Dabu Fantastic haben neue Songs ausgebrütet «Frisch Usem Ei» heisst der neuste Streich des Zürcher Popduos. Auf der EP sind drei starke Popsongs. Selten wurden Grossstadtsehnsüchte schöner auf Mundart seziert. Michael Graber

Dabu Fantastic besingen auf der neuen EP Sehnsüchte und Scheinwelten. (Bild: PD)

«Aber immer, wenn ich in Berlin bin/immer, wenn ich in Berlin bin/immer, wenn ich in Berlin bin, pissts», singen Dabu Fantastic auf ihrer neuen EP. Schöner wurden Grossstadtsehnsüchte und Scheinwelten selten auf Mundart seziert.

Es geht da auch um Menschen, die vor lauter Geld nicht mehr wissen, was sie machen sollen, und daher immer feiern und dabei jeden Tag Bilder aus neuen Städten posten. Aber eben: Kaum eifert man diesem Leben nach, regnet es am Ende dann doch nur, und Strandbilder im Nebel wirken auch doof.

«Frisch Usem Ei» heisst die neue Platte von Dabu Fantastic, die sie jetzt ohne grosses Brimborium veröffentlicht haben. Es sind gerade einmal drei Songs und am Schluss haben sie wohl vor allem den Sinn, dass damit zwei Clubshows im Herbst beworben werden sollen, aber das macht eigentlich nix.

Unverschämt groovige Popnummern

Spätestens seit «Angelina» sind die beiden Zürcher einem grösseren Publikum bekannt und kämpfen sich seither Trittchen um Trittchen auf der Karriereleiter hoch.

Es sind unverschämt groovige Popnummern, die sogar von etwas zu grosszügig eingesetzten Vocaleffekten nicht kaputt gemacht werden können. Besonders schön ist das erwähnte «Berlin», das als Ballade beginnt und sich dann tröpfchenweise in der Intensität steigert. Der Song wurde übrigens unter anderem in Berlin geschrieben. Es hat geregnet. Ziemlich sicher.