuger Michael Zerang aus Chicago.

Mit Acts wie Le String Blö, Frantz Loriot oder La Truffa hat auch die einheimische Szene kreatives Paroli zu bieten. La Truffa ist ein Trio mit der «Schlagzeug-Maschine» Lionel Friedli und dem Rapper Abstral Compost. Auch die famose Berliner Pianistin Magda Mayas gibt ein Solorezital am präparierten Flügel. Sie wirkt seit kurzem als Dozentin für freie Improvisation an der Musikhochschule Luzern.

Obwohl die Bands mehrheitlich in der improvisatorischen Ecke angesiedelt sind, wird die Musik universaler sein. Erb und Oehninger appellieren an die Neugier. «Man darf sich unter einem Impro-Festival nicht einfach schwierige Musik vorstellen. Das ist nichts Abgehobenes, sondern kann auch zugänglich, groovig, wunderbar sein.» Sich auf solche Musik einzulassen, sei wie die Liebe, philosophiert Erb, der es wissen muss. «Plötzlich gehen die Türen auf!»

Spartenübergreifende Vielfalt

«A Race in Space» soll ein möglichst buntes Publikum ansprechen. Das Programm ist vielfältigst zusammengesetzt und schön spartenübergreifend. Neben musikalischen Acts, von denen über ein Dutzend im Neubad auf der Bühne stehen, gibt es auch eine Vernissage im Elephanthouse mit Sonnenzimmer aus Chicago: einem experimentellen Design/Kunst-Duo, das auch Musik macht.

Die transatlantische Kunstverflechtung ist nicht zuletzt mit Christoph Erb als Labelbetreiber gegeben. Er lässt die Albumcovers seines Labels Veto Records von Sonnenzimmer in Chicago und vom Luzerner Duo Reto Leuthold und Sabina Oehninger kreieren. Reto Leuthold, Mit­begründer des Kraut-Kunstfestivals Luzern, wird wiederum zusammen mit seinem Kunstpartner Paul Lipp (Lipp/Leuthold) das Bühnenbild im Neubad gestalten.

Schliesslich sind neben der bildenden Kunst auch Tanz und Film ein Programmpunkt des Festivals. Der Chicago-Bassist Jason Roebke macht am Freitag ein Duo-Programm mit seiner japanischen Frau, der Tänzerin Ayako Kato. Und am Sonntag vertont ein Quartett mit Marc Unternährer (tuba), Raphael Loher (p), Jason Roebke (b) und Roland Bucher (dr) im Künstleratelier von Reto Leuthold und Anita Zumbühl einen Stummfilm.

Luzern-Chicago-Connection

Der Bezug zur Jazz- und Impro-Szene in Chicago kommt nicht von ­ungefähr. Seit 22 Jahren pflegen ­Luzern und Chicago eine Städtepartnerschaft. 2001 wurde in Chicago ein Wohnatelier eingerichtet. Über 50 Kunstschaffende aus Luzern haben sich seitdem in der «Windy City» inspirieren lassen. Zu den ersten Atelierstipendiaten ­gehörten 2002 die Musiker Marc Unternährer und Fredy Studer. ­Beide Musiker lancierten anschliessend Konzerte und/oder Begegnungsmöglichkeiten mit Chicagoer Musikern.

2011 weilte Christoph Erb in Chicago. Der Aufenthalt beflügelte ihn. «Ich habe damals viele Musiker kennen gelernt, mit ihnen gespielt und Aufnahmen gemacht.» Zurück in der Schweiz, lancierte er nicht nur sein Veto-Label, sondern organisierte auch kleine Festivals und Konzertreihen. Der Bezug zur Chicago-Szene blieb ein wichtiger Fokus. Erb war seit dem Atelieraufenthalt wiederholt in Chicago, ging auf Tour mit Chicago-Musikern und nahm Platten auf.

Musik und Kunst

Mit vielen der Musiker und Musikerinnen aus Chicago sei er inzwischen freundschaftlich verbunden, sagt Erb. «Es sind solche Connections, die es letztlich auch möglich machen, das Festival auf die Beine zu stellen.» Mit Sabina Oehninger holte Erb eine Künstlerin ins Boot, die gestalterisch sehr vielseitig und ebenfalls gut vernetzt ist. Sie wird diesen Frühling für einen Atelieraufenthalt nach Chicago reisen.

Für beide lag es auf der Hand, neben improvisierter Musik auch improvisierte Kunst zu integrieren. «Die beiden Szenen inspirierten sich gegenseitig», sagt Sabina Oehninger. «Es sind oft ähnliche Ausdrucksweisen. Mir kommen Begriffe wie radikal, verwaschen, direkt, konzentriert oder explosiv in den Sinn. Diese finde ich in dieser Musik ebenso wie in diesen Bildern.»

Erb kann dem beipflichten. «Wenn ich Bilder von Lipp oder Leuthold betrachte, mit ihren Farben und impulsiven Schichtungen, denke ich oft: Die machen eigentlich das ­Gleiche wie wir Impro-Musiker.» Die beiden Organisatoren finden ohnehin, dass sich die Szenen stärker und ungezwungener mischen müssten. Auch das ist ihnen ein Grund, «A Race in Space» los­zischen zu lassen.

Pirmin Bossart