Klassik Chöre beginnen Zürcher Festival in Luzern Auftakt mit Ensemble Corund und Voces Suaves.

Eröffnet mit dem Ensemble Corund musikalische die Osterzeit: Stephen Smith. Bild: Manuela Jans-Koch

Das Festival für Alte Musik unter dem Motto «Jahreszeiten – Tageszeiten» findet zwar vom 18. bis zum 29. März in Zürich statt. Aber den Auftakt dazu bilden zwei Chorkonzerte mit zwei Berufsvokalensembles in Luzern. Denn sowohl das Ensemble Corund wie die Voces Suaves treten zuerst in Luzern und anschliessend am Festival in Zürich auf. Und verhelfen Luzern so, mit weiteren Chorauftritten, zu einem kleinen Vokalfestival.

Ensemble Corund: Vom Mittelalter in die Moderne

Den Anfang macht heute Donnerstag das Ensemble Corund. Es eröffnet mit Lamentationen und Tenebrae-Gesängen zum Karsamstag musikalisch die Osterzeit. Im Zentrum der Klagegesänge stehen die Responsorien des Renaissancekomponisten Tomas Luis de Victoria, denen das Ensemble schon vor Jahren auf CD mit herber Expressivität alles abstrakt Künstliche nahm.

Aber das Programm zeichnet darum herum über drei Komponistengenerationen hinweg die Entwicklung der Klagegesänge von ausgewogener Mehrstimmigkeit bis hin zu einer modern anmutenden Leidensexpressivität nach. Das beginnt mit Palestrina und gipfelt in den berühmten Responsorien von Carlo Gesualdo da Venosa. Das ist spannend, weil der Weg von meditativ verhaltener Innenschau über klangmächtig aufflammende Glaubensappelle bis zu Gesualdos schneidend scharfen Dissonanzen auf engem Raum vom Mittelalter in die Moderne führt.

Voces Suaves: Brodelnde Renaissance-Höfe

Eine weltliche Parallele dazu bieten die acht Stimmen der Voces Suaves und das Capricornus Consort mit Musik aus den Höfen von Mantua und Ferrara um 1600. Zu hören sind Madrigale, die sich – rund ums Thema Zeit – von kunstvoller Mehrstimmigkeit weg entwickeln, hin zu einem immer subjektiveren Gefühlsausdruck. Das beginnt mit Madrigalen von Giaches de Wert (1535–1596), dessen abenteuerliche biografische Umstände eines Flamen in Mantua den neuen Unruhegeist beglaubigen. Und der Umbruch gipfelt in der frühbarocken Affektsprache von Madrigalen von Claudio Monteverdi.

Zum Abschluss: Liebeslieder oder ein Jugendchor

Auf einer eigenen Tournee gastiert das Vokalensemble Zürich West in Luzern. Einen Bezug zur Renaissance schaffen dennoch auch hier Liebeslieder aus jener Epoche. Von da springt das Ensemble über zu Chanson-Zyklen von Claude Debussy, Maurice Ravel und Jean Françaix, die gespickt sind mit Zungenbrechern und mit schwebenden und betörenden Harmonien Lust aufs Flanieren durch Pariser Gassen machen. Ausklingen lassen kann man diese Chortage aber auch ganz anders: Im Jubiläumskonzert des Boys Choir Lucerne, der mit musikalischen Häppchen sein zehnjähriges Bestehen feiert.